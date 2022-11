Le «secret de la dette sale» guide un couple hors du rouge, d’autres ont du mal à rester à flot

1:53:00ÉPISODE COMPLET : Quel impact la dette a-t-elle sur votre vie ? Comment en êtes-vous sorti ?

À l’approche de Noël, Matt Walker dit qu’il est terrifié à l’idée d’avoir à nouveau une carte de crédit après quatre ans sans carte.

Walker et sa femme, Dioné, ont accumulé une dette d’environ 40 000 $ en voyageant, en se mariant et en ayant des enfants, tout en n’ajustant pas leurs habitudes de dépenses.

“Vous arrivez à un point où vous ne payez que des intérêts”, a-t-il déclaré. Bilan de cross-country est Ian Hanomansing. “Nous avons eu des moments où nous avons contracté un prêt et essayé de le rembourser juste pour faire baisser les taux d’intérêt. Ce n’était jamais assez pour rembourser. Vous avez tellement de dettes. Cela a fait boule de neige.”

Selon Statistique Canada, le ménage canadien moyen avait environ 1,82 $ de dette sur le marché du crédit pour chaque dollar de revenu disponible au deuxième trimestre de 2022. Cela place le pays ratio dette/revenu disponible à 182 % — le ratio a culminé l’an dernier à 185 %.

Dans un effort pour combattre l’inflation , la Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt de référence en octobre de 50 points de base pour le porter à 3,75 %. Mais alors même que l’inflation ralentit, les prix des denrées alimentaires continuent d’augmenter, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les finances des gens.

Rien que d’enlever ce parachute, n’ayant aucun crédit sur lequel se rabattre, c’est tellement effrayant. -Matt Walker

Le couple de Medicine Hat, en Alberta, a finalement réussi à renverser la vapeur et n’a plus de dettes depuis environ un an.

“Ma femme a fait beaucoup de recherches financières, et c’était beaucoup à avaler. Pas de cartes de crédit, pas de prêt, et nous avions 700 $ par mois que nous devions payer sur un prêt. Juste pour enlever ce parachute, n’ayant pas de crédit se replier dessus, c’est tellement effrayant.”

Et quand ils ont finalement franchi cet obstacle financier, Walker dit que cela ne semblait pas réel au début.

“Cela vous oblige en quelque sorte à être comme une équipe. Un dialogue ouvert, en essayant de discuter d’où nous en sommes et de ne pas que ce soit comme un secret de votre femme”, a-t-il déclaré. “C’était comme si j’avais une seule personne [be] partie de votre sale secret de dettes.”

Nora et Brent Beninger sont mariés depuis neuf ans. Elle dit qu’il était crucial pour elle de trouver quelqu’un qui avait des vues financières similaires après l’échec de son premier mariage. (Photo de Brent Beninger)

La dette peut lier ou rompre des relations

Nora Beninger dit que trouver un nouveau partenaire avec une approche financière partagée était un critère majeur après la fin de son premier mariage.

La résidente d’Ottawa, en Ontario, dit qu’elle était avec une personne “financièrement irresponsable” qui a accumulé des dettes importantes, lui donnant l’impression d’avoir perdu le contrôle de sa vie.

“Je me souviens juste de la peur constante de finir par manger de la nourriture pour chat à la retraite”, a déclaré Beninger.

En tant que réfugiée arrivée au Canada à un jeune âge, ses parents sont arrivés avec pratiquement rien, dit-elle. Ils étaient toujours très soucieux de l’argent – ​​un trait qui lui a été transmis.

Remariée il y a neuf ans, Beninger – une comptable professionnelle agréée – dit qu’il était important pour elle d’être avec quelqu’un qui avait une attitude similaire à l’égard de l’argent.

“Il m’a tout de suite dit qu’il était propriétaire de sa maison. Je savais que ce type n’avait aucune dette. Il m’a également dit qu’il avait suffisamment d’argent de côté pour lui permettre de passer un an s’il était licencié.”

Beninger dit qu’elle et son mari, Brent, n’ont pas besoin d’une vie de luxe pour être heureux.

“Je ne reste plus éveillé la nuit. Nous sommes ensemble, et nous roulons et tirons dans la même direction. C’est une énorme différence.”

Le PDG de Credit Canada affirme qu’il est important que les couples aient des conversations critiques sur leur santé financière et leurs objectifs. Bruce Sellery dit que cela pourrait finir par économiser de l’argent et la relation elle-même. (Andreï Popov/Shutterstock)

Le rapport relation/argent est indiscutable, dit Bruce Sellery. L’argent peut être soit la source d’une vie bien vécue, soit la cause de l’angoisse, de la douleur et du chagrin, dit-il.

Le PDG de Credit Canada affirme que très peu de couples prennent le temps et l’énergie d’avoir des conversations critiques sur leur santé financière qui pourraient finir par économiser à la fois de l’argent et la relation.

Il souligne qu’il est “beaucoup moins cher” de rester marié, si cela a du sens – et est sûr – de le faire.

Sellery suggère d’adopter l’approche « le vôtre, le mien et le nôtre ».

Les chèques de paie entrent et vont dans un compte conjoint pour couvrir les dépenses partagées comme l’hypothèque et l’impôt foncier.

“Peut-être qu’il y a des économies, mais il y a de l’argent qui est à vous – et vous faites ce que vous voulez avec cet argent. Pareil avec votre partenaire. Je vous promets que je n’en dirai pas un mot. Vous ne me jugerez pas et Je n’ai pas à cacher les colis lorsqu’ils arrivent d’Amazon.”

Sue Defoor et son partenaire Rob van der Sluijs sont représentés. Defoor dit que sa situation financière a changé lorsqu’elle est revenue en Ontario et que les coûts des programmes et des soutiens pour la maladie d’Alzheimer de son partenaire ont commencé à s’accumuler. (Photo de Maxine Hutt)

Partenaire malade, les achats liés à la pandémie conduisent à une quasi-insolvabilité

Le partenaire de longue date de Sue Defoor a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2017 alors qu’ils vivaient sur l’île de Vancouver.

Elle a décidé de les déménager à Brockville, en Ontario, pour se rapprocher de sa famille pour obtenir du soutien – perdant finalement de l’argent sur la vente “précipitée” de sa maison et sur l’augmentation des coûts de programmation et de soins pour son partenaire malade.

Covid a frappé et puis tout est allé en enfer dans un panier à main. -Sue Defoor

“Covid a frappé et puis tout est allé en enfer dans un panier à main”, a-t-elle déclaré. “Vous avez dû utiliser votre carte de crédit [to buy necessities online] parce que tu ne pouvais aller nulle part et que tu ne voulais rien apporter [illness] chez lui.”

Defoor dit que lorsque les taux d’intérêt “ont commencé à monter en flèche”, elle ne pouvait se permettre de faire quoi que ce soit. Elle dit qu’elle a réfléchi à la consolidation mais qu’elle a fini par décider de vendre sa maison et d’emménager dans un appartement.

Le psychothérapeute Justin Michel dit qu’il est important de fixer des objectifs ambitieux et à long terme avec votre partenaire et de reconnaître que l’argent sert de troisième personne dans la plupart des relations. (Getty Images)

La troisième personne dans une relation : l’argent

Naviguer sur la compatibilité financière entre les partenaires est essentiel pour que les relations s’épanouissent, selon Justin Michel.

Le psychothérapeute de Mississauga, en Ontario, affirme qu’il est important que les couples soient sur la même longueur d’onde financièrement, qu’ils soient mariés ou non.

Avant d’entrer dans des relations amoureuses, les gens ont une relation avec l’argent lui-même qui est entretenue et développée dans l’enfance, dit Michel.

“C’est un peu comme si l’argent était cette troisième personne dans le mariage ou dans la relation amoureuse.”

La pandémie a été bonne à bien des égards pour certains de ses clients, dit Michel, car elle a mis les finances au premier plan de leurs conversations à la maison.

“Avant, vous aviez deux personnes où le récit était juste, allez travailler et revenez et faites tout ce que nous pouvons … et ces quelques heures qu’il nous reste le week-end. Rincez et répétez.”

Mais pendant la pandémie, lorsque les couples ont été contraints de rester à la maison, il y avait beaucoup plus d’occasions d’avoir ce genre de conversations, ajoute Michel, et de réaliser à quel point elles diffèrent en termes de valeurs financières.

Avec des fichiers de La Presse canadienne et de Philip Drost.