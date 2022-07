Le secret pour bien vieillir ? Contentement

Il était clair que je manquais et que je devais trouver le contentement que ces amis avaient atteint. Les heures que j’ai passées à faire de l’exercice m’avaient donné confiance, mais pas de contentement.

Le poids de 30 livres que je n’essaie plus de soulever me rappelle que le jour où soulever quoi que ce soit ou courir n’importe où demandera trop à mon corps est proche. Mon cerveau devrait devenir le muscle sur lequel je comptais pour me porter à travers ces dernières années avec la paix et le but que d’autres avaient trouvés. Le vieillissement devait être plus que ce que je voyais dans un miroir.

Mais plutôt que de revoir complètement ma vie dans l’espoir d’entreprendre un changement fondamental dans ma façon d’affronter le vieillissement, j’ai senti que le point de départ serait de commencer petit, en adoptant une nouvelle approche des situations que je rencontrais au quotidien. Un déjeuner récent en a fourni un parfait exemple.

J’ai toujours trouvé extrêmement difficile de me concentrer lorsque je suis dans un environnement bruyant. Lors de ce déjeuner avec un ami dans un restaurant en plein air, un paysagiste a commencé à souffler des feuilles sous les buissons entourant notre table.

Typiquement, après une interruption aussi bruyante, j’aurais claqué : « Attendons qu’il ait fini ! puis se tut. Lorsque le rugissement s’est finalement calmé, mon irritation aurait vidé la conversation de toute chaleur. On se souviendrait du déjeuner pour ma réaction de colère face à la clameur, et non pour le plaisir qu’il nous procurait à tous les deux.

Cela me troublait que même une distraction passagère puisse si facilement me faire passer d’un déjeuner avec un bon ami à un endroit qui ne me procurait aucun plaisir. J’ai voulu que ce repas soit différent et j’ai décidé de suivre l’exemple d’amis de mon âge qui savent qu’ils manquent de moments joyeux et que rien ne les gênera. Ils parlent simplement plus fort, acceptant le bruit pour ce qu’il est, un irritant temporaire.