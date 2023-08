Le secret de la culture de la pomme Honeycrisp bien-aimée

Bob Davison est agriculteur depuis son adolescence. Aujourd’hui âgé de 90 ans, il travaille toujours à la ferme. Sa pomme préférée est l’Aurora. (Photo de Léa Campbell) Brinna Fontes et sa fille, Georgia, cueillant des pommes à Davison Orchards. (Photo de Callum Kyllonen) L’agriculteur de troisième génération Tom Davison fait le tour de Davison Orchards, où ils vendent de tout, des pommes aux poivrons en passant par le canteloup. (Photo de Callum Kyllonen)

La pomme ne pousse pas loin de l’arbre, les agriculteurs non plus.

Davison Orchards Country Village à Vernon exploite une ferme depuis quatre générations. Même la cinquième génération aide comme elle le peut, a déclaré Tamra Davison, la directrice du marketing qui a déclaré qu’elle n’épouserait jamais un agriculteur.

Les choses ont changé rapidement une fois qu’elle a rencontré et est tombée amoureuse de Tom Davison. Le couple s’est marié en 1979, mais ce n’est qu’en 1985 qu’ils ont convaincu les parents de Tom, Bob et Dora, de les laisser rejoindre les entreprises agricoles.

« Ils étaient réticents au début parce qu’il n’y avait pas assez d’argent pour subvenir aux besoins de deux familles, et encore moins pour une seule… Mais Tom était déterminé », a expliqué Tamra.

Bob a commencé à cultiver avec son oncle, prenant la relève peu de temps après le décès de son oncle alors qu’il avait 16 ans. Jusqu’à ce que Tom et Tamra se joignent à eux, la ferme expédiait ses fruits à une usine de conditionnement.

Les deux couples savaient qu’ils devaient faire quelque chose de différent, ce qui a transformé la ferme de 34 acres en 120, avec une boulangerie, un magasin de crème glacée et un café. Ils vendent maintenant directement aux consommateurs.

Bien que la ferme soit un travail d’amour – des tomates et des poivrons au cantaloup et aux pastèques – un pommier en particulier aime leur faire du chagrin.

« Toute l’horticulture a ses défis, mais lorsque nous avons commencé à cultiver des Honeycrisps… nous avons rapidement compris qu’ils avaient leurs propres défis », a déclaré Tom.

Une fois plantés, les agriculteurs cueillent les fleurs pendant les trois premières années de la vie des arbres, ce qui les aide à devenir forts. La récolte commence généralement la quatrième année. Cependant, les racines bien établies ne sont pas le seul problème.

Les Honeycrips n’absorbent pas bien le calcium, ce qui provoque de « drôles de troubles », a expliqué Tom.

« Tout comme un humain dirait: » Oh, j’ai besoin de dents et d’os plus solides, je vais prendre une pilule de calcium.

« Nous pulvérisons littéralement du calcium sur les arbres afin qu’ils puissent l’absorber directement à travers leurs feuilles. »

En plus de cela, les Honeycrisps sont sensibles à la chaleur extrême de l’Okanagan, contrairement à d’autres pommes qui l’aiment, comme la Royal Gala. Ainsi, les Honeycrisps sont plantés le long des pentes de la ferme à une altitude plus élevée.

De plus, ils ont placé des filets anti-grêle sur les arbres, les protégeant de la grêle et fournissant environ 15 % d’ombre.

Pourtant, les arbres ont tendance à être des porteurs bisannuels.

« Ils ont une très bonne récolte une année, et l’année suivante, ils n’ont presque rien. »

Alors pourquoi tout ce travail pour une pomme aussi difficile ?

« En tant qu’agriculteur, pouvoir cultiver quelque chose que vos clients adorent… C’est vraiment amusant et gratifiant », a déclaré Tom.

Tamra a décrit les Honeycrisps comme « explosivement croustillants ». Tom a dit que c’était comme mordre dans une pastèque en termes de texture et de jutosité. Elles représentent environ 50 % des ventes de pommes de la ferme, les autres principaux concurrents étant Aurora (la préférée de Bob) et Ambrosia.

Toutes les pommes n’ont pas eu autant de succès que la Honeycrisp.

Tom était excité après avoir planté environ un acre de pommes Braeburn, une pomme populaire en Europe qu’il a décrite comme belle, croquante et plutôt acidulée.

« Eh bien, les papilles gustatives des Européens ne sont pas aussi douces que celles des Nord-Américains… Après quelques années à essayer de les vendre et à lutter avec, j’ai pensé que cela n’en valait tout simplement pas la peine. »

Pour Davison Orchards, des pommes plus sucrées sont faisables. Puisqu’ils n’ont pas à faire face aux délais de transport et de traitement, ils peuvent laisser les pommes sur les arbres plus longtemps. La récolte a lieu au pic de saveur des pommes lorsque la teneur en sucre est élevée, a déclaré Tamra.

Pour y parvenir, les agriculteurs ne cueillent chaque pomme que lorsqu’elle est prête. Pour Honeycrisps, cela commence fin août et dure jusqu’en septembre, a expliqué Tom.

« Mon père a toujours dit qu’un verger devrait avoir au moins deux vies parce qu’il en faut une juste pour comprendre ce que vous faites. C’est la partie amusante d’avoir une ferme multigénérationnelle. Une partie du travail que vous faites sera transmise à la prochaine génération.

Pour en savoir plus sur la ferme, visitez leur site Web, davisonorchards.ca. Bien qu’ouvert tous les jours, vous pouvez emmener un Johnny Popper dans le verger du mercredi au dimanche, en cueillant un sac de pommes juteuses directement sur l’arbre. Trouvez-les au 3111 Davison Road à Vernon, BC

