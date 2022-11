Le second tour du Sénat de Géorgie se réchauffe lors du vote anticipé après une journée record

Les électeurs font la queue à la Metropolitan Library pour voter lors du second tour des élections pour le poste au Sénat, entre le titulaire démocrate Raphael Warnock et le candidat républicain Herschel Walker, à Atlanta, Géorgie, États-Unis, le 29 novembre 2022.

La participation électorale anticipée de la Géorgie s’accélère dans la course au deuxième tour du Sénat entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker soutenu par Trump – même après que les électeurs ont déjà battu le record en personne de l’État pour le vote anticipé la veille.

“Nous sommes sur un rythme plus rapide aujourd’hui qu’hier”, a déclaré mardi Gabriel Sterling, directeur des opérations du secrétaire d’État géorgien, dans un tweet.

“A midi, 118 130 Géorgiens ont voté par anticipation aujourd’hui”, a tweeté Sterling, ajoutant : “Je ne sais pas si cela va rester aussi rapide”.

Lundi, la Géorgie a compté plus de 300 000 bulletins de vote déposés en personne, dépassant facilement le précédent record de vote anticipé d’une journée de l’État d’environ 233 000 votes exprimés, a déclaré Sterling lundi soir.

Le transport de lundi a porté le taux de participation total de l’État de Peach à près de 504 000 voix, soit 7,2% de participation des 7 millions d’électeurs actifs de Géorgie, selon Les données du bureau du secrétaire d’État.

Les données montrent que plus de 48% des premiers électeurs sont blancs et environ 38% sont noirs, et que les électeurs noirs se présentent pour voter tôt à un taux de participation plus élevé. La participation électorale précoce semble également biaiser les femmes, de 55% à 44%, selon le bureau des élections de l’État.

Ces données, qui ont été mises à jour pour la dernière fois mardi matin, n’avaient pas encore inclus les derniers chiffres de vote du tweet de Sterling.

Le second tour du 6 décembre en Géorgie était prévu après que ni Warnock ni Walker n’aient remporté plus de 50% des voix aux élections générales de novembre. L’élection entre le démocrate sortant, qui a remporté son siège un an plus tôt lors d’un autre scrutin serré, et son rival du GOP a été l’un des combats les plus compétitifs et les plus coûteux des mi-mandat.

Les démocrates ont déjà verrouillé le contrôle majoritaire du Sénat, ce qui signifie que le résultat en Géorgie n’influencera pas l’équilibre des pouvoirs au prochain Congrès. Même si Walker gagne, la chambre sera divisée à 50-50, donnant au vice-président démocrate Kamala Harris le vote décisif. Mais la course pourrait avoir un impact majeur en 2024, où les démocrates du Sénat sont à nouveau confrontés à une carte électorale difficile.

Les électeurs de Géorgie se sont présentés aux bureaux de vote pour voter samedi, après la campagne de Warnock gagné un procès d’état pour permettre le vote anticipé ce week-end. Plus de 157 000 votes ont été exprimés samedi et dimanche, selon les données de l’État.

Warnock a exhorté ses partisans à se rendre aux urnes ce week-end alors qu’il cherche à défendre son siège dans l’État violet, que le président Joe Biden a remporté de justesse contre l’ancien président Donald Trump lors des élections de 2020. Warnock et le sénateur démocrate Jon Ossoff ont remporté les deux tours de scrutin de la Géorgie au cours de ce cycle électoral, offrant aux démocrates une étroite majorité au Sénat qui a aidé à adopter de nombreux éléments du programme législatif de Biden.

Les sondages ont montré Warnock et Walker au coude à coude avant et après les élections générales du 8 novembre. Walker, une ancienne star du football, a été soutenu par Trump et stimulé par un groupe de républicains de haut niveau qui l’ont défendu à travers une série de scandales personnels.

Warnock se dirige vers le second tour avec un avantage financier important pour la campagne : 29 millions de dollars en espèces contre les 9,8 millions de dollars de Walker, selon les récents documents déposés par la Commission électorale fédérale.