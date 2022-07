Le secret de la trompe d’un éléphant est superficiel

L’éléphant a un secret caché sur son nez.

Son célèbre tronc, plein de muscles et dépourvu d’os, peut se déplacer dans un nombre pratiquement infini de directions et est capable d’accomplir une multitude de tâches, comme déchirer le feuillage et aspirer de l’eau et des tortillas. Ces capacités ont inspiré les amoureux de la nature ainsi que les ingénieurs travaillant à la construction de robots capables d’exploits similaires de flexibilité et de force.

Mais le tronc est plus qu’un simple muscle, et ses capacités peuvent aussi dépendre de quelque chose d’évident mais souvent ignoré : la peau de l’appendice.

Dans une étude publiée lundi dans The Proceedings of the National Academy of Sciences, des chercheurs rapportent qu’en raison des principales différences de souplesse de la peau dans différentes zones, la trompe d’un éléphant s’étire davantage sur le dessus qui fait face à l’extérieur que sur le dessous plus près de la bouche.