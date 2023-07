Le secret de la victoire d’Arsenal dans le temps additionnel contre Liverpool à Anfield en 1989

Arsenal s’est rendu à Anfield lors du dernier match de la saison de première division 1988/89, sachant qu’il devait gagner par au moins deux buts pour dépasser son rival en titre Liverpool dans le tableau et devenir champion.

Bien sûr, les Gunners l’ont dûment fait, avec Alan Smith marquant à la 53e minute pour mettre en place une arrivée en tribune, avant que Michael Thomas n’apparaisse dans le temps additionnel pour briser le cœur de Liverpool et s’ensuivre des scènes de jubilation d’Arsenal.

Nigel Winterburn a commencé à l’arrière gauche d’Arsenal ce jour-là, dans le cadre du célèbre entraîneur de la défense que George Graham avait construit dans une position aussi résolue. Parler à QuatreQuatreDeuxl’Anglais décrit le secret de sa victoire ce jour-là.

« George était calme et détendu, comme il l’est toujours », décrit Winterburn. « Tout le monde pensait que nous serions enthousiastes parce que nous devions marquer deux buts contre Liverpool.

« Mais George insistait pour ne pas concéder car, si nous le faisions, ce serait fini – marquer trois buts à Anfield était tout simplement inouï. Il a dit que si nous marquions à tout moment, alors Liverpool aurait une décision massive à prendre.

« Il soupçonnait qu’ils pourraient paniquer. Et puis l’histoire a changé dans cette dernière minute. Si vous regardez certains des joueurs de Liverpool, ils pensaient que la ligue leur appartenait … puis elle a été arrachée. »

Le but de Michael Thomas, marqué à la 91e minute du match, est rapidement devenu la finale la plus spectaculaire d’une saison de haut niveau dans le football anglais – et est considéré par certains comme meilleur que le vainqueur de Sergio Aguero contre QPR en 2011/12. campagne.

Pour être juste, il est rare qu’un titre de Premier League ou de Première Division ait été disputé par les deux premiers lors du dernier match de la saison.

Le commentaire « C’est à gagner maintenant » de Brian Moore est également devenu l’une des phrases les plus emblématiques du sport. Naturellement, compte tenu de l’ampleur de l’occasion.

Plus d’histoires d’Arsenal

L’actualité des transferts d’Arsenal monte en puissance cet été, avec les Gunners s’apprêtent à assouplir leur structure salariale pour attirer les meilleurs joueurs.

Jurrien Timber semble être le prochain à rejoindre, Moises Caicedo est fortement lié, Xavi Simons est sur le radar, Ivan Fresneda pourrait rejoindremais Arsenal pourrait vendre pour 100 millions de livres sterling de joueursaussi. Roméo Lavia est dans le collimateur – mais Liverpool le veut aussi.

Entre-temps Folarin Balogun est évalué à 50 millions de livres sterling.