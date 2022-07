Le secondaire Bears a la chance de devenir quelque chose de spécial – Shaw Local

LAKE FOREST – Y a-t-il déjà un groupe de position en place avec les Bears de Chicago dont vous pouvez déjà vous enthousiasmer?

Sans hésitation, je dirais « le secondaire ».

Pensez-y.

Eddie Jackson a déjà deux Pro Bowls et un clin d’œil All-Pro de la première équipe sur son CV en cinq saisons.

Pas moins que le receveur All-Pro et MVP du Super Bowl, Cooper Kupp, a qualifié Jaylon Johnson de l’un des deux meilleurs cornerbacks qu’il a affrontés l’année dernière.

Kyler Gordon et Jaquan Brisker ne sont que des recrues – des choix de deuxième tour en ce moment – ​​mais un dépisteur de la NFL a déclaré à propos de Gordon: «C’est un testeur et un athlète ridicule qui aurait dû participer au premier tour et est livré avec un moteur d’élite haute performance. .”

Les applaudissements de Brisker d’un dépisteur NFL.com se lisaient: «La sécurité sportive dont la polyvalence et la ténacité le feront aimer des entraîneurs. C’est un talent ascendant.

Les Bears ont l’un des meilleurs nickels de la ligue – s’il peut rester en bonne santé – à Tavon Young. Thomas Graham a ce facteur wow à son sujet et peut être un diamant brut. Et il est bien trop tôt pour abandonner le Kindle Vildor.

Bien que cette recette ait été brassée tout le printemps et l’été, elle a été mise en évidence le jour 3 du camp d’entraînement lorsque les deux recrues, Gordon et Brisker, ont chacun obtenu leurs premières interceptions du camp d’entraînement au large de Justin Fields.

Jackson est rapidement passé du jeune phénomène lui-même au leader vétéran grisonnant de ce groupe. Quand cette réalité l’a-t-elle frappé?

“Oh, mec, quand ils se sont vraiment débarrassés de tout le monde, ça a été le grand tournant. Ils se sont débarrassés de tout le monde », a déclaré Jackson. “Mais maintenant, c’est comme si vous vous retourniez et vous regardiez:” Oh, je suis l’un de ces gars dans la pièce maintenant. “”

Demandez à Jackson à propos de Gordon, et ses yeux s’illuminent.

“Il est juste un athlète monstre”, a déclaré Jackson. “Si vous le voyez, comme, certaines des pièces qu’il fait, ce n’est même pas son homme. Il sort de son homme, faisant des jeux sur le ballon. Alors juste voir à quel point il est très instinctif.

“Il est intelligent. Il est prêt à apprendre, il parle moins, il prend tout en compte. Quand vous avez un gars comme ça, vous savez qu’il va être spécial.

À peu près la même chose que Kupp ressent pour Johnson, je suppose. Demandez à Johnson ce qu’il pense de la nouvelle défense qu’il apprend, et il vous dira : « Je me sens confiant dans toute couverture que nous gérons, toute progression, toute façon dont ils nous la font gérer.

“Tout au long de l’intersaison, je dirais que je me suis senti à l’aise avec les attentes et comment [defensive coordinator Alan Williams is] va appeler la défense davantage.

Johnson est également un fan de Gordon.

“Je dirais simplement sa capacité à vendre le ballon, sa capacité à trouver le ballon, à le suivre et c’est un athlète”, a déclaré Johnson. “Il va certainement pouvoir faire des jeux uniquement grâce à son athlétisme, lui étant physique, lui étant capable de trouver le ballon.”

Gordon a partagé son temps dans le camp à la frontière et au nickel, un endroit qu’il embrasse apparemment.

“Quand ils m’ont dit, honnêtement, j’avais le plus grand sourire sur mon visage parce que j’aime le nickel et j’aime ce que je peux faire là-bas, donc c’était vraiment amusant”, a-t-il déclaré.

Et personne ne s’amuse plus que Brisker.

“J’aime le football. J’aime être ici. J’adore Chicago. J’adore mes coéquipiers. J’adore mes entraîneurs », a déclaré Brisker. “Donc, je suis définitivement heureux d’être ici.”

Il semble également aimer la maison de Jackson, où il va suivre des cours particuliers et étudier des films avec le “vieil homme”.

“Ouais, je ne vais pas mentir, quand je suis entré là-bas pour la première fois, je me suis dit” Wow “, a déclaré Brisker. « Il fallait que je lui dise, venant d’où je viens, on ne voit pas des choses comme ça. C’était donc très important pour moi.

“Je sais que je suis dans la NFL et des choses comme ça, mais je sais aussi d’où je viens, et nous ne voyons pas des choses comme ça.”

Il y a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à faire, mais vous pouvez déjà voir un lien avec ces enfants grandir.

Le talent suinte d’eux, et bien qu’il y ait des constructions en cours tout autour d’eux, c’est le groupe qui a déjà une chance d’être spécial.