Le secret ouvert d’Amazon

Apprendre des masses est une promesse de l’ère numérique qui n’a pas abouti. Il peut être merveilleux d’évaluer les commentaires des autres avant d’acheter un produit, de réserver un hôtel ou de consulter un médecin. Mais il est si courant et lucratif pour les entreprises et les services de payer pour ou autrement manipuler les notes sur toutes sortes de sites Web qu’il est difficile de faire confiance à tout ce que nous voyons.

D’après un chroniqueur du Wall Street Journal a écrit cette semaine à propos de l’achat d’un chargeur électrique RAVPower accompagné d’une carte postale offrant une carte-cadeau de 35 $ en échange d’un avis, le vendeur mentionné jeudi qu’il avait été banni d’Amazon. (La déclaration est en chinois, et je l’ai lue via Google Translate.) Cela faisait suite à l’interdiction de plusieurs autres gros vendeurs qui semblaient avoir acheté des critiques pendant des années.

d’Amazon des règles interdire aux entreprises d’offrir aux gens de l’argent ou d’autres incitations pour les avis. Amazon dit qu’il attrape la plupart des évaluations fausses et s’efforce de rester en avance sur les contrevenants aux règles. Pourtant, l’industrie mondiale de la fraude aux avis fonctionne activement sur Amazon et tout le monde le sait.

Mais malheureusement, beaucoup de gens sont blessés par de fausses critiques, et elles ne sont pas toujours faciles à repérer pour nous. Le Washington Post a récemment écrit au sujet d’une famille dupée par a acheté des évaluations Google pour un centre de traitement de la dépendance à l’alcool. J’ai écrit l’année dernière à propos d’une recherche qui a révélé qu’Amazon attrapait de nombreuses critiques achetées, mais seulement des mois plus tard et après que les acheteurs aient montré des signes de se sentir induits en erreur en achetant un produit.

Je souhaite qu’Amazon prenne plus de responsabilité pour le problème. Dans sa déclaration de cette semaine, la société a blâmé les sociétés de médias sociaux et la mauvaise application par les régulateurs pour de fausses critiques. Amazon a raison. Les évaluations en ligne frauduleuses sont une grosse affaire avec de nombreux facilitateurs. Facebook et l’application WeChat en Chine ne fais pas assez à propos de forums où les entreprises coordonnent la manipulation des avis.

Mais Amazon n’a pas dit grand-chose sur ce qu’il pourrait faire différemment. Par exemple, les chercheurs de l’Université de Californie avec qui j’ai parlé l’automne dernier ont découvert que les avis d’achat étaient beaucoup plus courants chez les vendeurs chinois et pour les produits pour lesquels de nombreux vendeurs vendaient un produit presque identique. Cela signifie peut-être qu’Amazon devrait surveiller plus étroitement les vendeurs basés en Chine ? Ou qu’il serait utile de limiter le nombre de vendeurs qui répertorient le même chariot de salle de bain ?

Les critiques positives aident également les vendeurs à apparaître en évidence lorsque nous recherchons des produits sur Amazon, ce qui crée une énorme incitation financière à tricher. Amazon devrait-il reconsidérer la manière dont il comptabilise les notes dans les résultats de recherche ? L’entreprise n’a rien dit.

Surtout, il est décevant qu’Amazon ne reconnaisse pas que les faux avis sont la conséquence de son choix d’opter pour la quantité plutôt que pour la qualité.

Les gens peuvent acheter presque n’importe quoi sur Amazon et auprès de presque n’importe quel vendeur. Cela peut être formidable pour les acheteurs, mais il livré avec compromis. Être un magasin de tout – et qui essaie de fonctionner avec le moins d’intervention humaine possible – rend plus difficile pour Amazon de se déraciner produits contrefaits ou dangereux et des critiques achetées.