Le secret de Kevin Smith pour lancer d’énormes stars comme Ben Affleck, Matt Damon et Rosario Dawson dans ses films

Le réalisateur de “Clerks”, Kevin Smith, a révélé le secret de la façon dont il convainc les plus grandes célébrités d’Hollywood de jouer dans ses films.

“Je connais des gens depuis des années. Je suis dans le métier… près de 30 ans”, a déclaré Smith à Fox News Digital lors de la première du film “Clerks III”.

“Après la crise cardiaque… les gens se disent : « Oh oui, je vais le faire », parce qu’ils se sentent coupables s’ils ne le font pas”, a plaisanté le cinéaste.

Ben Affleck, Matt Damon et Rosario Dawson devraient apparaître dans la comédie, qui sortira le mois prochain.

“Clerks III” est le troisième volet du classique de la comédie de Smith.

Smith a réalisé le premier film “Clerks” en 1994 et est ravi de ramener l’histoire sur grand écran près de 30 ans plus tard.

Le casting étoilé comprend également Sarah Michelle Gellar, Justin Long, Fred Armisen et plus encore.

Le cinéaste a expliqué l’inspiration derrière la création de “Clerks III”.

“Il y a eu un moment dans le second où Randall vous montre son cœur… il est toujours cynique. Vous voyez enfin qu’il est… cet optimiste en dessous, et j’adore ce rythme.”

Il a poursuivi en disant qu’il voulait explorer tout un film avec “l’optimiste Randall”.

Depuis que le premier film en noir et blanc est sorti en salles il y a près de trois décennies, Smith a déclaré qu’il “n’a pas l’impression que tout ce temps s’est écoulé”.

“C’était comme si c’était hier… Je rassemblais la plupart de ces moulages dans un petit magasin du New Jersey pour répéter tard dans la nuit”, a déclaré Smith à Fox News Digital.

“Nous n’avons pas eu à faire plus d’une prise parce que nous ne pouvions pas nous le permettre… cette fois-ci, nous avons eu le luxe de plusieurs prises… tout le monde est plus aguerri.”

En 2001, Smith a également réalisé le film humoristique satirique “Jay and Silent Bob Strike Back”, avec Jason Mewes dans le rôle de “Jay” aux côtés du réalisateur.

Mewes a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’il “aime” faire partie des films de Smith.

“J’adore jouer le personnage de Jay”, a ajouté Mewes.

“Que ce soit un autre ‘Jay et Bob’, ‘Mallrats’ ou ‘Clerks’, c’est juste agréable que je retravaille avec Kevin et que je revois Brian et Jeff… C’est tellement amusant… Je suis excité. C’est surréaliste. Qui aurait pensé?”

“Clerks III” sortira le 13 septembre 2022.