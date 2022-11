Le second tour du Sénat de Géorgie est vraiment important pour les mathématiques du Sénat 2024 des démocrates

Les démocrates ont prévalu lors des élections sénatoriales de cette année – mais c’était la partie la plus facile.

Le plus dur arrive en 2024, lorsque le parti fait face à une carte extrêmement défavorable qui pourrait le mettre dans un profond trou au Sénat pendant un certain temps si les choses tournent même un peu mal.

Ainsi, même si le second tour de la semaine prochaine opposant le sénateur Raphael Warnock (D-GA) à Herschel Walker (R) ne déterminera pas la majorité au Sénat de l’année prochaine, car les démocrates l’ont déjà remportée, son résultat aura des implications importantes sur le positionnement du parti est dans son prochain cycle sénatorial très difficile.

Actuellement, seuls trois sénateurs démocrates représentent les États que Donald Trump a remportés en 2020, et ils sont tous rééligibles en 2024. Il s’agit de Joe Manchin (D-WV), Jon Tester (D-MT) et Sherrod Brown (D-OH ), bien que seul Brown ait confirmé qu’il se présente à nouveau. Ce sont tous des États très rouges, et les gagner au cours d’une année présidentielle sera assez difficile pour les démocrates.

Mais les vulnérabilités sont plus profondes. Les seuls États proches à distance de la course présidentielle où les républicains défendent des sièges sont la Floride et le Texas – deux États où les démocrates continuent de manquer ces derniers temps. Les démocrates défendent également des sièges dans cinq États que Joe Biden a remportés de très peu en 2020. Ces sièges sont détenus par Kyrsten Sinema (D-AZ), Tammy Baldwin (D-WI), Bob Casey Jr. (D-PA), Jacky Rosen ( D-NV) et Debbie Stabenow (D-MI).

Les démocrates pourraient penser qu’ils n’ont rien à craindre concernant ce groupe de sièges, car, regardez, le parti vient de défier les opposants au cours de la difficile année 2022, remportant au moins un concours à l’échelle de l’État dans chacun d’entre eux – il est donc clair que ces États penchent dans leur favoriser.

Mais c’est toujours une erreur de surévaluer les résultats de la dernière élection et de sous-estimer à quel point les choses pourraient changer avant la prochaine. En particulier si Trump n’est pas à nouveau le candidat, les coalitions de partis pourraient être brouillées de manière imprévisible. Et même Trump a failli remporter ces États en 2020.

La classe de 2024

Les sénateurs ont un mandat de six ans, de sorte qu’un tiers seulement du corps est élu à chaque cycle. Et le groupement particulier de sièges au Sénat (appelé « classe ») pour les élections de 2024 a connu une course particulièrement enchantée pour les démocrates. Vous devez remonter jusqu’à la vague GOP de 1994 pour une solide performance républicaine. Depuis lors, ils ont été sur le bulletin de vote les années suivantes :

2000 : Une année présidentielle très disputée au cours de laquelle Al Gore a remporté le vote populaire mais George W. Bush a remporté le Collège électoral et les démocrates ont remporté quatre sièges au Sénat sur le net

2006 : Une année de vague démocrate, au cours de laquelle le parti a repris à la fois la Chambre et le Sénat, remportant six sièges dans cette dernière chambre

2012 : une année démocrate forte pour la réélection de Barack Obama, au cours de laquelle le parti a augmenté de manière inattendue sa majorité au Sénat de deux sièges

2018 : Une autre année de vague démocrate – mais le parti avait remporté tellement de sièges dans des États rouges profonds au cours des cycles précédents qu’il avait plusieurs titulaires en territoire fortement républicain, il s’est donc retrouvé avec une perte nette de deux sièges

Donc, cette classe du Sénat est risquée pour les démocrates, en partie parce qu’ils ont eu tellement de chance avec cela dans le passé. Près de la moitié de la majorité des démocrates au Sénat – 23 sénateurs en exercice – proviennent de ce groupe de sièges, ils seront donc tous sur le bulletin de vote en 2024. Pendant ce temps, seuls 10 républicains seront en place, même si des élections spéciales pourraient augmenter ce nombre. C’est déjà un désavantage numérique. Mais l’inconvénient s’étend à quels sièges spécifiques sont en place.

Quels sièges spécifiques sont en place

Pour comprendre l’ampleur du défi des démocrates, il est important de réaliser que le Sénat a changé. Dans le passé, il était courant pour les électeurs d’un État de soutenir des candidats au Sénat et à la présidence de différents partis. Par exemple, après les élections âprement disputées de 2000, 30 des 100 sénateurs en exercice représentaient des États que le candidat présidentiel de leur parti n’avait pas remporté lors des dernières élections. C’est beaucoup de partage de billets.

Depuis lors, ce nombre a progressivement diminué, alors que les démocrates de l’État rouge et les républicains de l’État bleu ont pris leur retraite ou ont été vaincus. Lorsque Trump a pris ses fonctions, il restait 14 sénateurs de ce type. L’année prochaine, il y en aura cinq ou six (selon que Walker peut renverser Warnock lors du second tour des élections en Géorgie). Le Sénat a trié par partisanerie.

Bien sûr, les États très proches de la course présidentielle peuvent toujours aller dans les deux sens. Mais il est devenu beaucoup plus difficile de défier la gravité partisane dans des États profondément républicains ou démocrates, surtout en année présidentielle. En 2016, aucun État n’a élu des candidats à la présidence et au Sénat de différents partis. En 2020, un seul État l’a fait, car la sénatrice républicaine Susan Collins et Joe Biden ont tous deux gagné dans le Maine.

En 2024, les trois sénateurs démocrates représentant les États que Trump a remportés en 2020 – Manchin en Virginie-Occidentale, Tester dans le Montana et Brown dans l’Ohio – sont en place.

Andrew Prokop/Vox

Manchin et Tester n’ont pas annoncé s’ils couraient à nouveau. Les deux ont gagné à plusieurs reprises dans leurs États respectifs, bien que leurs victoires en 2018 aient été étroites (ils ont chacun gagné d’environ 3,5 points de pourcentage). Si l’un ou les deux prennent leur retraite, les démocrates auraient d’immenses difficultés à trouver des candidats ayant un attrait interpartisan comparable. Brown a déclaré qu’il se présentait à nouveau, et l’Ohio n’est pas aussi rouge que les deux autres États, mais si les républicains peuvent trouver un challenger compétent, il devra également faire face à un concours difficile.

Ce sont donc trois sièges où, par partisanerie sous-jacente seule, les démocrates auront du mal.

Ensuite, il y a cinq États swing qui, si l’on se fie à l’histoire récente, sont susceptibles d’avoir des résultats proches du Sénat et de la présidence.

En Arizona, Kyrsten Sinema a exaspéré les progressistes et pourrait faire face à un défi principal du représentant Ruben Gallego. Au Nevada, Jacky Rosen vient de voir sa collègue Catherine Cortez Masto survivre de justesse à un concours très serré en 2022. Ensuite, il y a les titulaires bien-aimés de Rust Belt Debbie Stabenow, Tammy Baldwin et Bob Casey Jr.

Aucun d’entre eux ne commencera comme outsider, et tous pourraient bien survivre. Mais encore une fois, beaucoup dépendra probablement du concours présidentiel, et si ce concours tend vers le GOP, plusieurs de ces sièges au Sénat pourraient suivre.

Vient ensuite un ensemble d’États démocrates probables – le Maine, où le sénateur indépendant Angus King caucus avec les démocrates; il a 78 ans et n’a pas annoncé s’il se présente à nouveau, le Minnesota (Amy Klobuchar), la Virginie (Tim Kaine) et le Nouveau-Mexique (Martin Heinrich). Tous commencent en tant que favoris, mais ces États ne sont pas si majoritairement démocrates qu’ils sont absolument certains de gagner.

Au-delà de cela, les démocrates devront également défendre le siège du sénateur Bob Menendez (D-NJ), qui fait à nouveau l’objet d’une enquête fédérale. Menendez avait déjà été inculpé de corruption publique en 2015, mais son procès s’est terminé avec un jury suspendu et le ministère de la Justice a abandonné l’affaire. Le New Jersey est un État solidement démocrate, mais le parti se sentirait probablement mieux si son candidat n’était pas une cible permanente du DOJ.

Pendant ce temps, parmi les sièges détenus par le GOP pour les élections, seuls ceux détenus par les sens. Rick Scott (R-FL) et Ted Cruz (R-TX) sont dans des États présidentiels éloignés.

Andrew Prokop/Vox

La Floride a eu tendance à s’éloigner des démocrates, comme on l’a récemment vu dans les victoires écrasantes de la réélection du gouverneur Ron DeSantis et du sénateur Marco Rubio ce mois-ci. Le Texas a eu une tendance vers les démocrates (Trump ne l’a remporté que de 5,6 points de pourcentage en 2020 et Cruz a été réélu de 2,6 points de pourcentage en 2018), mais les démocrates n’y ont toujours pas remporté de course à l’échelle de l’État depuis 1994.

La vente à emporter

Les démocrates interdisant les mathématiques du Sénat de 2024 augmentent les enjeux du second tour Warnock / Walker en Géorgie – si le parti commence avec une majorité de 51-49 plutôt que de 50-50, ils peuvent au moins se permettre de perdre un siège le prochain cycle sans perdre contrôler.

C’est particulièrement important car, au cours d’une année présidentielle, le plus grand défi du parti sera de conserver ses trois sièges dans des États rouges profonds – la Virginie-Occidentale, le Montana et l’Ohio. La première grande question est de savoir si Manchin et Tester se présenteront à nouveau, et s’ils le font, la question suivante est de savoir s’ils peuvent continuer à défier la gravité partisane, comme Collins l’a fait en 2020.

Mais une analyse basée uniquement sur la partisanerie à l’échelle de l’État suggérerait que les démocrates perdraient probablement les trois sièges, même au cours d’une grande année pour leur candidat à la présidence et leur parti à l’échelle nationale. C’est la principale raison pour laquelle tenir le Sénat sera si difficile pour eux. La carte du Sénat de 2022 était, comme je l’ai écrit l’année dernière, “relativement équilibrée”, mais la carte de 2024 ne l’est tout simplement pas. (Et encore une fois, c’est principalement parce que les démocrates ont si bien réussi dans ces courses auparavant, ils ont donc simplement plus à perdre.)

Et si 2024 n’était pas une bonne année pour les démocrates au niveau national ? Eh bien, ils pourraient alors perdre une partie ou la totalité de ces cinq sièges d’État oscillants, ce qui les placerait dans un grave déficit au Sénat dont il pourrait falloir de nombreuses années pour sortir.