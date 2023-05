Le Season Pass MLS peut-il vendre gratuitement des fans de football sur MLS ?

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, intitulé Can MLS Season Pass pour les fans de football en vente libre sur MLS, est présenté par Sling.

MLS parie la ferme sur MLS Season Pass en offrant le service de streaming gratuitement. Dans le même temps, MLS propose également gratuitement son spectacle MLS 360 à plusieurs endroits. Bien que ce soit très bien, cela va-t-il profiter à la Major League Soccer à court et à long terme en ce qui concerne l’augmentation des abonnements au service Apple TV, tout en étant un acteur sur la scène nationale ?

Nous plongeons dans ce sujet et dans plusieurs autres liés au Season Pass MLS. Beaucoup d’entre vous ont également partagé des commentaires fantastiques dans le segment Listener Mailbag sur les problèmes ayant un impact sur la croissance de la Major League Soccer.

Dans cet épisode, nous discutons également de la tactique de Jose Mourinho en demi-finale de la Ligue Europa avec l’AS Roma, en plus de l’annonce que la MLS s’étendra à 30 équipes à partir de 2025.

Pass de saison MLS gratuit ?

Écoutez cet épisode ci-dessous:

