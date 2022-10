Le secret du succès de Newcastle alors que les bons moments reviennent

Newcastle United a disputé 13 matches cette saison et n’a perdu qu’une seule fois – un record égalé uniquement par Arsenal et Manchester City. Après avoir battu Aston Villa 4-0 samedi, ils occupent actuellement la quatrième place de la Premier League. S’ils terminent dans les quatre premiers, ils joueront au football de la Ligue des champions pour la première fois en 19 ans.

Il serait facile de dire que la résurgence du club est due au fait que les nouveaux propriétaires se sont lancés dans une frénésie de dépenses, mais ils n’ont recruté que trois joueurs cette intersaison. Il s’agit du gardien Nick Pope, du défenseur Sven Botman et de l’attaquant Alexander Isak. Et l’un d’entre eux, Isak, est à peine disponible. Ce qui a changé, c’est que le manager Eddie Howe a le personnel qu’il veut, et il les fait jouer un style de football excitant mais solide défensivement. La raison en est une philosophie proche du football total, car presque chaque joueur a des responsabilités offensives et défensives.

Révélé : le secret du succès de Newcastle

À l’arrière, Howe a joué un arrière quatre de Dan Burn, Sven Botman, Fabian Schar et Kieran Trippier. Burn n’est pas un vrai arrière gauche, mais le système de Howe lui donne suffisamment de couverture pour qu’il ne reste pas trop souvent sur une île avec un ailier.

Botman a été un point d’ancrage dans la défense centrale, et bien que son style ne soit pas flashy, il est le seul joueur qui n’avance pas vraiment.

Schar a été très bon défensivement et fera souvent avancer le ballon, même profondément en territoire ennemi.

Trippier est assez rapide pour pouvoir constamment avancer pour traverser le ballon dans la surface, mais ne semble jamais être pris hors de position.

Jouer ces quatre rend les coups de pied arrêtés très difficiles pour l’opposition, car United a toujours un avantage en hauteur dans la surface, en particulier avec 6’7 ″ Burn étant le joueur le plus grand de la ligue. Avec la capacité de coup franc de Trippier et la capacité de Schar à marquer à distance (son but contre Nottingham Forest depuis l’extérieur de la surface était une copie conforme de son but du mois contre Burnley en décembre dernier), tout entraîneur adverse doit considérer l’un des quatre arrières comme une menace potentielle de marquer des buts.

Les maestros du milieu de terrain de Newcastle

Au milieu de terrain, la clé a été les deux Brésiliens, Joelinton et . Il est bien connu que Joelinton a été amené en tant que transfert record qui a lutté en tant qu’attaquant. Mais ce que Howe a fait, c’est permettre à Joelinton de faire les choses qu’il fait le mieux – contrôler le ballon, travailler plus que l’adversaire pour créer des revirements et faire sentir sa présence d’une case à l’autre.

Guimaraes a été encore meilleur. L’offense le traverse souvent. car sa gamme de passes peut mettre le club hors de danger, lancer une attaque ou débloquer complètement une défense. Guimaraes a déclaré qu’il préférait jouer plus en avant, mais Howe le fait jouer partout. Le troisième homme au milieu de terrain a été une rotation de Longstaff et Willock, et leur rôle a été de soutien, sans véritable position définie. Comme pour les défenseurs, les capacités des joueurs, en particulier celles de Guimaraes, font de Newcastle une menace pour l’avenir sans sacrifier la couverture défensive.

À l’avant, les deux joueurs larges sont constamment en retrait pour aider les arrières latéraux. On peut souvent voir Miguel Almiron chevaucher Trippier au plus profond du territoire de Newcastle, et le rythme de Jacob Murphy ou Willock leur permet d’aider Burn sur la gauche. Même Allan Saint-Maximin a adhéré au système et aide à retracer – ce que les anciens ailiers français Ben Arfa et Robert ont refusé de faire. L’attaquant central Callum Wilson n’a pas beaucoup de responsabilités défensives, mais il peut parfois se retrouver au bord de sa propre boîte dans une situation dangereuse.

Tout cela rend Newcastle extrêmement difficile à jouer, ce que l’attaquant des Spurs Son Heung-min a noté après la victoire 2-1 de Newcastle dimanche dernier.

Si vous oubliez les défenseurs, Schar fera remonter le ballon au centre à la David Luiz. Les milieux de terrain sont si compétents défensivement, et les ailiers ont suffisamment de rythme, que Newcastle peut utiliser le pressing haut sans craindre d’être trop court à l’arrière.

La vitesse et le talent des ailiers font également que leurs adversaires ne peuvent pas attaquer à fond sans craindre d’être touchés en contre-attaque. Grâce à cela, ils sont en mesure d’obtenir un avantage numérique n’importe où sur le terrain, ce qui leur permet de créer le plus de revirements de cuisse par match en Premier League cette saison.

Depuis le manque de respect de Jack Grealish envers Almiron, le Paraguayen a transformé son jeu en Mahrez de pointe, créant des ravages chaque fois qu’il est autorisé à entrer de l’aile droite.

Ils ont fait cela sans l’un de leurs joueurs les plus talentueux, Saint-Maximin, ou leur nouveau record de signature Isak. Et même avec toute l’attaque et le pressing qu’ils font, ils ont le meilleur bilan défensif de la ligue – seulement 10 buts accordés en 13 matches – sans la domination de la possession dont jouissent Manchester City ou Arsenal.

Sont-ils des prétendants au titre ? Probablement pas. Mais ils viennent de terminer une semaine où ils ont affronté à la fois Manchester United et les Spurs sur la route, et sont repartis avec quatre points, il n’y a donc aucune raison de penser qu’ils ne pourront pas se retrouver en Europe en 2023 pour la première fois en une décennie. .