Le secret mal gardé de l’OTAN : les partisans de l’Ukraine ont du mal à répondre à la demande de munitions dans la course contre la Russie | Nouvelles du monde

Depuis les immenses batailles de la Seconde Guerre mondiale, l’artillerie n’a jamais été utilisée aussi férocement et intensivement qu’aujourd’hui en Ukraine.

Le conflit là-bas s’est enlisé dans une guerre d’usure exténuante où le gros canon est roi.

À certains moments, la Russie a tiré 20 000 obus d’artillerie par jour.

L’Ukraine en lâche en moyenne 5 000 à 6 000 par jour.

Dernière guerre en Ukraine : l’OTAN affirme que les stocks d’armes sont “largement épuisés”

L’impact sur le paysage et la vie des personnes vivant en Ukraine a été incalculable. Des villes entières ont été pulvérisées et des milliers de personnes tuées.

Et l’impact sur les stocks occidentaux de munitions a également été important.

L'OTAN devra trouver un modèle plus durable pour fournir des munitions



Les partisans ukrainiens de l’OTAN ont du mal à suivre – le secrétaire général de l’alliance l’a admis cette semaine. C’est un secret mal gardé depuis quelques temps.

Les coupures de la guerre froide, les problèmes d’approvisionnement liés au COVID et le manque de matières premières ont fait des ravages. Mais il n’y a pas eu la volonté politique de produire plus de munitions. L’héritage de tout cela est brutal.

Image:

Une vue montre des restes de MLRS et d’obus d’artillerie, de missiles de croisière et balistiques utilisés par les troupes russes



Certains analystes pensent que l’OTAN n’aurait pas assez de fournitures pour combattre la Russie elle-même si elle venait à elle maintenant.

L’Allemagne aurait par exemple deux jours de ravitaillement en munitions si des chars russes venaient gronder au-dessus de ses frontières.

Craint que l'Occident ne soit pas en mesure de continuer à fournir suffisamment de munitions à l'Ukraine



Les données concernant les munitions sont difficiles à trouver et classifiées. Mais ce qui est clair, c’est qu’il n’y en a pas assez et que la production doit être accélérée. Dans les usines d’armement de la Pennsylvanie au cœur industriel de l’Allemagne, de l’espace est dégagé pour la fabrication de nouvelles coques.

Mais la Russie intensifie également son effort de guerre, militarisant son économie. La course est lancée pour continuer à acheminer de plus en plus de munitions vers les lignes de front à temps pour les prochaines grandes offensives attendues au printemps.