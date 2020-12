L’arme secrète qu’Edwin van der Sar a utilisée pour aider Manchester United à vaincre Chelsea et à remporter la finale de la Ligue des champions 2008 a été révélée.

L’événement phare du football interclubs européen s’est soldé par des pénalités après qu’aucune des deux équipes n’a réussi à dépasser un match nul 1-1.

Cristiano Ronaldo a raté son coup de pied, avant que le tristement célèbre dérapage de John Terry ne voit les scores nivelés.

Ryan Giggs est ensuite rentré chez lui pour donner à United une avance de 6-5, Nicolas Anelka intervenant pour essayer de garder les espoirs de Chelsea en vie.

Mais van der Sar a deviné la bonne voie et a écarté le penalty de l’attaquant pour donner aux Red Devils leur troisième titre européen.

Le secret de Van der Sar pour sauver cette photo était une serviette avec un morceau de papier caché à l’intérieur. Sur ce papier se trouvait une liste de tireurs de pénalités potentiels de Chelsea et leurs tendances.

Le livre Le club: comment la Premier League anglaise est devenue la force la plus sauvage, la plus riche et la plus perturbatrice du sport affirme que le département d’analyse de United a créé la liste que Van der Sar doit consulter.

La liste n’avait aidé le gardien de United pour aucun des six premiers tirs au but, le Néerlandais n’en ayant pas sauvé, même en devinant mal la faute de Terry.