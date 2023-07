Le SEBI n’est pas d’accord avec le groupe d’experts nommé par la Cour suprême sur Adani Row

Le régulateur des marchés de capitaux SEBI a déclaré aujourd’hui à la Cour suprême que les modifications apportées aux règles de 2019 ne rendaient pas plus difficile l’identification des bénéficiaires des fonds offshore et que des mesures seraient prises en cas de violation.

Le SEBI a déclaré avoir continuellement renforcé les règles concernant la propriété effective et les transactions entre parties liées.

Un comité d’experts nommé par la Cour suprême avait dans un rapport intérimaire en mai déclaré qu’il n’avait vu « aucun schéma évident de manipulation » dans les entreprises du milliardaire Gautam Adani et qu’il n’y avait pas de défaillance réglementaire.

Il a cependant cité plusieurs amendements apportés par le Securities and Exchange Board of India (SEBI) entre 2014 et 2019 qui ont limité la capacité des régulateurs à enquêter, et son enquête sur la violation présumée des flux d’argent provenant d’entités offshore a « fait le vide ».

Sans faire aucune mention de l’état d’avancement de sa propre enquête, le SEBI, dans son dernier affidavit à la Cour suprême, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’observation du comité d’experts sur les difficultés d’identification des détenteurs d’intérêts économiques derrière un fonds offshore.

Il différait également de l’observation du panel selon laquelle les actions seraient réévaluées si les marchés estimaient que les mesures prises dans le passé par l’entreprise n’étaient pas souhaitables, affirmant que même si le marché pouvait réévaluer les actions de l’entreprise sur la base des transactions passées, » Rien n’empêche le SEBI d’examiner toute violation des lois sur les valeurs mobilières parce que la revalorisation des actions s’est produite. »

Le SEBI a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les vues du comité d’experts et que des mesures seraient prises si une violation était constatée/établie.

Le comité devait travailler en parallèle avec l’enquête de Sebi sur les entités offshore investissant dans le groupe Adani. Le régulateur a d’abord été invité à terminer la sonde en deux mois, puis trois mois supplémentaires jusqu’au 14 août.

Dans l’affidavit, SEBI a déclaré que ses modifications aux règles de 2019 « ont en fait resserré l’exigence de divulgation » relative aux bénéficiaires effectifs.

Dans son dossier de 43 pages, le SEBI s’est opposé à la recommandation du comité d’experts selon laquelle un calendrier ferme pour que l’organisme de réglementation termine son enquête doit être « intégré dans la loi », affirmant que prescrire de telles limites « peut compromettre la qualité de l’enquête », créer des contraintes et augmenter litige.

Un banc dirigé par le juge en chef DY Chandrachud doit entendre l’affaire demain.

Dans l’affidavit, le SEBI a donné son avis sur les recommandations du comité d’experts sur des questions telles que la politique d’application efficace, la discipline judiciaire, la politique de règlement solide, les délais nécessaires, les mesures de surveillance et d’administration du marché, la création d’une agence de redressement financier et autres.

« Prescrire des délais pour l’ouverture d’une enquête et d’une procédure peut ne pas être approprié car le Conseil est mandaté pour former une opinion prima facie (motifs raisonnables) pour nommer une autorité chargée de l’enquête », a-t-il déclaré.

« En outre, la nature, la portée et la complexité des affaires sur le marché des valeurs mobilières varient considérablement, et le « délai raisonnable » pour mener à bien l’enquête dépendrait des faits de chaque cas spécifique et de la disponibilité des informations. Par conséquent, prescrire des délais spécifiques pour mener à bien l’enquête peut compromettre la qualité de l’enquête », a déclaré le SEBI.

(Avertissement : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.)