Plus de 6600 athlètes universitaires, entraîneurs et membres du personnel ont été testés positifs pour le coronavirus cette année, une mesure décourageante de la portée du pathogène à travers les États-Unis et de sa propagation parmi certaines des personnes les plus étroitement surveillées du pays.

Au moins 6629 personnes qui jouent et travaillent dans des départements d’athlétisme qui participent aux ligues de premier plan du football universitaire ont contracté le virus, selon une analyse du New York Times. La grande majorité de ces infections ont été signalées depuis le 15 août, alors que les joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel autour d’eux ont commencé à se préparer pour le semestre d’automne, y compris la saison de football.

Le nombre réel de cas au cours de la pandémie est assurément bien plus important que ce que montre le décompte du Times, la mesure publique la plus complète du virus dans les sports universitaires. Le Times n’a pu recueillir des données complètes que pour 78 des 130 universités de la subdivision Football Bowl de la National Collegiate Athletic Association, le plus haut niveau du football universitaire. Certaines de ces écoles n’ont publié les statistiques qu’en réponse aux demandes déposées en vertu des lois sur les archives publiques.

Les écoles restantes, dont beaucoup étaient des institutions publiques, n’ont publié aucune statistique ou des informations limitées sur leurs départements d’athlétisme, ou ont cessé de fournir des données juste avant la saison de football, tirant un rideau de secret sur les sports universitaires pendant la plus grave crise de santé publique aux États-Unis. dans un siècle.