Le secondeur des Argonauts Henoc Muamba nommé joueur par excellence de la Coupe Grey, Canadien exceptionnel

Les mains pleines de matériel, le secondeur central des Argonauts de Toronto Henoc Muamba s’est agenouillé sur la scène du Mosaic Stadium et a pleuré après avoir remporté la première Coupe Grey de sa carrière de footballeur.

Le joueur de 33 ans a doublé les honneurs individuels dans le match.

Muamba a été choisi comme le joueur le plus utile et le Canadien le plus remarquable lors de la victoire 24-23 de Toronto contre les Blue Bombers de Winnipeg à Regina dimanche soir.

“J’essaie toujours de comprendre si c’est la vraie vie”, a déclaré Muamba lors d’une conférence de presse d’après-match, flanqué de sa fille de quatre ans, Thea, et des deux trophées.

Alors que les Argonauts ne menaient que d’un point, Muamba a intercepté le quart-arrière des Bombers Zach Collaros à la fin du quatrième quart pour mettre fin à un touché potentiellement gagnant de Winnipeg.

Le choix crucial de Muamba à 3:20 a placé les Argos à la ligne des 43 verges de Winnipeg.

La tentative de placement du botteur des Argos Boris Bede a été bloquée, mais Robbie Smith de Toronto a ensuite bloqué un essai de placement des Bombers avec 43 secondes à jouer pour préserver la première victoire des Argonauts en Coupe Grey depuis 2017.

REGARDER | Les Argonautes battent les Blue Bombers pour le 18e titre de la Coupe Grey :

Les Argonautes retiennent les Blue Bombers pour remporter la Coupe Grey Toronto a profité d’un score tardif et d’un placement bloqué pour décrocher une victoire de 24-23 contre Winnipeg lors de la 109e Coupe Grey.

Muamba, un ancien de U Sports et le leader de tous les temps des plaqués à St. Francis Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, est devenu le deuxième joueur de la LCF à remporter les deux prix après le porteur de ballon Andrew Harris en 2019.

Né à Kinshasa, au Congo, Muamba a grandi à Montréal et à Mississauga, en Ontario. Il a fréquenté l’école secondaire Father Michael Goetz à Mississauga. Ses frères Cauchy et Kelvin ont également joué dans la LCF avec Montréal et Saskatchewan, respectivement.

Muamba était une recrue des Blue Bombers en 2011 lorsque Winnipeg a perdu contre les Lions de la Colombie-Britannique lors de la Coupe Grey. Il n’a pas participé à une autre Coupe Grey avant dimanche, alors qu’il a également réussi trois plaqués et une passe renversée.

“Onze ans de travail acharné. Onze ans passés à jouer à ce jeu et tout ce que j’ai toujours voulu, c’est être génial”, a déclaré Muamba. “Pour atteindre le sommet, rien de tel.”

Le secondeur de six pieds et 230 livres a presque eu deux choix dimanche, mais a laissé tomber le football à sa première chance.

“Nous n’arrivons pas à l’interception sans cette première goutte que j’ai eue”, a déclaré Muamba. “Je viens de le perdre. Je l’ai perdu dans les airs.”

REGARDER | Les Argonautes célèbrent la victoire de la Coupe Grey à Regina :

Les Argonautes célèbrent leur première victoire en Coupe Grey depuis 2017 Toronto reçoit le trophée des mains du commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, après leur victoire de 24-23 sur les doubles champions en titre des Blue Bombers de Winnipeg.

Ses coéquipiers Chris Edwards et Shaq Richardson lui ont dit de ne pas s’inquiéter et qu’il en aurait un autre.

« Qui suis-je pour ne pas avoir confiance en moi quand j’ai autour de moi des gens qui croient tellement, tellement profondément, tellement en moi ? dit Mouamba. “J’avais l’impression de laisser tomber mes coéquipiers après la première chute, mais ils me soutenaient.

“Quand un deuxième est arrivé, il était hors de question que je laisse tomber.”

Muamba porte un bracelet qui se lit “mesuré par caractère” qui lui a été donné par l’aumônier de l’équipe des Bombers lorsqu’il y jouait.

“C’est le genre d’hommes que nous avons dans notre vestiaire. Des hommes de caractère. Des gars qui n’abandonnent pas. Des gars qui n’abandonnent pas”, a-t-il déclaré.

“Quand nous entrons sur ce terrain, nous écrivons l’histoire. Il ne s’agit pas du récit qui se dit à l’extérieur de notre vestiaire. Nous avons pris le stylo dès que nous sommes entrés sur le terrain et nous avons commencé à écrire.”