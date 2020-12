À chaque épisode, les fans de Gogglebox ont droit à une autre tasse fantastiquement originale de Pete et Sophie Sandiford.

Des fraises aux extraterrestres, des flamants roses aux licornes et tout ce qui se trouve entre les deux, les deux sirotent du thé dans la poterie accrocheuse alors qu’ils jugent avec des côtés hilarants.

Mais quand un fan a demandé où les deux achetaient leur thé, la réponse a été le supermarché économique Asda.

Un fan a écrit sur Twitter: « @PeteandSophie @Petesandiford ma copine adore vos tasses d’où les obtenez-vous?!? »

Pete, 26 ans, a partagé: «@asda mate».

Un autre fan a répondu: « Je vais certainement à Asda une fois que j’ai fini avec les tasses incroyables de Sophie et Petes. »







(Image: Instagram)



Sophie avait précédemment partagé une photo des tasses fourrées dans une armoire débordante.

Elle a écrit: « Nous allons avoir besoin d’une plus grande armoire #mugjenga #dyawantabrew? @Sandifordpete. »







(Image: Instagram)



La photo montrait des tasses en forme de tout, des licornes aux pingouins et aux flamants roses.

Sur le site Web d’Asda, les tasses se vendent entre 2,50 et 3 £.

Les frères et sœurs de Blackpool, Pete et Sophie, sont le neveu et la nièce de The Chuckle Brothers.









Ils sont rapidement devenus l’un des couples préférés de l’émission Channel 4, grâce à leurs commentaires pleins d’esprit et à leurs côtés.

Sophie, 24 ans, a travaillé dans l’atelier de Debenhams jusqu’à ce que le magasin ferme ses portes, tandis que Pete, 26 ans, est en assurance.