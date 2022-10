Le secret derrière le menu secret, et pourquoi cela signifie un gros buzz pour les restaurants

Le plat de nouilles thaïlandaises islamiques est l’un des plats les plus vendus chez Salad King à Toronto depuis 30 ans, et il n’est même pas au menu.

“À ce jour, nous voyons encore des clients entrer et sortir, ‘Oh, j’ai entendu parler du menu secret'”, a déclaré Alan Liu, le propriétaire de Salad King.

Le plat populaire a fait ses débuts au début du restaurant, lorsque les parents de Liu ont préparé un curry de nouilles et ont décidé d’en faire un plat spécial. C’était un choix si populaire que les gens n’arrêtaient pas de le demander, même après qu’il n’était plus offert.

Liu dit que le plat de nouilles est le deuxième article le plus vendu.

Alan Liu se tient devant le restaurant Salad King à Toronto. (Angelina King/CBC)

“Les gens apprécient le plaisir d’être au courant de l’élément de menu secret. Donc ce n’est vraiment pas plus compliqué que, c’est amusant, les gens l’apprécient et ça se vend toujours bien”, a déclaré Liu.

Les éléments hors menu, ou éléments de menu secrets, sont devenus une tendance populaire parmi les restaurants, le battage médiatique étant encore alimenté par influenceurs sur les réseaux sociaux .

Créer du poids

Matthew Philp, professeur adjoint de marketing à la Ted Rogers School of Business Management de la Toronto Metropolitan University, dit qu’il est facile de comprendre pourquoi les gens l’aiment.

“Voici cet élément de menu secret. Voici cette chose spéciale que je suis le seul à connaître – ou que peu de gens connaissent. Et donc cela vous fait vous sentir un peu au courant ; vous vous sentez bien dans votre peau pour savoir ces choses”, a déclaré Philp .

Mais il ne s’agit pas seulement d’être au courant. Philp a déclaré que l’avantage encore plus important est la possibilité de partager le secret avec des amis, c’est là que les médias sociaux et les influenceurs entrent en jeu.

Matthew Philp est professeur adjoint de marketing à la Ted Rogers School of Business Management de la Toronto Metropolitan University. (Soumis par Matthew Philp)

“Cela donne du poids”, a déclaré Philp.

“Si vous pouvez créer une expérience client qui les fait se sentir exclusifs, ils seront plus susceptibles de la partager. Alors ça se propage. [by] le bouche à oreille, et le bouche à oreille est très influent sur la prise de décision des consommateurs – beaucoup plus influent qu’une publicité typique.”

Bièraubeurre chez Starbucks

Faites défiler jusqu’à Sabrina Tam de Montréal, qui a utilisé des éléments de menu secrets pour booster son compte TikTok à des centaines de milliers d’abonnés et des millions de likes. Ses critiques d’éléments de menu secrets sont les vidéos les plus populaires sur son compte, ce qui l’aide à décrocher des contrats avec des restaurants.

Elle dit qu’elle peut gagner jusqu’à 15 000 $ par mois en travaillant avec des restaurants, en examinant de nouveaux articles, mais elle dit que ce sont les chaînes de restauration rapide qui peuvent en tirer beaucoup d’argent.

“En fin de compte, cela leur apporte des ventes et crée un buzz autour d’eux, à 100%”, a déclaré Tam.

Tam a commencé ces critiques comme quelque chose à faire au début de la pandémie de COVID-19, lorsque sa routine matinale comprenait un voyage à travers le service au volant de Starbucks. Elle a décidé d’emmener des abonnés sur TikTok avec elle.

“J’ai trouvé comme ces recettes de menus secrets sur Pinterest ou des blogs et d’autres personnes commençaient également à partager des recettes, alors j’ai commencé, comme, à aller chez Starbucks et à les essayer”, a déclaré Tam.

Le frappuccino à la bière au beurre est l’un des nombreux éléments secrets du menu de Starbucks. (Jennifer Dorozio/CBC)

Maintenant, quand Tam s’arrête à son Starbucks local, les employés là-bas savent qui elle est et ce qui les attend.

Tam fait plus que de simples critiques de menus secrets. Dans l’une d’elle vidéos récentes, elle a passé en revue une boisson à la bièraubeurre basé sur la boisson Harry Potter, qu’elle avait entendu dire qu’un Starbucks au Québec avait créé.

Elle dit qu’en moins de 24 heures, la vidéo a eu plus de 30 000 vues.

“Cela crée, comme un désir à l’intérieur d’eux. Cela vient et joue avec leur curiosité et cela leur donne vraiment envie d’essayer”, a déclaré Tam.

Frites tarte aux pommes

Philp dit que c’est une ligne fine pour les entreprises. Ces établissements veulent faire entrer les gens dans le mystère du menu secret et laisser tomber des indices, mais dire de manière flagrante que vous avez un menu secret le rend moins secret.

McDonalds a organisé un concours interne où il a demandé à ses employés de soumettre leurs nominés pour le menu secret de la chaîne de restauration rapide. Certaines des idées les plus uniques comprenaient des frites de tarte aux pommes ou des pains dorés Big Mac.

Mais sortir complètement votre menu secret n’est pas la voie à suivre, dit Philp.

“Ce n’est pas comme une chose binaire d’en parler ou non aux consommateurs. Il y a une zone grise”, a déclaré Philp.

Lui dit que les nouilles islamiques thaïlandaises resteront en dehors du menu, car c’est “plus amusant” de cette façon, mais les gens peuvent toujours les commander. (Angelina King/CBC)

Pour le Salad King, Liu a déclaré que ses parents n’avaient pas l’intention de créer un buzz autour d’un élément de menu secret, bien que cela ait bien fonctionné. Cela avait plus à voir avec le père de Liu et sa capacité à mettre à jour le menu.

“Mon père ne savait pas comment utiliser le programme d’impression utilisé pour mettre en page le menu, il n’a donc jamais pu comprendre comment l’insérer, et c’est la raison honnête pour laquelle ce n’est pas sur le menu”, a déclaré Liu.

Maintenant, Liu est capable de mettre à jour le menu, mais dit qu’ils ont de toute façon retiré le plat le plus vendu du menu.

“Pour être honnête, si vous le regardez d’un point de vue économique, nous vendrons probablement plus en le mettant au menu qu’en le laissant de côté, mais c’est juste plus amusant de cette façon.”

Produit par Danielle Nerman.