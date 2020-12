Il y a deux semaines, les personnalités des médias conservateurs Diamond et Silk ont ​​faussement affirmé sur leur page Facebook que les personnes qui n’avaient pas le droit de voter recevaient des bulletins de vote lors des élections spéciales en Géorgie le mois prochain. Leur message a été partagé plus de 300 fois. Une semaine plus tard, le commentateur de droite Mark Levin a partagé un article sur sa page Facebook suggérant à tort que le révérend Raphael Warnock, l’un des deux démocrates en lice dans le second tour du Sénat de Géorgie, a un jour accueilli Fidel Castro dans son église. L’affirmation trompeuse a été partagée plus de 3 000 fois. Dans le même temps, un battement de tambour de désinformation sur le décompte des élections présidentielles en Géorgie a résonné. Lara Trump, la belle-fille du président Trump, et les Hodgetwins, un duo de culturistes qui se sont tournés vers la comédie politique pro-Trump, ont partagé plusieurs fausses histoires sur leurs pages Instagram et Facebook selon lesquelles des valises remplies de bulletins de vote avaient été retirées de sous les tables. lors du dépouillement des votes de novembre. Des dizaines de milliers de personnes ont partagé leurs messages. Alors que la Géorgie se prépare à organiser des élections spéciales qui détermineront quel parti contrôlera le Sénat américain, l’État est devenu le centre d’une campagne de désinformation visant à discréditer les résultats des élections de novembre et à convaincre les électeurs que les démocrates tentent de voler le prochain voter.

Un petit groupe de «super-diffuseurs» est responsable de la grande majorité de cette désinformation, selon une nouvelle étude d’Avaaz, un groupe mondial de défense des droits de l’homme. Non seulement ces comptes sont-ils responsables de la plupart des informations erronées qui tourbillonnent autour du vote, mais ils étouffent les rapports précis des grands médias sur Facebook et Instagram. La recherche indique que, malgré les efforts des entreprises de médias sociaux pour réduire la désinformation, la nature virale des fausses nouvelles continue de tirer parti des algorithmes qui améliorent ce que les gens voient sur ces plates-formes. Les algorithmes récompensent souvent l’indignation sur la précision, et dire aux gens ce qu’ils veulent entendre ou ce qui les met en colère peut facilement submerger la vérité. Les Américains sont «noyés dans la désinformation en Géorgie par ces super-diffuseurs», a déclaré Fadi Quran, directeur d’Avaaz. L’étude Avaaz remet également en question la récente décision de Facebook d’annuler un changement qui a élevé les informations des médias faisant autorité au détriment des sources hyperpartisan. Le changement, qui, selon la société, devait être temporaire, avait entraîné une augmentation du trafic Facebook pour les éditeurs de nouvelles grand public, notamment CNN, NPR et le New York Times, tandis que des sites partisans comme Breitbart et Occupy Democrats ont vu leur nombre chuter. Un grand nombre des super-diffuseurs ont déjà été désignés par les chercheurs comme jouant un rôle central dans la diffusion de fausses informations sur la fraude électorale lors des élections présidentielles de novembre.

« Facebook a eu beaucoup de pression sur les allégations de censure de la droite ou des conservateurs, mais ce que les données montrent, c’est qu’ils favorisent peut-être ces acteurs », a déclaré M. Quran. « Ces comptes diffusent régulièrement de la désinformation. La question est: Pourquoi Facebook ne rétrograde-t-il pas sa portée conformément à ses politiques? » Parmi les autres super-diffuseurs figuraient Eric Trump, le fils du président, et Sebastian Gorka, l’ancien assistant adjoint du président. Le président Trump a également poursuivi son barrage de désinformation sur les élections en Géorgie, selon les recherches d’Avaaz.

Les 20 principaux comptes Facebook et Instagram diffusant de fausses déclarations visant à influencer les électeurs en Géorgie représentaient plus d'interactions que les médias traditionnels. À l'aide de CrowdTangle, un outil de recherche appartenant à Facebook, Avaaz a examiné les publications sur les réseaux sociaux entre le 8 novembre, date à laquelle la plupart des organes de presse ont appelé à l'élection du président élu Joseph R. Biden Jr., et le 18 décembre. Ils ont constaté que les 20 meilleurs super-diffuseurs en moyenne 5,5 mille interactions sur leurs publications Facebook, tandis que les 20 plus grands organes d'information ont en moyenne 4,1 mille interactions par publication. Les super-diffuseurs ont atteint plus de personnes malgré le nombre d'abonnés sur Facebook que les médias grand public. Ensemble, les organes de presse comptaient plus de 208 millions d'abonnés, tandis que les principaux superspreaders comptaient 85 millions d'abonnés.

M. Quran a déclaré que les chiffres montraient à quel point les algorithmes de Facebook favorisaient les publications sensationnelles et souvent fausses des super-diffuseurs. Un porte-parole de Facebook a déclaré que la société continuait de sévir contre la désinformation, malgré la récente annulation.