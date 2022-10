Le secret de longue vie de l’Azerbaïdjan ? L’air de la montagne dans le village de Lerik

(CNN) — Il existe un certain nombre de destinations dans le monde réputées pour la longévité de leurs résidents.

Au Japon, les centenaires enjoués d’Okinawa lui ont valu le surnom de “Terre des Immortels”. Campodimele, le « village de l’éternité » d’Italie, témoigne du régime méditerranéen. Dans la ville californienne ensoleillée de Loma Linda, une communauté d’adventistes du septième jour récolte les fruits d’une vie propre.

Il y a un coin du globe dont vous n’aurez pas autant entendu parler et qui abrite le seul musée de la longévité au monde. C’est Lerik dans le sud de l’Azerbaïdjan.

Le pays du Caucase du Sud abrite plusieurs régions connues pour produire des habitants qui vivent jusqu’à des âges à trois chiffres, notamment Lankaran et le Haut-Karabakh. Mais une autre, Lerik, est réputée pour avoir la plus forte concentration de centenaires.

Dans cette terre d’émeraude au-dessus des nuages ​​dans les montagnes Talysh, accessible boucle après boucle d’une route sinueuse, les gens semblent avoir découvert le secret d’une vie longue et saine.

Le Musée de la Longévité

Le Musée de la Longévité, composé de deux salles, construit en 1991 et rénové en 2010, abrite plus de 2 000 expositions documentant la vie et les souvenirs des plus anciens habitants de la région.

Il trace les durées de vie individuelles avec les articles ménagers auxquels ils ont survécu, comme trois générations de fers à repasser. Il y a des coffres remplis de foulards et de chemises, des pichets et des bols en argent, des chaussettes magnifiquement tricotées et des tapis teints à la main qui sont toujours de couleurs vives malgré leur âge.

Et puis il y a les lettres, écrites à la fois en azerbaïdjanais et en russe – des artefacts personnels si anciens que l’encre commence à s’estomper.

Les caractéristiques les plus captivantes sont peut-être les portraits de centenaires qui couvrent les murs du musée. Ces images, datant des années 1930, ont été offertes par le photographe français Frédéric Lachop.

Le musée et les statistiques officielles de l’Azerbaïdjan définissent le « centenaire » de manière plus vague que vous ne le pensez : ici, cela signifie toute personne de plus de 90 ans.

Cependant, en 1991, il y avait plus de 200 personnes à Lerik enregistrées comme ayant plus de 100 ans, sur une population de 63 000.

Les chiffres ont été moins impressionnants depuis lors, ce que les habitants attribuent de diverses manières au rayonnement des tours de communication et au déclin de l’environnement, mais pourraient tout aussi bien être dus à une tenue de registres plus rigoureuse.

Aujourd’hui, on compte 11 personnes de plus de 100 ans, sur une population locale de 83 800 habitants.

L’histoire de l’homme de 168 ans

Est-ce l’homme le plus vieux du monde ? Peut-être pas. Kamilla Rzaïeva

Le citoyen le plus âgé actuel de Lerik est Raji Ibrahimova, à 105 ans. C’est un beau millésime, mais il fait pâle figure par rapport à l’âge qu’aurait atteint le centenaire le plus célèbre de la région, Shirali Muslumov, un berger qui aurait vécu jusqu’à 168 ans.

Les pages jaunes de son passeport affirment qu’il est né en 1805 et sa pierre tombale indique qu’il est décédé en 1973. Si cela est vrai, cela ferait de lui la personne la plus âgée à avoir jamais vécu.

Malheureusement, au début du 19e siècle, les enregistrements des naissances avaient rarement lieu dans des villages aussi éloignés que son lieu de naissance de Barzavu, il n’y a donc aucune trace certifiable de sa date de naissance.

Les innombrables lettres envoyées du monde entier à l’occasion de ses différents anniversaires ne laissent aucun doute sur son âge respectable, mais il est peut-être préférable de prendre en compte une marge d’erreur minimale de 20 ans.

Parmi ceux qui correspondaient avec Muslumov se trouvaient le dirigeant communiste vietnamien Ho Chi Minh, qui lui a envoyé une carte postale le saluant avec l’affection “Cher grand-père”.

Ce gène de longévité semble fonctionner dans la famille. Sa fille de 95 ans, Halima Qambarova, a déclaré à CNN Travel que – même si elle ne vivrait peut-être pas jusqu’à 168 ans, comme son père – elle espère au moins vivre jusqu’à 150 ans, comme son grand-père, ou 130 ans, comme sa tante.

“Silence de l’esprit”

Lorsque le temps se refroidit, la plupart des centenaires déménagent dans les climats côtiers plus cléments de Lankaran, mais Qambarova était toujours dans le village de Lerik à Barzavu lorsque CNN Travel est passé devant la modeste maison à deux étages de son père, entourée d’énormes pommiers et poiriers (probablement contemporains). de son célèbre père).

Assise près de la fenêtre, enveloppée dans un châle, elle parle avec un léger accent, passant souvent à sa langue maternelle, le talysh, un dialecte parlé par seulement 200 000 personnes et classé comme “vulnérable” par l’UNESCO.

Elle montre son passeport, qui ne mentionne ni mois ni date de naissance, mais seulement l’année : 1924. Elle a peut-être 95 ans, mais elle est pleinement présente, interagissant avec ses arrière-petits-enfants et démontrant son sens de l’humour. Lorsqu’on lui demande son âge, elle répond joyeusement “15”.

“L’immobilité de l’esprit fait partie de leur secret”, explique le guide du musée. “Ils évitent le stress, pensent à la vie de manière assez philosophique, vivent un jour à la fois, sans trop planifier ni s’inquiéter pour l’avenir.”

Une bonne nutrition et des remèdes naturels

Halima Qanbarova est une jeune fille de 95 ans. Son grand-père aurait vécu jusqu’à 150 ans, son père jusqu’à 168 ans et sa tante jusqu’à 130 ans. Kamilla Rzaïeva

La journée de Qambarova commence à l’aube ; elle ne se laisse pas endormir. “Je me lève dès que j’ai les yeux ouverts”, dit-elle.

Elle passe toute la journée à travailler dans le jardin ou autour de la maison. Sa chambre est petite, avec un épais tapis moelleux et des oreillers au sol. Beaucoup de gens ici préfèrent dormir sur le sol, avec juste une fine couverture au lieu d’un matelas, car on pense que c’est la façon la plus saine de reposer le dos.

Contrairement à la croyance populaire, les centenaires de Lerik mangent de la viande, mais ils ont hérité d’une préférence pour les produits laitiers frais tels que le shor (fromage cottage), le beurre, le lait et le yaourt à boire ayran des centenaires précédents, pour qui l’abstinence de viande était plus en raison de circonstances économiques.

La belle-fille de Qambarova apporte une grande assiette avec des poires et des pommes de leur jardin et du thé aromatique.

C’est herbacé, floral et rafraîchissant. De retour au musée, le guide montre une table avec les diverses herbes indigènes de Lerik.

“Le secret d’une longue vie est une bonne nutrition, les minéraux contenus dans l’eau de source et les herbes que nous ajoutons au thé pour prévenir les maladies, afin que les gens n’aient pas à prendre de médicaments, en utilisant uniquement les remèdes naturels”, explique le guide. En effet, Qambarova insiste sur le fait qu’elle n’a jamais pris de médicaments.

Des générations qui se côtoient

Au-delà de ses fenêtres, il peut sembler que le village est calme et immobile. Mais le travail physique que les villageois fournissent chaque jour est immense. Du lever au coucher du soleil, ils travaillent dans les jardins et les champs ainsi qu’autour de la maison. Elles cousent et tricotent et s’occupent de grandes familles.

Tel était le mode de vie de Mammadkhan Abbasov, un homme de 103 ans du village de Jangamiran. Assis sur le tapis, en face de la fenêtre, le centenaire a presque complètement perdu la vue et entend à peine son fils lui dire que des invités sont arrivés, mais lorsqu’il l’attrape enfin, il se met à chanter, à offrir prières et bons vœux.

Aux côtés d’Abbasov se trouve son arrière-petit-fils, un siècle d’écart entre eux.

Tout comme Qambarova, Abbasov a été un villageois occupé toute sa vie, travaillant dans les champs jusqu’à il y a environ sept ans, lorsque sa vision s’est détériorée.

“Tout ce que Dieu donne”

Lerik témoigne des bienfaits de l’air frais de la montagne. Kamilla Rzaïeva

“Il a toujours été un homme bon et a vécu sa vie correctement”, dit son fils.

En termes de nourriture, il mange “tout ce que Dieu donne” avec une seule restriction : il ne boit jamais d’alcool.

Abbasov attribue sa longue vie à l’activité physique quotidienne, pas jusqu’à l’épuisement, mais suffisamment pour défier le corps.

En plus de la bonne nutrition des produits de la ferme, il buvait également des litres d’eau de source glacée, riche en minéraux censés contribuer à la longévité.

Les altitudes des montagnes qui causent des maux de tête peuvent également être un facteur.

L’âge de certains de ces centenaires célèbres peut encore être contesté, mais ici à Lerik, leur héritage se perpétue à travers les gens qui respectent toujours le simple secret de la longévité de Lerik : activité physique, bonne nutrition, beaucoup d’eau et une attitude envers la vie qui dit : On ne vit qu’une fois, mais si on le fait bien, une fois suffit.

Musée de la Longévité, 22 rue A.Asadullayev, Lerik, Azerbaïdjan ; (025) 274-47-11