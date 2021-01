La perte de poids épique de Bill Bailey l’a vu paraître remarquablement plus mince.

Et après des mois à montrer son corps rétréci, le comédien, 56 ans, lui a révélé le secret en perdant du poids.

Au cours de son passage à Steph’s Packed Lunch sur Channel 4 vendredi – alors que l’hôte régulier Steph McGovern s’isole à la maison conformément aux directives du gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus – le gagnant de Strictly Come Dancing a expliqué ce qu’il mange et comment il a changé son régime suivant les ordres de son médecin.

Bill a dit qu’il suivait un régime cétogène – ce qui signifie qu’il mange un régime riche en graisses, en protéines et faible en glucides.

Alors que le drôle parlait au chef de l’émission John Waite de ses préférences, il a déclaré: « J’ai commencé pour des raisons médicales car ma glycémie était élevée et le médecin a dit qu’il était préférable de couper le sucre. »







Prouvant que cela ne le dérange pas de suivre le plan, il a ajouté: « Le fait est que j’ai trouvé que c’est l’un des régimes les plus durables que j’ai essayés. »

Cependant, Bill a admis que le pain lui manquait en plaisantant: « Je rêvais de pain, j’hallucinais j’étais dans une gare et lorsque le train est entré, il s’est transformé en une baguette géante! »

En décembre, Bill et le danseur professionnel Oti Mabuse ont été couronnés lauréats de la série 2020 de Strictly Come Dancing.







Lors de l’émission finale, Bill et Oti ont affronté HRVY et Janette Manrara, Jamie Laing et Karen Hauer, et Maisie Smith et Gorka Marquez.

A l’annonce que Bill était couronné vainqueur, il jeta ses mains en l’air et dit: « Quoi? Quoi? Oh mon dieu! »

Il a dit: «C’est surréaliste, c’est extraordinaire, c’est merveilleux.

«Je n’ai jamais pensé que nous allions arriver aussi loin, je n’ai jamais pensé que nous allions arriver en finale.

«Mais j’ai le professeur le plus extraordinaire, le danseur le plus extraordinaire, quelqu’un qui a cru en moi depuis le début.







« Elle a trouvé quelque chose en moi et m’a transformé en ça, en danseuse, merci Oti, je t’aime tellement. »

Oti, qui a également remporté le spectacle l’année dernière avec Kelvin Fletcher, a déclaré: « Bill, je pense que vous êtes incroyable, remarquable Bill Bailey, vous venez de mettre votre cœur dans tout.







«Vous m’avez laissé entrer dans votre monde et je veux toujours être dans votre monde et faire partie de vous.

« Merci d’être un ami, une figure paternelle pour moi, un frère, et pour ça! » elle a ajouté.

* Steph’s Packed Lunch est diffusé en semaine à 12h30 sur Channel 4.