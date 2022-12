Le secret d’Emmerdale enfin dévoilé dans des spoilers de Noël explosifs

Le TEMPS tourne pour un résident de longue date des Dales car leur secret pourrait être révélé par un autre villageois.

Des tensions surgissent à Emmerdale alors que beaucoup d’autres commencent à mettre deux et deux ensemble.

Chas Dingle a réussi à garder sa liaison secrète pendant des mois[/caption]

Et elle retombe lentement amoureuse de son mari Paddy[/caption]

La vie dans le village éponyme a dévasté Chas Dingle ces derniers mois.

Après avoir perdu sa mère Faith dans des scènes déchirantes, la gérante de pub jouée par Lucy Pargeter a été forcée de renoncer à un avenir avec Al Chapman.

L’homme d’affaires a été abattu par Kyle Winchester, emmenant sa romance illicite avec Chas dans la tombe – ce qui a incité son rival de longue date Cain Dingle (interprété par Jeff Hordley) à prendre la chute.

Depuis lors, Chas a été amenée à pleurer en silence, gardant son amour pour Al secret et s’assurant que son mari Paddy n’en entendait rien.

Mais la vérité commence à la rattraper.

À venir sur ITV, Chas est émue lorsqu’elle trouve certaines des affaires de Faith.

Paddy (Dominic Brunt) offre son soutien, la laissant reconnaissante envers sa famille alors qu’elle et sa fille Eve décorent leur sapin de Noël.

Le cœur de Chas est sur le point d’exploser pour Paddy lors d’un dîner en famille avec Rhona Goskirk et Marlon Dingle et elle se sent plus reconnaissante envers son mari et sa fille que jamais auparavant.





Elle prend la décision de mettre Al dans le passé et d’apprécier sa famille après avoir passé un après-midi sain avec eux.

Un Paddy adoré la surprend plus tard avec un cadeau et Chas a honte en privé de se rendre compte qu’elle l’a presque quitté.

Mais alors qu’elle accepte la mort d’Al, le sou tombe pour Belle Dingle (Eden Taylor-Draper) quand Chloe Harris lui dit qu’Al a emmené quelqu’un dîner le soir de la mort de Faith.

Belle, qui a attrapé Chas et Al ensemble pendant l’été, se rend compte qu’ils n’avaient en fait jamais mis fin à leur liaison.

Dans les scènes ultérieures, Belle refuse de couper les coins ronds et confronte sans détour Chas au sujet d’être à l’hôtel Westgrove Hall avec Al lorsque Faith est décédée.

Chas est acculé dans un coin, incapable de nier plus longtemps sa liaison, mais Belle fait une autre réalisation choquante.

Elle suggère que l’affaire aurait pu être la raison pour laquelle Cain a tué Al et Chas se demande si elle devrait dire à Belle qu’elle croit à cette théorie.

Chas est maniaque de peur, mortifiée que Belle dise tout à la famille, mais elle est aux anges quand Paddy annonce qu’il leur a réservé une escapade surprise.

Ailleurs dans les Dales, Belle tombe en panne devant Moira Dingle (Natalie J. Robb) et admet ce qu’elle sait sur Chas et Al.

Moira est furieuse et découvre la vérité sur l’emprisonnement de Cain et la mort d’Al.

Le lendemain, Chas se prépare pour son voyage avec Paddy et est soulagée qu’ils s’en aillent tous les deux.

Mais pourront-ils vraiment s’en sortir ?

Emmerdale est diffusé sur ITV.

La vérité sur la mort d’Al et l’emprisonnement de Cain est lentement révélée[/caption]

Quelle est la prochaine étape pour les Dingles ?[/caption]