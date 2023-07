Le Season Pass de la MLS dévoile les plans de couverture de la Coupe des Ligues 2023

Apple et la Major League Soccer ont dévoilé leurs plans de couverture pour la Coupe des Ligues 2023 sur le Season Pass MLS. Ces plans détaillés incluent des productions améliorées spécifiquement pour les matchs de l’Inter Miami, ainsi qu’une couverture en direct d’événements importants tels que le dévoilement de Lionel Messi au stade DRV PNK et une importante séance d’entraînement avec le club.

Les débuts tant attendus de Lionel Messi devraient avoir lieu le vendredi 21 juillet, alors que l’Inter Miami accueille Cruz Azul, un club de Liga MX, pour inaugurer la Coupe des ligues. Ce tournoi unique d’un mois, sanctionné par la CONCACAF, implique un total de 47 clubs participants, dont 18 de la Liga MX et 29 de la MLS.

Que propose le Season Pass MLS pour la Coupe des Ligues 2023 ?

Le tournoi suit un format de style Coupe du monde et détermine les trois équipes les mieux classées qui se qualifieront pour la Coupe des champions de la CONCACAF 2024. Les diffusions en direct des 77 matchs sont disponibles en anglais, en espagnol et en français pour les matchs impliquant des clubs canadiens commençant le 21 juillet et se poursuivant jusqu’à la finale de la Coupe des ligues le 19 août.

Des présentations d’avant et d’après-match, des aperçus de match produits par le club et d’autres fonctionnalités mettront en lumière les meilleurs talents du tournoi et de nombreux événements historiques des équipes MLS et LIGA MX. Le logiciel tvOS d’Apple pour les téléviseurs intelligents, les appareils de diffusion en continu, les produits Apple, les décodeurs, les consoles de jeu et le Web sur tv.apple.com donne tous accès au MLS Season Pass, le rendant accessible aux utilisateurs dans plus de 100 pays et territoires.

L’arrivée de Lionel Messi importante pour la Coupe des Ligues

Pour les matchs de l’Inter Miami en Leagues Cup, la MLS lancera une nouvelle technologie pour améliorer la couverture.

Le Season Pass de la MLS proposera une production améliorée pour les matchs de l’Inter Miami CF pendant la Coupe des Ligues, y compris 18 caméras, Steadicam, quatre caméras au super ralenti, Skycam, un drone, des journalistes secondaires en espagnol et en anglais, une émission d’avant-match dédiée d’une heure sur site avec des fonctionnalités, des interviews et des analyses d’experts, et une émission d’après-match pour conclure.

Jake Zivin et Taylor Twellman appelleront les matchs de la Leagues Cup Inter Miami contre Cruz Azul (21 juillet) et Atlanta United (25 juillet) en anglais, avec Katie Witham rapportant depuis la ligne de touche. Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart et Carlos Hermosillo couvriront en espagnol, Gonzalez s’occupant des tâches secondaires. Cherchi dirigera le spectacle espagnol d’avant-match et sera rejoint par Valeri et Biscayart. Kyle animera en anglais aux côtés de Maurice Edu et Twellman.

Aperçu de la direction de la MLS

Le vice-président exécutif des médias pour la MLS, Seth Bacon, a déclaré : « C’est un moment monumental et une occasion sans précédent de présenter les rivalités, le talent et la force du football en Amérique du Nord à un public mondial.

« Avec l’arrivée du plus grand joueur de football de tous les temps, la riche histoire de la Liga MX et les rivalités naturelles qui existent avec la MLS, cela promet d’être un tournoi rempli de drame et d’excitation. Nous avons réuni une excellente équipe d’annonceurs pour raconter les histoires et livrer toute l’action en trois langues aux fans de football du monde entier sur MLS Season Pass.

Photo : IMAGO / ZUMA Wire