Le secondeur partant de quatre ans Domenic Beres, St. Francis, impatient de relever le «défi hebdomadaire» du déménagement au CCL – Shaw Local

AURORA – Domenic Beres se souvient avec émotion des seniors qui l’ont pris sous leur aile lorsqu’il était étudiant de première année.

Il veut rendre la pareille maintenant.

Le secondeur senior de St. Francis est une race rare. Beres était un starter universitaire en première année et entame maintenant sa quatrième saison en tant que starter. Les Spartans s’appuieront sur son leadership et ses compétences lorsqu’ils rejoindront la Ligue catholique de Chicago cet automne.

« Je veux être plus un leader, quelqu’un vers qui tout le monde peut se tourner, peu importe la position sur chaque jeu », a déclaré Beres. «Ils devraient venir me voir pour chaque jeu au lieu d’être criés par un entraîneur. Venez me voir et nous en parlerons du point de vue d’un joueur.

Beres est un bon leader à suivre, d’après ses paroles et ses réalisations sur le terrain.

En tant que junior, Beres a mené les Spartans dans les plaqués avec 97, huit pour la défaite, avec deux sacs, trois coups sûrs du quart et deux interceptions. Beres a volé sous le radar dans les cercles de recrutement en raison de son cadre de 5 pieds 9 pouces, mais l’entraîneur de St. Francis, Bob McMillen, le mettra là-haut avec n’importe quel secondeur autour.

« Vous parlez d’un enfant qui est joueur de football, c’est Dom Beres », a déclaré McMillen. «Il fait des jeux partout sur le terrain pour nous, il est ce que je crois être l’un des meilleurs secondeurs de l’État. La partie la plus difficile avec Dom est qu’il a une fiche de 5-9, et plus j’en apprends sur ce jeu, plus il s’agit de paramètres mesurables. Je vais le mettre contre un enfant de 6-4 n’importe quel jour de la semaine. Il jouera aussi bien. »

Beres détient une offre de Valparaiso et prévoit de visiter les écoles de la Ivy League Brown et Columbia en juillet. Il a participé à des méga camps à North Central et Lindenwood pour se faire connaître.

« Prouver que ce n’est pas seulement une question de hauteur, que je peux réellement jouer », a déclaré Beres. «Mettez-vous devant les entraîneurs que je veux voir. Je pense que cela m’aidera à passer au niveau supérieur.

St. Francis est passé au niveau supérieur sous McMillen.

Les Spartans ont une fiche de 43-10 au cours des cinq dernières saisons et ont atteint les demi-finales de classe 4A l’automne dernier. Avec cinq nouveaux entraîneurs, dont de nouveaux coordonnateurs offensifs et défensifs, les joueurs de St. Francis se familiarisent avec le nouveau système. Les Spartans ont participé à des 7 contre 7 à West Aurora les 23 et 30 juin.

« Nous sommes ravis de l’enthousiasme de nos nouveaux entraîneurs, maintenant il reprend le système », a déclaré McMillen. « C’est le niveau d’engagement que ces gars ont eu tout l’hiver en venant ici et en compétition. »

McMillen est ravi d’entrer dans le CCL pour la première fois en sept ans, mais n’a pas besoin qu’on lui rappelle quel genre de défi cela présente. Le calendrier est un ours, à commencer par les matchs hors conférence contre Downers Grove North et Sterling. L’ardoise CCL comprend des affrontements avec les champions d’État en titre IC Catholic Prep et Nazareth, ainsi que Joliet Catholic et St. Rita.

« Nous devons être préparés semaine après semaine. Il n’y a pas de matchs qui seront terminés à la mi-temps », a déclaré McMillen.

« Semaine après semaine sera un défi, mais c’est ce que je veux ma dernière année », a déclaré Beres. « Nous n’avions pas la meilleure compétition dans notre conférence auparavant. Nous avons enfin la chance d’affronter certaines des meilleures équipes de l’État. Je suis excité pour la compétition.

DeShaun Williams de St. Francis fait une prise lors d’un tournoi de football 7 contre 7 à l’école secondaire West Aurora le vendredi 23 juin 2023. (Sandy Bressner – [email protected])

Il est utile d’avoir des talents d’élite à des postes de choix comme le fait St. Francis.

L’homologue de Beres du côté offensif, le quart-arrière senior Alessio Milivojevic, s’est engagé à Ball State en juin après avoir lancé pour 2 169 verges et 30 touchés en tant que junior. Il entame sa troisième saison en tant que starter universitaire.

« Le fait qu’il entame sa troisième année est énorme – il est un étudiant du jeu, il travaille tout le temps sur son métier », a déclaré McMillen. «Je suis peut-être partial, mais je pense qu’il est le meilleur quart-arrière du Midwest. Le gamin peut faire tous les lancers, c’est un leader sur le terrain, il comprend ce qu’il faut faire là-bas et il améliore tout le monde autour de lui.

DeShaun Williams, un junior de 6 pieds 2 pouces avec des offres du centre du Michigan et de Miami de l’Ohio, sera l’une des principales cibles de Milivojevic. Williams a eu un été chargé; il a participé à des camps dans l’Illinois, l’État de l’Iowa, Notre Dame et North Central, et s’entraîne cinq jours par semaine avec son père, un ancien entraîneur de Montini.

« Les week-ends, nous avons soulevé, puis nous nous sommes entraînés du lundi au jeudi, puis du vendredi au dimanche, nous nous entraînons rapidement avec mon père », a déclaré Williams. « L’été a été formidable, je me suis entraîné pour mon équipe, je suis allé à quelques camps, j’ai eu cette connexion avec mon quart-arrière. »

À l’avant, l’ancien All-Stater TJ McMillen est maintenant à l’Illinois, mais St. Francis renvoie quatre de ses cinq joueurs de ligne offensifs.

L’entraîneur McMillen aime où en est ce groupe, mais il y a du travail à faire avant le début de la saison dans huit semaines.

« Nous devons être cohérents – nous ne pouvons pas reculer », a déclaré McMillen. « Notre offensive sera basée sur le déplacement du ballon et la rapidité. Nous ne pouvons pas faire d’erreurs. La chose la plus importante dont nous parlons tous les jours est la responsabilité – faites votre travail. Nous insistons sur cela plus que par le passé, et les enfants l’adoptent.