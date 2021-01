MANPREET Sharma sera exposée comme un faux la semaine prochaine à Emmerdale lorsque le vicaire Charles lui parlera de son ex Saira décédée.

Mais quelle est l’histoire entre Manpreet – qui est joué par Rebecca Sarker dans le feuilleton ITV – et Charles? Voici la vérité …

Quelle est l’histoire entre Charles et Manpreet à Emmerdale?

Les spoilers d’Emmerdale ont révélé que Charles s’adressera à Manpreet sous un nom différent la semaine prochaine lorsqu’ils se retrouveront finalement face à face dans le village.

Charles se référera à Manpreet comme Saira et annoncera qu’il pensait qu’elle était morte.

Parlant du scénario, Kevin Mathurin – qui joue Charles – a confirmé que Manpreet et Charles étaient ensemble avant de disparaître et de simuler sa propre mort il y a 15 ans.

Il a déclaré aux médias: « Disons simplement que Charles et Manpreet ont une histoire. Quand Charles voit Manpreet, c’est comme voir un fantôme et c’est très inattendu. De tous les endroits du pays – toutes les différentes paroisses que Charles a travaillé dans – il trouve maintenant cette personne qu’il n’a pas vue depuis 15 ans.

« Ils sont tous les deux absolument choqués. En ce qui concerne Charles, Manpreet était mort. »

Il a poursuivi: « Après, Charles veut juste une explication sur ce qui s’est passé et où Manpreet a été. Il veut savoir pourquoi Manpreet a soudainement disparu.

« Il va y avoir des révélations. Disons simplement que Manpreet n’est pas exactement ce que Charles pensait être. Il la connaît sous le nom de ‘Saira’, alors pour qu’elle dise soudainement que son vrai nom est Manpreet, il se demande quels autres mensonges elle a. Il y a beaucoup de passé à déterrer.

Mais avec Emmerdale gardant les détails de l’intrigue cachés, les téléspectateurs devront se connecter pour savoir pourquoi Manpreet a simulé sa mort et changé son identité.

Charles exposera-t-il Manpreet comme un faux à Emmerdale?

Parlant du fait qu’il ne veut pas que la vérité soit révélée, mais qu’il devra le dire à son fils Ethan avant de le découvrir par lui-même, Kevin a ajouté: « Charles ne veut pas ébouriffer des plumes et il ne veut pas que le village le fasse connaît son entreprise, mais une personne qui, selon lui, a besoin de connaître la vérité est son fils. Ethan connaissait aussi Manpreet sous le nom de Saira quand il était jeune. «

Ajoutant qu’Ethan considérait Manpreet comme sa mère avant qu’elle ne disparaisse, Kevin a ajouté: « Charles a le sentiment qu’il doit faire savoir à Ethan qu’il l’a trouvée, car Ethan a été traumatisé par toute cette épreuve. Il était très jeune, mais il était assez vieux. de savoir que cette personne – qui était vraiment importante dans leur vie – avait disparu.

« Il a fallu beaucoup de temps à Charles pour s’occuper de lui, le protéger et l’élever à travers ce traumatisme. Ethan est sa priorité et il a besoin de savoir. »

Qu’a dit Emile John à propos du scénario de Manpreet à Emmerdale?

L’acteur Emile John, qui joue le fils de Charles Ethan, a révélé: « Ethan est conscient du lien entre Charles et Manpreet. Ils ont tous les deux une histoire avec elle. Tous les traumatismes et la douleur qu’Ethan a dû endurer de la part d’une mère absente. mais deux, tout va lui revenir.

Faisant allusion à une confrontation furieuse entre Ethan et Manpreet, il a poursuivi: «Il va devoir dire à Manpreet exactement ce qu’il ressent pour abandonner une partie de cette douleur.

«Ethan n’est pas du genre à garder un œil sur les choses. Il va devoir dire exactement ce qu’il ressent et je pense qu’il le fera probablement. «