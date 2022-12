Le secret du succès de la France en Coupe du monde jusqu’à présent

AL KHOR, Qatar – Ce n’est pas un match dont ils se souviendront, ou dont beaucoup se souviendront. France-Maroc au stade Al-Bayt mercredi soir n’a pas atteint les sommets et le drame que beaucoup espéraient, malgré la belle ambiance créée par les supporters en rouge et vert.

C’était amusant, c’est sûr, mais c’était à peu près tout. Les joueurs français s’en moqueront ; c’était un jeu qui devait être gagné, peu importe comment. C’était une demi-finale d’un grand tournoi, et ils savent comment s’y prendre. Ils ont remporté les six derniers qu’ils ont disputés (1998, 2000, 2006, 2016, 2018, 2022) en Coupe du monde ou en Euros. En gros, quand la France est dans le dernier carré, elle se qualifie toujours pour la finale.

Pour la quatrième fois au cours des sept dernières Coupes du monde, ils se disputeront le prix ultime. C’est une réussite en soi. Ils ont également une opportunité incroyable de se retourner.

Comme le soulignait le gardien Hugo Lloris, son équipe a « souffert » pour en arriver là. Cela fait partie de leur ADN. Voilà ce qu’ils font. Ils contrôlent les matchs, ce qui signifie qu’ils sont parfois mis sous pression, mais ils trouvent toujours un moyen de gagner. Ils ne font pas exploser les équipes, ils ne sont pas spectaculaires, ils ne sont ni sexy ni fantaisistes. Mais Les Bleus gagner. C’est l’équipe la plus efficace et la plus résiliente au monde, et ce depuis quatre ans.

Leur aventure pourrait se terminer en larmes alors qu’ils regardent Lionel Messi remporter sa première et dernière Coupe du monde dimanche soir, mais vous ne les dépasseriez pas pour provoquer un autre chagrin, comme avec les héroïques Marocains mercredi. Refuser à Messi une couronne mondiale serait cruel mais cela fait partie du jeu. La France devrait jouer mieux que mercredi mais encore une fois, ils ont encore démantelé le Maroc, le forfait surprise de cet incroyable tournoi – ce que la Croatie, la Belgique, l’Espagne et le Portugal n’ont pas pu faire.

C’est un match où l’entraîneur français Didier Deschamps et ses hommes n’ont rien fait de bien mais n’ont rien fait de mal non plus. C’est leur mantra. Ils ne font pas d’erreurs mais ils profitent du fait que d’autres en font.

Pour le deuxième match consécutif, après l’Angleterre en quart de finale, ils n’ont pas bien joué mais ils ont réussi à aller jusqu’au bout. Ils n’étaient pas sous autant de pression que contre l’Angleterre, mais ces deux matchs montrent à nouveau ce que cette équipe est. Impitoyabilité, instinct de tueur, force mentale, calme dans la tempête – appelez ça comme vous voulez, les Français l’ont.

Deschamps, qui en 10 ans à la barre a aujourd’hui atteint un quart de finale (2014), une finale (2016), gagné (2018), huitièmes de finale (2021), et désormais au moins finaliste (2022) dit tout le temps à ses joueurs : “Il s’agit de gagner.”

L’entraîneur français Didier Deschamps a créé une équipe impitoyable, calme et efficace. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Et il a raison. Vous n’avez pas besoin de bien jouer. Vous souffrirez et vous devrez traverser les moments difficiles … mais ils savent tous exactement comment s’y prendre.

“Ce n’était pas parfait. Nous avons parfois eu du mal et nous sommes fatigués, mais c’est ce qu’il faut pour atteindre une autre finale”, a déclaré Lloris aux médias après la victoire de la France mercredi.

Deschamps a créé un monstre. Même sans Paul Pogba, N’Golo Kante, Karim Benzema, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Christopher Nkunku, Les Bleus ne vous écartez pas de leur objectif et de leurs méthodes. Ce sont des assassins de sang-froid.

“Il y a quatre ans, après avoir battu la Belgique en demi-finale, je pleurais dans le vestiaire”, a expliqué Antoine Griezmann après le match. “Cette fois, j’étais déjà concentré sur dimanche, en récupérant et en me préparant bien pour la finale.”

Cette équipe actuelle ne compte que neuf joueurs du vainqueur de 2018 (Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola, Raphael Varane, Benjamin Pavard, Griezmann, Olivier Giroud, Mbappe, Ousmane Dembele) mais ils ont transmis leurs valeurs et leur expérience à la nouvelle génération . Cette équipe de 2022 ressemble bien sûr à celle de 2018 : ils jouent et combattent de la même manière. Ils défendent et attaquent de la même manière.

“Nous sommes une équipe qui sait souffrir. Ils ont transmis la recette”, a déclaré le défenseur Jules Kounde après le match.

Pour gagner cette Coupe du monde et écrire l’histoire en étant la troisième équipe de l’histoire à remporter des éditions consécutives (avec l’Italie 1934-1938 et le Brésil 1958-1962), ils devront mieux jouer contre l’Argentine que contre l’Angleterre et Le Maroc, mais encore une fois, ils ont montré que lorsqu’ils ont besoin d’intensifier et d’accélérer, ils le peuvent. Mbappé en est le parfait exemple. Il ne brille pas pendant les 90 minutes et son absence de travail défensif perturbe souvent l’équilibre de l’équipe de France. Mais à chaque fois qu’il touche le ballon, il se passe quelque chose et il redevient dangereux. Mbappe est le facteur X, mais dans le même état d’esprit que le reste de l’équipe.

Pour détourner les mots célèbres de Gary Lineker sur l’Allemagne toujours gagnante, on pourrait, à l’heure actuelle, affirmer que le football est simple, un jeu où 22 joueurs courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, les Français sont en finale.