Le secret est dévoilé : la Real Sociedad a une star dans Take Kubo

La plupart d’entre vous ont oublié, ou peut-être ne l’ont jamais su, qu’à l’âge de 22 ans, Takefusa Kubo est déjà dans le huitième club de sa jeune carrière.

Presque tous les footballeurs ayant ce genre de carrière seront probablement des compagnons, contraints à un mode de vie nomade en raison d’une attitude maudite ou problématique, échouant constamment à réaliser leur potentiel ou rebondissant au bas de l’échelle du marché des transferts, où les clubs troquent contre des gars comme les enfants échangeaient des cartes de bubblegum. Mais pas Kubo ; tous ceux qui l’ont observé ces 13 derniers mois savent déjà qu’il porte la tenue bleu et blanc du club dans lequel il est né pour jouer.

Deuxième meilleur buteur de la Liga ; six prix d’homme du match cette saison, plus que quiconque, y compris le puissant Jude Bellingham ; aussi confiant et techniquement compétent que n’importe qui en Espagne ; Le joueur le plus important de la Real Sociedad ; buteur lors du derby basque remporté ce week-end ; et l’icône la plus claire et la plus excitante de La Réalle style de jeu passionnant de. Le mois dernier, avec le Japon, il est devenu le plus jeune joueur à délivrer deux passes décisives contre l’Allemagne lors d’une victoire historique 4-1 à l’extérieur.

Cette dynamo d’1,70 mètre d’habileté, d’audace et d’énergie est, sans aucun doute, très spéciale, mais voici sa liste de clubs « qui y sont allés, mais n’ont pas duré »: Barcelone, FC Tokyo, Yokohama F. Marinos, Real Madrid, Majorque, Villarreal et Getafe.

Bien sûr, les raisons pour lesquelles il a été sous-estimé, sous-estimé et même fragilisé varient – ​​l’actuel manager d’Aston Villa, Unai Emery, à Villarreal, étant l’un des principaux coupables – mais la dure réalité est que lorsque Kubo a atteint la belle ville basque de À Saint-Sébastien, à l’été 2022, son esprit était dominé par des pensées anxieuses et sombres. « Le club m’a dit qu’ils me recherchaient depuis assez longtemps et j’ai donc pensé que je ne serais probablement pas accueilli à bras ouverts étant donné que j’avais choisi d’aller ailleurs », a-t-il déclaré. Actualités de Gipuzkoa.

Après avoir été présenté comme signataire de la Real Sociedad, une station de radio locale lui a demandé : « Quand vous ne jouez pas au football, quelle est votre activité préférée ? » L’international japonais plein d’esprit a répondu : « J’aime parler ! »

Au moment où il a terminé sa première saison avec le club en juin dernier (une campagne au cours de laquelle ses neuf buts et dix passes décisives lui ont valu La Réal Qualification en UEFA Champions League pour la première fois depuis dix ans), il a parlé. Enfin… à la radio locale lorsqu’elle lui a remis le prix du joueur de la saison de leurs auditeurs.

Kubo a admis qu’il s’était fait une conversation très sévère l’été dernier et a décidé de considérer son déménagement dans la plus belle ville d’Espagne et le glorieux stade d’Anoeta comme sa dernière chance de réussir dans un grand club d’Europe. « Je me suis dit que c’était le ‘dernier train’ et qu’il fallait que je l’attrape », a-t-il déclaré.

Eh bien… travail accompli. Son « dernier train » est devenu l’un des célèbres trains à grande vitesse du Japon : spectaculaire, allant dans la bonne direction et souvent impressionnant à regarder.

Non seulement il rend ridicules ses frais de transfert de 7,5 millions d’euros, mais il rend également sa clause libératoire de 60 millions d’euros comiquement basse. N’importe lequel des douze clubs de Premier League pourrait se le permettre, et il n’y a aucun club dans les cinq meilleures ligues européennes qui ne serait pas amélioré par sa présence.

La meilleure chose dans tout cela est peut-être que Kubo est non seulement très clair sur l’origine de son amélioration, mais il a également l’intention de maintenir la trajectoire ascendante.

« La façon dont cette équipe joue n’est pas seulement attrayante pour les gens qui aiment le football, elle est également très avantageuse pour moi et mes collègues attaquants », a-t-il déclaré à la radio locale. Cadena SER. « Vous avez la garantie de trois ou quatre occasions de but par match parce que nous sommes très offensifs et créatifs.

« Tous ne seront pas des occasions en or, mais l’une sera très à saisir et les autres seront des opportunités de qualité variable. Ma tâche a toujours été d’en terminer un plus grand nombre plus régulièrement ; d’être clinique et de sang-froid sur les deux mes buts et mes passes décisives. »

Il s’agit d’un scénario de retour vers le futur, même si, encore une fois, trop peu de personnes en sont conscientes. Alors qu’il était à Barcelone, après avoir été repéré et intégré dans leur académie de jeunesse avant qu’une interdiction mal pensée de la FIFA ne l’oblige à retourner au Japon, il a marqué 74 buts en 30 matches dans une équipe contenant à la fois Ansu Fati et Eric García.

À l’époque, Kubo était déjà un buteur naturel. C’est une idée selon laquelle une grande variété d’entraîneurs – Vicente Moreno, Luis Garcia et Javier Aguirre à Majorque, Emery à Villarreal et Jose Bordalas à Getafe – soit ne savaient pas, n’avaient pas confiance ou n’ont tout simplement pas investi suffisamment de temps. et l’effort de découvrir. Les clubs dépensent plusieurs centaines de milliers d’euros – parfois des millions – en recrutement, en recrutement et en développement des jeunes, mais chacune de ces équipes donnerait les dents pour avoir une starlette sensationnelle, immensément professionnelle et qui fait la différence comme Kubo dans leurs livres, n’est-ce pas ? maintenant – comme il l’était au cours de chacune des deux dernières années.

Cette incapacité à identifier l’énorme talent à leur portée, lui permettant de leur filer entre les doigts, était peut-être en partie due au fait qu’il était prêté par Madrid. Ici, Les Blancos Le patron Carlo Ancelotti obtient un laissez-passer gratuit pour deux raisons. L’entraîneur a franchi la porte, une recrue surprise d’Everton, au moment où Kubo revenait également d’un prêt à Majorque, et il n’y avait pas assez de places hors Union européenne dans l’équipe pour accueillir le prodige né à Kawasaki, à 20 kilomètres au sud. de Tokyo.

La raison pour laquelle je souligne la folie d’Emery est qu’il parlait souvent de manière désobligeante à propos de Kubo, ce qui impliquait que le jouer rendrait Villarreal plus vulnérable en contre-attaque. C’est n’importe quoi. « Lorsque vous êtes prêté, l’entraîneur peut avoir un ensemble de projets, vous pouvez en avoir un autre, et les deux peuvent s’affronter », a déclaré Kubo à Noticias de Gipuzkoa. « C’est si simple. »

Cette étoile brillante du football japonais, suivi partout par des dizaines de médias de son pays natal, qui diffusaient chacun de ses mouvements et qui filmaient Kubo lorsque ses pressings et tacles incessants agaçaient tellement l’arrière gauche de l’Athletic Club Yuri Berchiche que le joueur de 33 ans a giflé deux fois le La Réal Le n°14 pour tenter de le faire réagir violemment et être expulsé – adore tacler et défendre. C’est un gars qui vit pour l’équipe, pas une star qui pense que l’équipe devrait jouer pour lui.

« (entraîneur de la Real Sociedad) Imanol [Alguacil] me fait l’éloge mais me prévient immédiatement ‘ne te détends pas, ne baisse pas ton rythme de travail ou je te laisse tomber' », a récemment admis Kubo. Il a également déclaré qu’il s’était délecté de la manière rauque et agressive de Bordalas de Getafe. à la maison son mantra « tacler, appuyer et tacler encore » lorsque Kubo était dans leurs livres : « Un entraîneur qui m’a rendu beaucoup plus fort mentalement et défensivement ».

Kubo est aussi quelqu’un qui admet que s’il y avait un terrain près de chez lui, et qu’il y était autorisé, il s’y rendrait pendant ses jours de congé, désespéré de participer à un match avec les jeunes du quartier, juste pour se mettre « dans le coup ». « . C’est dire à quel point il aime son sport.

Cela fait partie des raisons pour lesquelles vous devriez aimer Takefusa Kubo. Regardez-le chaque fois que vous le pouvez, il vous ravira – promis.