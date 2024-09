Le Population Health Research Institute (PHRI) est un institut conjoint du HHS et de l’Université McMaster, et le Dr Hertzel Gerstein en est le directeur exécutif par intérim. Alors que le PHRI se prépare à célébrer son 25e anniversaire en novembre, il souhaite que tout le monde à Hamilton et au-delà connaisse cet institut de recherche de classe mondiale et ses nombreuses contributions à l’amélioration de la santé humaine dans le monde.

Hamilton Institut de recherche sur la santé de la population (IRSP) est à la communauté scientifique ce que Wayne Gretzky est au hockey, ou Céline Dion à la musique, ou Rudolf Noureev à la danse. Vous voyez le tableau.

Pourtant, bien qu’il soit une superstar dans le monde de la recherche, cet institut conjoint de Hamilton Health Sciences (HHS) et de l’Université McMaster est loin d’être un nom connu en dehors du monde de la recherche, même s’il fait partie des groupes de recherche les plus importants et les plus réputés au monde.

« C’est une histoire dont personne ne parle, et c’est l’histoire que les habitants de Hamilton doivent connaître. »

Des recherches en santé de calibre mondial sont menées ici même à Hamilton, et ce depuis des années grâce à un partenariat essentiel entre le HHS et McMaster. Le PHRI attire depuis de nombreuses années des chercheurs et des médecins de premier plan à Hamilton, crée des centaines d’emplois bien rémunérés, gère des centaines de millions de dollars de recherche et réalise des découvertes de pointe qui profitent aux patients locaux et mondiaux.

Le Dr Hertzel Gerstein est un éminent chercheur sur le diabète qui a contribué à la fondation du PHRI il y a 25 ans. Il a été directeur adjoint du PHRI pendant 15 ans et est un chercheur de longue date du PHRI et médecin du HHS. Plus tôt cette année, il est devenu le directeur exécutif par intérim de l’institut. Avant Gerstein, le PHRI était dirigé par le Dr Salim Yusuf qui en a fait l’institut de recherche de classe mondiale qu’il est aujourd’hui.

Les objectifs futurs de Gerstein incluent notamment de partager les raisons pour lesquelles les Hamiltoniens devraient être particulièrement fiers d’avoir le PHRI – un joyau de la recherche – dans leur ville natale.

« Les recherches du PHRI aident les patients. Elles aident la ville. Elles aident le pays et elles aident le monde », déclare Gerstein. « Je pense que c’est une histoire importante qui doit être largement partagée. »

Un joyau de la ville

Célébrant ses 25 ans, le PHRI emploie environ 300 personnes, ainsi que près de 60 chercheurs qui étudient les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies rénales et pulmonaires, la santé du cerveau, le cancer et bien plus encore.

L’organisation mène des recherches dans plus de 100 pays sur six continents, impliquant 1,5 million de personnes dans une centaine d’études. Elle est un leader mondial dans les essais cliniques à grande échelle, les études de santé de la population et l’épidémiologie, c’est-à-dire l’étude de la manière, du moment et des raisons pour lesquelles les maladies surviennent et des personnes les plus à risque.

Les chercheurs du PHRI ont transformé les soins de santé à l’échelle nationale et mondiale, bénéficiant à des dizaines de millions de personnes.

Célébration des 25 ans En novembre, le PHRI fête ses 25 ansème anniversaire avec un symposium international de deux jours mettant en lumière ses nombreuses réalisations et contributions au cours du dernier quart de siècle. Voici quelques-unes des nombreuses réalisations et accomplissements des chercheurs du PHRI qui seront célébrés : Prévention abordable des maladies cardiaques : Une pilule combinée à bas prix, connue sous le nom de polypill, s’est avérée capable de réduire d’un tiers les crises cardiaques et les décès, et elle est désormais incluse dans la liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Une pilule combinée à bas prix, connue sous le nom de polypill, s’est avérée capable de réduire d’un tiers les crises cardiaques et les décès, et elle est désormais incluse dans la liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Protection du cœur : Le médicament ramipril, ainsi que d’autres médicaments apparentés, peuvent réduire considérablement les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les décès d’origine cardiaque chez les personnes à haut risque. Cela a conduit à son approbation dans plus de 40 pays et à son inclusion dans les directives pour la prévention cardiovasculaire.

Le médicament ramipril, ainsi que d’autres médicaments apparentés, peuvent réduire considérablement les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les décès d’origine cardiaque chez les personnes à haut risque. Cela a conduit à son approbation dans plus de 40 pays et à son inclusion dans les directives pour la prévention cardiovasculaire. Un meilleur traitement en cas de crise cardiaque : L’association du clopidogrel et de l’aspirine chez les patients souffrant de problèmes cardiaques aigus réduit considérablement le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de décès d’origine cardiaque. Cette association a été intégrée aux directives de pratique et a reçu de nombreuses approbations réglementaires dans le monde entier.

L’association du clopidogrel et de l’aspirine chez les patients souffrant de problèmes cardiaques aigus réduit considérablement le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de décès d’origine cardiaque. Cette association a été intégrée aux directives de pratique et a reçu de nombreuses approbations réglementaires dans le monde entier. Comprendre les risques de crise cardiaque : Les chercheurs du PHRI ont identifié neuf facteurs de risque majeurs responsables de plus de 90 % des crises cardiaques dans le monde, ce qui a conduit à leur inclusion dans les directives de santé de l’Organisation mondiale de la santé.

Les chercheurs du PHRI ont identifié neuf facteurs de risque majeurs responsables de plus de 90 % des crises cardiaques dans le monde, ce qui a conduit à leur inclusion dans les directives de santé de l’Organisation mondiale de la santé. Identifier les risques d’accident vasculaire cérébral : Dix facteurs de risque simples ont été identifiés comme étant associés à environ 90 % des accidents vasculaires cérébraux dans le monde, et ces résultats font désormais partie des directives mondiales en matière de santé.

Dix facteurs de risque simples ont été identifiés comme étant associés à environ 90 % des accidents vasculaires cérébraux dans le monde, et ces résultats font désormais partie des directives mondiales en matière de santé. Informations sur la santé cardiaque mondiale : Les taux de maladies cardiovasculaires et de mortalité sont plus élevés dans les pays pauvres et les zones rurales, même si les facteurs de risque sont moins importants. Cela peut être dû à un niveau d’éducation plus faible et à un accès limité aux traitements de base éprouvés. Les principaux facteurs de risque sont la pollution de l’air intérieur et extérieur.

Les taux de maladies cardiovasculaires et de mortalité sont plus élevés dans les pays pauvres et les zones rurales, même si les facteurs de risque sont moins importants. Cela peut être dû à un niveau d’éducation plus faible et à un accès limité aux traitements de base éprouvés. Les principaux facteurs de risque sont la pollution de l’air intérieur et extérieur. Prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les patients atteints de fibrillation auriculaire : Des médicaments comme le dabigatran et l’apixaban, ainsi que des associations comme le clopidogrel avec l’aspirine, préviennent mieux les accidents vasculaires cérébraux que les anciens traitements pour les patients présentant des battements cardiaques irréguliers.

Des médicaments comme le dabigatran et l’apixaban, ainsi que des associations comme le clopidogrel avec l’aspirine, préviennent mieux les accidents vasculaires cérébraux que les anciens traitements pour les patients présentant des battements cardiaques irréguliers. Nouvelle stratégie anticoagulante : Une nouvelle stratégie combinant du rivaroxaban à faible dose et de l’aspirine permet de réduire de manière optimale les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les amputations et les décès chez certains patients cardiaques. Cette approche est désormais largement approuvée.

Une nouvelle stratégie combinant du rivaroxaban à faible dose et de l’aspirine permet de réduire de manière optimale les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les amputations et les décès chez certains patients cardiaques. Cette approche est désormais largement approuvée. Réduire le risque d’accident vasculaire cérébral pendant une chirurgie cardiaque : Chez les patients subissant une opération cardiaque, une intervention supplémentaire visant à fermer une petite partie du cœur réduit considérablement le risque d’accident vasculaire cérébral. Il s’agit désormais d’une recommandation majeure à l’échelle internationale.

Chez les patients subissant une opération cardiaque, une intervention supplémentaire visant à fermer une petite partie du cœur réduit considérablement le risque d’accident vasculaire cérébral. Il s’agit désormais d’une recommandation majeure à l’échelle internationale. Traitement des vaisseaux cardiaques après une attaque : Le traitement de tous les vaisseaux cardiaques obstrués après une crise cardiaque, plutôt que seulement celui qui a provoqué la crise, réduit considérablement le risque de nouvelles crises cardiaques ou de décès. Il s’agit désormais d’une recommandation majeure à l’échelle internationale.

Les meilleurs soins aux patients

Les chercheurs du PHRI comprennent des médecins qui soignent les patients du HHS et du St. Joseph’s Healthcare Hamilton. Cela signifie que les patients de notre région sont soignés par certains des meilleurs médecins du pays, des médecins qui participent également à des recherches de pointe visant à trouver de nouveaux traitements et remèdes. Par conséquent, les patients de Hamilton sont souvent les premiers à bénéficier de nouveaux traitements innovants visant à prolonger la vie et à guérir les maladies. Les patients sont essentiels à cette recherche et sont encouragés à s’informer auprès de leurs spécialistes sur les possibilités de recherche.

« Les recherches du PHRI aident les patients, la ville, le pays et le monde. »

« Le message pour les patients est qu’il existe ici un institut de recherche de premier ordre qui attire les meilleurs chercheurs et les plus brillants qui prennent également soin d’eux en tant que médecins », explique Gerstein. « C’est une histoire dont personne ne parle, et c’est celle que les habitants de Hamilton doivent connaître. »

Le gagnant-gagnant-gagnant ultime

En plus d’être directeur exécutif par intérim du PHRI, Gerstein est également un scientifique chevronné dont la recherche sur le diabète est au cœur de ses préoccupations. Il a conçu et dirigé de nombreux essais internationaux au fil des ans qui ont transformé la façon dont cette maladie est prise en charge dans le monde entier. Il est également directeur médical du programme de soins et de recherche sur le diabète à la Boris Clinic, une clinique externe commune du HHS et de l’Université McMaster pour les patients adultes souffrant de problèmes de santé complexes.

Gerstein a grandi à Toronto et y a fait ses études de médecine. Il voulait devenir endocrinologue et traiter des maladies comme le diabète, les maladies de la thyroïde et les troubles métaboliques, ainsi que chercheur et découvrir de nouveaux traitements pour ces patients. Après avoir obtenu une maîtrise en épidémiologie à McMaster, il a été recruté ici comme clinicien et chercheur.

« Je suis resté à Hamilton parce que l’Université McMaster, HHS et St. Joe’s avaient instauré une culture extrêmement accueillante pour les chercheurs », explique Gerstein. « Plus important encore, cela encourageait des façons de penser nouvelles et innovantes. »

Au lieu de se limiter à leurs propres domaines d’expertise, la culture d’Hamilton a minimisé les barrières institutionnelles et départementales à la collaboration entre différents domaines.

« Par exemple, je suis spécialiste du diabète, mais la plupart de mes recherches se sont concentrées sur les maladies cardiaques, et plus particulièrement sur l’interface entre le diabète et les maladies cardiaques, et plus récemment sur le déclin cognitif », explique Gerstein.

« Cela a également favorisé de nouvelles façons de penser le diabète et la recherche sur le diabète. En fin de compte, l’écosystème HHS-McMaster-St. Joe’s fait d’Hamilton un endroit idéal pour faire de la recherche et un endroit idéal pour pratiquer la médecine. Et c’est une situation gagnant-gagnant-gagnant pour les patients, pour les chercheurs et pour notre ville. »