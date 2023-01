Le secret de ces desserts est le mélange de pouding instantané

Ces jours-ci, le mélange de pudding instantané ne s’envole pas des étagères des magasins. Les ventes de mélanges de gélatine et de pudding ont diminué de 5,9% en décembre 2022 par rapport à l’année précédente, selon IRI, une société d’études de marché. Les livres de cuisine vantant les valeurs des plats cuisinés ne sont plus aussi courants, a déclaré Darra Goldstein, historienne de l’alimentation et auteure de livres de cuisine.

“J’ai l’impression que l’éthos est plus une cuisine à partir de rien et essaie de revenir à des saveurs pures”, a-t-elle déclaré.

Mais les gens recherchent plus souvent des saveurs familières, pas pures, et le pudding instantané a contribué à façonner les palais américains, a déclaré Stella Parks, l’auteur de “BraveTart : Iconic American Desserts”. « Quelle est la saveur du caramel au beurre ? » dit-elle. «Le pudding au caramel écossais va frapper ça sur le nez pour les gens. Ce serait leur première et unique exposition à une saveur comme celle-là.

Des ingrédients comme la pistache sont plus accessibles sous forme de pudding, a-t-elle ajouté.

Lorsqu’il est ajouté à un produit de boulangerie, le mélange de pudding peut également améliorer la texture. Le sucre aide les desserts à retenir l’humidité, tandis que la fécule de maïs permet une montée plus importante dans le four, a déclaré Mme Parks.

L’écrivain gastronomique Esteban Castillo s’en est rendu compte lorsqu’il a essayé de développer une recette de gâteau Bundt au citron vert similaire à celle vendue par la chaîne de boulangerie Nothing Bundt Cakes pour son deuxième livre de cuisine, “Chicano Bakes”.

“J’ai essayé de faire tellement de choses, comme incorporer un tas de zeste de citron et de jus de citron vert”, a-t-il déclaré. La saveur n’était pas tout à fait correcte et la texture n’était pas aussi rebondissante ou tendre qu’il le souhaitait. La solution? Mélange de pudding instantané au citron. “Cela le garde vraiment agréable et humide sans avoir à utiliser de trempage.” (Nothing Bundt Cakes n’inclut pas de mélange de pouding instantané dans ses confections.)