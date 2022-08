Le secondeur des Bears Roquan Smith demande un échange, selon le rapport – Shaw Local

Le secondeur des Bears Roquan Smith veut quitter Chicago.

Le secondeur de 25 ans a demandé un échange, selon Ian Rapoport du réseau NFL.

Dans une longue déclaration fournie à Rapoport, Smith a déclaré que le nouveau régime de front office des Bears “ne me valorise pas ici”. Smith essaie de trouver une prolongation de contrat depuis avril, selon sa déclaration, mais les Bears ont “essayé de profiter de moi”.

« J’ai officiellement demandé un échange ; le simple fait d’écrire ces mots est profondément douloureux », a écrit Smith.

Au cours de la dernière année de son contrat de recrue, Smith devrait gagner 9,7 millions de dollars cette saison, selon OverTheCap.com. Il s’est entraîné pendant le camp d’entraînement en attendant un nouveau contrat. Il a été présent lors des réunions et en marge des entraînements. L’équipe l’a placé sur la liste des personnes physiquement incapables de jouer avec une blessure non divulguée au début du camp.

Dans sa déclaration, Smith a noté qu’il voulait rester membre des Bears. Il était fier d’être un « ours de chez nous ! » et a noté “un rêve devenu réalité” lorsque l’équipe l’a repêché. Il a embrassé l’histoire des secondeurs à Chicago, mentionnant les héritages de Wilber Marshall, Mike Singletary, Lance Briggs, Brian Urlacher et Dick Butkus.

“Je voulais être un ours pendant toute ma carrière, aider cette équipe à ramener un Super Bowl dans notre ville”, lit-on dans la déclaration de Smith. “Cependant, ils ne m’ont laissé d’autre choix que de demander un échange qui me permette de jouer pour une organisation qui valorise vraiment ce que j’apporte à la table.”

Smith a noté qu’il n’avait pas parlé avec le président de l’équipe George McCaskey, mais a déclaré que peut-être que la famille McCaskey “pourrait sauver cela”.

“Pour le moment, je ne vois pas de chemin vers l’organisation que j’aime vraiment”, a écrit Smith.

Comparé à certains de ses pairs au poste, Smith est largement sous-payé. Shaquille Leonard d’Indianapolis et Fred Warner de San Francisco – qui ont tous deux été repêchés en 2018 avec Smith – ont signé des extensions qui valaient plus de 90 millions de dollars au total et plus de 19 millions de dollars par saison ces dernières années.

Le directeur général des Bears, Ryan Poles, a brièvement abordé la situation de Smith au début du camp d’entraînement, mais n’a pas donné beaucoup de détails sur les négociations contractuelles.

“Mes sentiments pour Roquan ne changent pas du tout”, a déclaré Poles le 26 juillet. “J’aime le joueur et la personne et cela ne changera pas.”

Smith n’a pas parlé publiquement depuis le printemps.

Selon Rapoport, l’équipe a proposé un contrat différé qui ne ferait pas de lui le secondeur le mieux payé en salaire réel. L’accord comprenait une sorte de désescalade proposée qui n’est pas courante dans un accord de cette taille. Rapoport a noté que l’accord “offensait” Smith.