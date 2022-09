Le secondeur des Chicago Bears Roquan Smith prêt à tout donner cette saison – Shaw Local

LAKE FOREST – Il y a quelques semaines à peine, il y avait beaucoup de drame à l’intérieur de Halas Hall lorsque Roquan Smith a publiquement demandé à être échangé.

Smith a lancé des coups de poing verbaux avec la ténacité de Mike Tyson, affirmant que “le nouveau régime du front office ne m’apprécie pas” et que les Bears “ont refusé de négocier de bonne foi”.

Maintenant, avec l’ouverture de la saison à l’horizon, non seulement Smith reste dans l’équipe, mais il s’entraîne. Et parler avec des journalistes dans son vestiaire. Et, apparemment, prêt à tout donner cette saison.

“C’est incroyable d’être là-bas avec mes gars”, a déclaré Smith après l’entraînement de mercredi. “C’est pour qui tu le fais… les gars dans ce vestiaire et tous ceux qui me soutiennent. Ça fait du bien d’être là-bas en train de jouer au jeu que vous aimez (et qui a tant fait) pour moi.

Ainsi, alors qu’un divorce semblait inévitable, maintenant peut-être que les clôtures pourraient être réparées et qu’un accord à long terme pourrait être conclu plus tard.

Certes, ce ne sera pas facile. Ce n’est jamais le cas lorsqu’un joueur se représente lui-même. Sans agent, c’est juste le joueur contre le directeur général.

Les choses se disent. Les sentiments peuvent être blessés. Et il peut être difficile de revenir de tout cela.

“C’est la nature humaine quand les choses arrivent et que les deux parties ne sont pas d’accord sur quelque chose, ça va prendre un peu de temps”, a déclaré jeudi le directeur général Ryan Poles. “J’ai beaucoup de foi que cela va arriver. Je suis excité pour lui.

Smith a encore un an sur son contrat de recrue qui lui rapportera 9,7 millions de dollars. S’il n’y a pas de prolongation, les Bears pourraient placer l’étiquette de franchise sur Smith, ce qui lui rapporterait environ 18,3 millions de dollars la saison prochaine.

Alors comment va Smith ?

Il était tout à fait à l’aise devant son casier mercredi et a fait craquer les médias à plusieurs reprises.

Le meilleur moment est venu lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait s’épanouir dans ce nouveau système défensif.

“Oh mec, je m’épanouis dans n’importe quelle défense. Ça n’a pas d’importance », a déclaré Smith avec un large sourire. “Juste alignez-moi et dites-moi une pièce de théâtre, et j’y suis.”

Le coordinateur défensif Alan Williams pense que c’est exactement ce qui se passera lorsque les Bears affronteront le quart Trey Lance et les 49ers de San Francisco le 11 septembre à Soldier Field.

« Il est à pleine vitesse. Il frappe. Il est physique. Il joue vite », a déclaré Williams. «Il diagnostique les jeux parfois plus vite que je ne les vois. C’est ce que tu veux. Il inspire confiance aux gars juste par la façon dont il joue.

“Je m’attends à voir Roquan Smith (contre les Niners) et tout ce qui va avec.”

Smith a déclaré qu’il avait été facile de mettre le drame de côté, notant que personne ne va “m’enlever le plaisir”.

Et c’est pourquoi ces gars ont commencé à jouer au football en premier lieu, n’est-ce pas ? S’amuser.

Bien sûr, c’est aussi une entreprise massive. Les joueurs veulent être payés le plus possible. Les GM veulent récompenser les joueurs, mais essaient aussi de mettre la meilleure équipe possible sur le terrain.

Et cela ne signifie pas seulement pour une saison. La vision d’une franchise doit s’étendre sur deux, trois, quatre et cinq ans.

Ne pas payer Smith a maintenant beaucoup de sens si l’on considère que les Bears partent presque de zéro. Cela crée également un athlète plus motivé. Plus souvent qu’autrement, il semble que le moteur d’un gars est toujours au maximum lorsqu’il est à un an de beaucoup d’argent.

“Je ne me concentre pas sur (un nouveau contrat), si je suis tout à fait honnête”, a déclaré Smith. « Je ne veux pas trop regarder vers l’avenir ou quelque chose comme ça.

«Je me concentre simplement sur la meilleure année possible avec mes coéquipiers et sur le fait de jouer au jeu que j’aime. C’est ce qui compte le plus pour moi. »

C’est de la musique aux oreilles des Polonais.

“Il l’a dit parfaitement – nous avons changé de vitesse et tout est maintenant”, a déclaré Poles. “Il n’obtient pas assez de crédit pour pouvoir changer de vitesse comme ça et sortir et simplement jouer au football et le faire de la bonne façon.

« Je suis fier de lui (pour ça). Il est là-bas et nous sommes meilleurs à cause de cela.

