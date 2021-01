Ishana Night Shyamalan avait 10 ans. Le film était «Chitty Chitty Bang Bang», et c’était à son tour de prononcer The Speech. Quand ton père est M. Night Shyamalan, le conteur directeur de « Le sixième sens, » « Verre, » et la prochaine soirée cinéma familiale «Old» a des règles. «Je devais me lever devant tout le monde et dire:« Nous ne parlons pas pendant un film et vous ne pouvez pas être au téléphone »», a-t-elle récemment déclaré lors d’un appel vidéo de groupe, son père souriant depuis une fenêtre séparée . «Dans notre foyer, les films sont sacrés.» Ishana – l’enfant du milieu de trois ans, toutes filles – a dit que ce n’était pas que des trucs pour enfants. «Nous avons regardé beaucoup de films d’horreur», dit-elle. «Je pense que c’est pour cela que j’ai la peau dure.» Maintenant âgé de 21 ans avec une affection pour le macabre – et avec l’aide d’un père qui sait une chose ou deux sur la réalisation de psychodrames effrayants – Ishana entre dans la cour des grands. Vendredi, elle a fait ses débuts en tant que réalisatrice professionnelle avec un épisode de la nouvelle saison de «Servant», la série d’horreur effrayante à combustion lente sur Apple TV +. (Les producteurs exécutifs incluent son père – également réalisateur de la série – et le créateur de l’émission, Tony Basgallop.)

Aînée à l’Alma Mater de son père, NYU, Ishana a pris un congé d’un semestre pour diriger l’épisode de vendredi et la finale, l’un des deux épisodes qu’elle a écrits cette saison en plus d’en co-écrire un autre. Elle s’est également rendue en République dominicaine l’année dernière pour travailler en tant que directrice de deuxième unité sur «Old». «Une année indienne d’immigration classique», comme l’a dit son père, 50 ans. Situé à Philadelphie, près de l’endroit où M. Night a grandi et Ishana est né, «Servant» se concentre sur Dorothy et Sean (Lauren Ambrose et Toby Kebbell), des parents motivés par leur carrière qui embauchent une nourrice pour leur bébé. Leur choix est Leanne (Nell Tiger Free), une jeune femme sage dont le curriculum vitae masque des intentions mystérieuses. Le plus gros spoiler se produit dans le premier épisode secoué, quand il est révélé que le paquet de joie du couple est en fait une poupée réaliste, connue sous le nom de sont nés, que le frère de Sean et Dorothy, Julian (Rupert Grint), l’encourage à utiliser pour faire face à la mort de son bébé en chair et en os.

Cette saison présente des éléments surnaturels plus sombres, le retour troublant de Leanne dans la maison en rangée de Dorothy et Sean et un humour étonnamment absurde, y compris, dans l’épisode de vendredi, un riff farceur sur une invasion de domicile. Comme beaucoup d’émissions, «Servant» a fermé ses portes en mars au milieu de la production à cause de la pandémie. Mais avec une petite distribution et une équipe plus mince, filmant selon des protocoles de coronavirus sur une scène sonore en dehors de Philadelphie, la production a repris à la mi-septembre et la saison complète de 10 épisodes a été tournée fin octobre. De nouveaux épisodes arriveront chaque semaine jusqu’au 19 mars, et un troisième saison dans les ouvrages.

Quoi de neuf cette saison? Plus de réalisatrices, dont les cinéastes Julia Ducournau («Raw») et Isabella Eklöf («Holiday»), mais aussi plus de femmes écrivains, un changement majeur par rapport à la première saison, entièrement écrite par Basgallop. La salle des écrivains de la saison 3 est principalement féminine. «Je suis très attiré par les nouvelles voix qui n’ont pas eu la chance de raconter une histoire», a déclaré l’aîné Shyamalan, qui passe par M. Night. «Ce n’est pas un agenda.» Genre, terreur, pizza: ce ne sont là que quelques-uns des sujets dont le père et la fille Shyamalan ont discuté par vidéo, elle de son appartement à New York et lui de son bureau de son domaine en Pennsylvanie, juste à l’ouest de Philadelphie. Ce sont des extraits édités de la conversation et un e-mail de suivi. Tout d’abord, comment avez-vous géré la pandémie en famille? ISHANA NUIT SHYAMALAN Nous avons eu les mêmes peurs et angoisses que n’importe qui. Nous vivons près de mes grands-parents et jusqu’à il y a deux semaines, nous étions tous ensemble dans la maison. Cela a fini par être une période pour nous être ensemble et créer les uns avec les autres. C’était un moment magique dans le contexte de quelque chose d’effrayant. Avec des horreurs réelles qui se produisent dans le monde, y a-t-il des avantages à explorer des horreurs fictives? M. NUIT SHYAMALAN J’utilise le genre pour parler des peurs et des angoisses sur lesquelles je travaille. Avec «Servante», je me demande comment je me sentirais dans la situation cauchemardesque d’un être cher mourant. Je suis quelqu’un qui croit en un univers bienveillant. Je trouve apaisant dans des moments comme celui-ci de réfléchir à cela. Comment était-ce de vivre et de travailler ensemble? M. NUIT J’avais un écrivain captif dans la maison, ce qui était terrible pour elle mais excellent pour moi. Je la voyais dans la cuisine et je disais «Où sont les scripts?» [Laughs.] Je sais que ça pue quand ton patron est à la maison. Je disais: «J’en ai besoin d’ici demain», et elle disait: «Je vais. »