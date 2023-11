Le secondeur extérieur trois étoiles Jaylin Jones se désengage de Purdue

Secondeur extérieur trois étoiles Jaylin Jones a renoncé à son engagement envers Purdue, a-t-il annoncé lundi soir. Le natif de Beaumont, au Texas, s’était initialement engagé auprès des Chaudronniers en juillet pour SMU, Houston, Technologie texane et d’autres.

Les Chaudronniers perdent l’un de leurs deux engagements de secondeur extérieur dans la promotion 2024, avec seulement trois étoiles Jamari Payne restant, ainsi que les engagements de la ligne défensive intérieure Demeco Kennedy et Caleb Mitchell-Irving. Joe Dineen et Purdue ne sera cependant pas sans options pour combler le vide.

Un peu plus tôt dans la journée, les Chaudronniers ont proposé l’ailier défensif/secondeur extérieur du JUCO 2024 Daniel Brun hors de Coffeyville CC au Kansas et ancienne cible prioritaire DJ Allen a renoncé à son engagement envers l’UCF plus tôt dans la semaine.

Purdue fera pression pour ajouter une autre recrue de 2024 à la salle des secondeurs extérieurs de Dineen dans les semaines à venir, alors que la Journée nationale de signature se déroulera dans un peu plus d’un mois.