Le Season Pass de la MLS se trouve dans une impasse : les commentaires des fans

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, intitulé MLS Season Pass Impasse, est présenté par Sling.

Vous parlez, nous écoutons. Vos commentaires sur le Season Pass MLS et ce que vous aimez ou n’aimez pas sur le service de streaming ont fait exploser notre section de commentaires et nos boîtes de réception. Dans cet épisode du podcast World Soccer Talk, nous partageons vos expériences du Season Pass MLS jusqu’à présent. Et il semble que le service soit dans une impasse pour beaucoup d’entre vous.

Nous aurions aimé pouvoir inclure davantage de vos commentaires dans l’épisode sur le Season Pass MLS. Cependant, nous avons inclus autant que nous le pouvions dans le temps dont nous disposions.

En plus de discuter des problèmes auxquels la Major League Soccer est confrontée, nous nous plongeons également dans un tour d’horizon des meilleures actions des ligues européennes, ainsi que de notre frustration continue face aux incohérences du VAR.

Enfin, nous discutons de la question de savoir si le système de coaching Red Bull a largement été un échec lorsqu’il est utilisé en Premier League anglaise.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n'aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag. Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer animent l'émission.

Envoyez vos questions, commentaires et réactions par e-mail à [email protected], via Twitter (@worldsoccertalk) ou Facebook. Nous les lirons à l’antenne dans le prochain épisode. Ou appelez notre ligne de messagerie vocale et laissez un message au 561-247-4625.