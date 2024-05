Le seau à pop-corn Deadpool et Wolverine est là et tout aussi obscène que promis

De retour à CinemaCon, Kevin Feige est monté sur scène lors de la présentation de Disney et a révélé que les prochains Deadpool et Wolverine auront un seau de pop-corn « intentionnellement » grossier et obscène. Eh bien, Marvel a certainement tenu ses promesses puisque la star de Deadpool et Wolverine, Ryan Reynolds, a révélé le seau thématique qui ferait rougir le seau Dune.

Ressemblant beaucoup à un certain « jouet », le visage masqué de Wolverine est le couvercle tandis que « Designed by Deadpool » est gravé en rouge sur un seau noir.

Galerie

Il n’y a aucune confirmation si ces seaux seront exclusifs à une chaîne de cinéma particulière ou quand ils seront mis en vente. Cependant, des billets sont déjà en vente pour Deadpool et Wolverine, qui sortira le 26 juillet. Le film amènera Deadpool dans le MCU proprement dit, car il aide TVA dans une certaine mesure, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de la connexion. Le film pourrait adapter, même vaguement, la tristement célèbre histoire de Deadpool Kills The Marvel Universe de 2011 de Cullen Bunn et Dalibor Talajic.

Les seaux à pop-corn à thème sont devenus plus élaborés ces dernières années avec Ghostbusters, dont deux qui ressemblent à Slimer et leur piège à fantômes breveté. Même Blue Beetle en avait un pour son masque et un autre en forme de Bug Ship, tout cela faisant partie de la nouvelle façon dont les studios et les acteurs font la promotion des films de nos jours.