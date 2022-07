Le secret d’une bonne santé peut être une promenade dans le parc

Le Dr Hamdi a déclaré dans une interview que 35 à 40 % de la santé est déterminée par l’environnement physique, y compris l’accès public aux espaces verts, aux loisirs de plein air et aux jardins communautaires. En conséquence, la fiducie collabore avec les hôpitaux et les agents de santé communautaires pour favoriser l’investissement dans les espaces ouverts et créer des programmes qui luttent contre les maladies physiques et mentales. Un projet, appelé Walk with a Doc, fait appel à des médecins, des infirmières, des nutritionnistes et des travailleurs sociaux pour faire des promenades programmées avec des patients atteints de diabète de type 2 afin de favoriser des modes de vie plus sains.

Comme avantage supplémentaire, M. Benepe a déclaré : « Les parcs atténuent les effets du changement climatique. Leurs arbres absorbent et stockent le carbone et piègent les particules à la surface des feuilles. Ils absorbent le ruissellement des eaux pluviales, le maintiennent hors des égouts et luttent contre la pollution, et ils réduisent l’impact de l’effet de chaleur des îlots urbains.

Il existe également des avantages sociaux et communautaires incalculables liés aux espaces publics des parcs. Des amis à moi, Kathryn Morrissette et Michael Smith, avaient chacun un chien et se sont rencontrés pendant les heures sans laisse à Prospect Park à Brooklyn. Ils se sont mariés et sont devenus les fiers parents de deux garçons, Dillon, 3 ans, et Wyatt, 1 an, qui maintenant s’ébattent également dans le parc.

Il ne suffit pas qu’une région ait beaucoup de parcs si les gens ne peuvent pas s’y rendre sans utiliser les transports publics ou privés, soutient la confiance. “Les gens doivent pouvoir s’y promener”, a déclaré M. Benepe. “Ils ne peuvent pas se faire pousser des ailes pour voler au-dessus d’une autoroute ou d’une rivière.”

Sur la grande majorité des Américains qui vivent dans les villes et leurs banlieues, environ les deux tiers ont déjà un parc à moins de 10 minutes à pied. Mais cela laisse encore 110 millions d’Américains qui n’ont pas cet accès. Le principal argument de vente pour les maires du pays est peut-être le fait que l’accès au parc augmente la valeur des biens immobiliers, ce qui offre aux villes une assiette fiscale plus large.

Avec Minneapolis et St. Paul, l’analyse de la fiducie suggère que les zones urbaines les plus vivables du pays sont Washington, DC, Arlington, Virginie, San Francisco, Portland, Oregon, Cincinnati, Chicago et New York.