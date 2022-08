Le secondeur Roquan Smith retourne à l’entraînement et jouera son contrat – Shaw Local

LAKE FOREST – Les négociations sont terminées.

Cela semble être le message que le secondeur des Bears Roquan Smith a reçu du front office de l’équipe ces derniers jours. Smith est retourné sur le terrain d’entraînement samedi au Halas Hall. Par la suite, il a déclaré qu’il avait l’intention de jouer la dernière année de son contrat cette saison.

Le joueur de 25 ans s’était absenté de l’entraînement alors qu’il attendait une prolongation de contrat à long terme. Il a été son propre agent tout au long du processus.

“[The negotiating process] était très désagréable, c’est le moins qu’on puisse dire », a déclaré Smith. « Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais. … [It wasn’t] comme ce à quoi je m’attendais de la situation, mais je suis reconnaissant envers les fans, tous les fans fidèles et tout le monde – les joueurs aussi, dans le vestiaire et la ville de Chicago – qui m’ont soutenu tout au long de ce processus.

Smith a l’intention de terminer la cinquième et dernière année de son contrat de recrue. Il gagnera 9,7 millions de dollars cette saison. Il voulait conclure un accord à long terme avant la saison. Fin juillet, il a commencé à s’entraîner pour forcer le front office à la table des négociations. Puis, il y a environ deux semaines, Smith a demandé publiquement aux Bears de l’échanger. À l’époque, il avait écrit dans un communiqué que l’équipe le sous-évaluait.

Samedi, Smith a déclaré que sa demande d’échange avait été refusée.

“Je ne cherchais vraiment aucun type d’effet”, a déclaré Smith à propos de sa déclaration publique demandant un échange. “J’étais juste, plus encore, juste en train d’exprimer ce que je ressentais et ce que je ressentais à propos de la situation et ce que je pensais être le mieux pour moi et mon avenir.”

Mardi, le Conseil de gestion de la NFL a envoyé une note aux 32 équipes les avertissant qu’une personne contactant les équipes au sujet de l’échange de Smith n’était pas un agent certifié. Cette personne aurait été un conseiller financier nommé Saint Omni. Samedi, Smith a déclaré qu’Omni “est quelqu’un que je connais, en qui j’ai confiance et qui a mon meilleur intérêt à cœur”. Smith a noté qu’il avait un petit cercle de conseillers de confiance.

Smith a refusé de dire combien d’argent il avait demandé aux Bears. Il ne prévoit pas que les Bears fassent d’autres offres avant la saison, et il ne s’attend pas non plus à négocier pendant la saison.

“Je me vois à un certain nombre, et ils me voient à un certain nombre”, a déclaré Smith. « Et nous ne pouvions pas nous mettre d’accord. Nous pouvons accepter de ne pas être d’accord. Mais bon, je n’accepterais jamais une mauvaise affaire.

Grande nouvelle de #Ours camp d’entraînement : Roquan Smith a repris l’entraînement samedi après-midi. Nous espérons avoir de ses nouvelles bientôt. Smith a participé à des exercices individuels mais n’a pas vu le terrain lors des séances d’équipe. pic.twitter.com/4apP9FYR2f —Sean Hammond (@sean_hammond) 20 août 2022

Le réseau NFL a rapporté il y a deux semaines que le directeur général des Bears, Ryan Poles, avait proposé un contrat qui comprenait une sorte de désindexation qui n’est pas courante dans les contrats de cette taille.

Shaquille Leonard d’Indianapolis et Fred Warner de San Francisco – qui ont tous deux été repêchés en 2018 avec Smith – ont signé ces dernières années des extensions d’une valeur totale de plus de 90 millions de dollars et de plus de 19 millions de dollars par saison. Smith cherchait probablement un contrat de taille similaire, sinon plus d’argent.

Smith parie sur lui-même, et il l’a dit samedi. Cette saison consistera à prouver qu’il vaut le type d’argent qu’il demande. Cela vient, bien sûr, avec le risque évident de blessure potentielle.

Cette saga est également loin d’être terminée car lorsque le contrat actuel de Smith se terminera après la saison, les Bears pourraient simplement utiliser l’étiquette de franchise pour le garder à Chicago pendant un an de plus. En théorie, ils pourraient utiliser l’étiquette de franchise jusqu’à trois fois, bien que cela soit extrêmement rare. Un secondeur hors balle sous l’étiquette de franchise en 2023 devrait gagner environ 18 millions de dollars.

Smith n’a aucun regret de se représenter à travers ce processus.

“Les temps changent et j’ai l’impression que les joueurs veulent être à la table pour avoir une transparence totale pour savoir ce qui se passe réellement, ce qui se dit”, a déclaré Smith. “Beaucoup de gens peuvent dire beaucoup de choses différentes, mais quand vous êtes vous-même, vous le voyez de vos propres yeux, vous savez pertinemment ce qui se passe.”

Lors de son retour à l’entraînement samedi, Smith a participé à des exercices individuels, mais n’a joué dans aucune séance d’équipe samedi. Il a dit que l’équipe ne lui avait pas infligé d’amende pour s’être absenté de l’entraînement.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré que Smith augmenterait sa participation dans les prochains jours. Eberflus ne pense pas que Smith soit mécontent de sa situation.

“Il a été dans les réunions, à fond là-bas, mentalement là-bas”, a déclaré Eberflus. “Poser des questions lors des réunions, aider les jeunes joueurs lorsqu’il est absent. Alors il a fait tout ça. Donc, il a été un pro de cette façon.

Polonais, le directeur général de première année, n’était pas disponible pour commenter.

Mises à jour sur les blessures : La sécurité recrue Jaquan Brisker s’est blessée à la main droite et sera absente pendant un certain temps. Eberflus n’a fourni aucun calendrier.

Le porteur de ballon Khalil Herbert a subi une blessure apparente lors de l’entraînement samedi. Il a quitté le terrain et n’est pas revenu. Le porteur de ballon recrue Trestan Ebner, qui s’est blessé à la cheville lors du match préparatoire de jeudi, ne s’est pas entraîné samedi. Le secondeur Caleb Johnson non plus, qui s’est blessé au genou jeudi.

Parmi les autres joueurs assis à l’entraînement, citons le receveur Byron Pringle, le demi de coin Thomas Graham Jr., l’ailier défensif Al-Quadin Muhammad et le receveur Tajae Sharpe.