Le second tour des élections en Turquie paralyse les principales exportations de pétrole du nord de l’Irak

Une image satellite montrant le port de Ceyhan centrée le 18 août 2015 en Turquie. Gallo Images | Gallo Images | Getty Images

Le second tour des élections en Turquie aggrave les retards pour redémarrer environ 450 000 barils par jour d’exportations de pétrole brut irakien, alors qu’Ankara étudie ses relations avec Bagdad, ont déclaré à CNBC des analystes et des sources du marché. Le pétrole traverse généralement la Turquie à la fois de l’État irakien et du gouvernement régional semi-autonome du Kurdistan (KRG). Plus précisément, ce brut de Kirkouk emprunte l’oléoduc Irak-Turquie reliant le nord du pays du Golfe au port turc de Ceyhan en Méditerranée. Mais les flux sont paralysés depuis le 25 mars par un contentieux judiciaire impliquant l’Irak fédéral, le GRK et la Turquie. La résolution dépend du résultat d’un deuxième vote présidentiel ce week-end, mais un arrêt prolongé pourrait réduire la production de brut irakien. Le KRG avait auparavant transporté ses exportations de brut par camion jusqu’à ce qu’il relie ses principaux champs de production de pétrole à l’oléoduc Irak-Turquie et commence à expédier du brut en 2014. Le gouvernement fédéral de Bagdad a dénoncé les ventes indépendantes de brut d’Erbil comme étant illégales, menaçant d’interdire les clients de ces approvisionnements. d’acheter les plus gros volumes de brut de Bassorah en Irak. Après un procès de neuf ans, la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris a conclu que la Turquie avait violé la version de 1973 d’un accord de transit par pipeline entre Bagdad et Ankara sur la période 2014-2018. La Turquie a été condamnée à verser à l’Irak environ 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts, selon Reuters. Une deuxième procédure d’arbitrage couvrant 2018 à ce jour est toujours en cours.

Le verdict de la CPI fait suite à une victoire nationale pour Bagdad, après que le tribunal fédéral irakien a déclaré en février 2022 la législation pétrolière et gazière du GRK inconstitutionnelle et invalidé ses contrats avec des entreprises étrangères. Cette décision a conduit les entreprises américaines à renoncer à des contrats au Kurdistan et a dissuadé certains acheteurs de pétrole du KRG d’effectuer de nouveaux achats. Le ministre irakien du Pétrole, Hayan Abdul-Ghani, a déclaré le 23 mai que Bagdad avait informé la Turquie qu’elle était en mesure de redémarrer les flux via Ceyhan et attendait la réponse d’Ankara. « Nos collègues en Turquie ont déclaré qu’il y avait des problèmes d’évaluation dont ils devaient tenir compte. Et cela a résulté du tremblement de terre », a-t-il déclaré, notant qu’une délégation irakienne sera envoyée à une heure non précisée en Turquie pour discuter du redémarrage. Le brut de Kirkouk est exporté depuis le terminal de Botas à Ceyhan dans le sud de la Turquie, séparé des flux de brut azéri expédiés depuis le terminal portuaire voisin de Bakou-Tbilissi-Ceyhan. Botas a repris les chargements le lendemain du tremblement de terre dévastateur du 6 février qui a tué au moins 50 000 personnes en Turquie et en Syrie, selon l’ONU. Le terminal BTC a subi une panne plus longue. Plusieurs sources commerciales, maritimes et productrices de pétrole – qui ne pouvaient commenter que de manière anonyme en raison d’obligations contractuelles – ont déclaré à CNBC que, suite à une demande de Bagdad, Ankara était largement censée reprendre les exportations de brut de Kirkouk depuis Ceyhan le 13 mai – un jour avant les élections présidentielles en La Turquie, dont le premier tour peu concluant le 14 mai a entravé la reprise du pétrole.

Compétence présidentielle

Les sources ont souligné que les autorités turques répugnent à assumer la responsabilité du redémarrage, tandis que le président sortant Recep Tayyip Erdogan combat son principal rival Kemal Kilicdaroglu pour prolonger son règne d’environ deux décennies. « Le principal problème avec la reprise du pétrole via Ceyhan, ce sont les élections en cours en Turquie. Un autre obstacle à la reprise du pétrole est l’affaire en cours à la CPI à Paris contre la Turquie par Bagdad depuis 2018 jusqu’à présent. Ankara demande à Bagdad de laisser tomber cette affaire, mais Bagdad ne l’a pas encore fait », L’analyste politique et ancien responsable du Kurdistan Lawk Ghafuri a déclaré à CNBC. « Le parti au pouvoir en Turquie [Erdogan’s AKP] veut régler les élections et ensuite s’occuper du pétrole du GRK avec Bagdad. » D’autres analystes ont en outre souligné la priorité de la Turquie d’éviter de nouveaux différends juridiques en insistant sur un accord strict et clair sur la légalité des exportations de pétrole entre Bagdad et Erbil. Les accords actuels entre les deux contreparties sont des accords politiques plutôt que législatifs. « Il y a encore beaucoup de détails techniques qui doivent être réglés entre le GRK et Bagdad. Bien qu’il y ait eu un accord initial, les détails n’ont pas été étoffés en ce qui concerne la façon dont le pétrole [is] à exporter et quelle partie contrôle les revenus », a déclaré à CNBC Yerevan Saeed, chercheur associé à l’Arab Gulf Institute à Washington.

En plus de décider de la distribution commerciale, Bagdad et le Kurdistan pourraient également devoir retravailler les accords en vertu desquels des entreprises étrangères ont prépayé des sommes à Erbil en échange de volumes de pétrole, ainsi que les contrats de remboursement pour les producteurs étrangers de pétrole kurde, selon des sources du marché. Saeed a noté qu’Ankara pourrait étendre les négociations avec Bagdad pour couvrir les ressources en eau de l’Euphrate et la présence militaire de la Turquie au Kurdistan et au Sinjar. Bilal Wahab, membre Wagner du Washington Institute for Near East Policy, a convenu que le contrôle des flux d’exportation de pétrole kurde donne à la Turquie le pouvoir de demander à Bagdad d’abandonner son amende et sa deuxième poursuite en arbitrage, ainsi que de redéfinir la portée de la relation commerciale d’Ankara. avec l’Irak. « Cette sentence arbitrale force une décision sur Ankara : doivent-ils continuer à faire des affaires avec le Kurdistan, où cela a conduit à des problèmes juridiques avec l’Irak fédéral, ou doivent-ils utiliser cela comme un oiseau en main pour enchaîner et avoir la chance de faire des affaires dans L’Irak ? Dans l’ensemble, en fermant l’oléoduc, la Turquie ne perd pas grand-chose, peut-être les frais de transit », a-t-il déclaré à CNBC par téléphone, faisant référence au paiement du Kurdistan pour transporter du brut le long de l’oléoduc Irak-Turquie.

Le gagnant parle de tout