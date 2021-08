Le Seashell Museum de Chennai ajoute une section sur les dinosaures avec 14 modèles mécaniques exposés

Le musée des coquillages indiens à Mamallapuram a ajouté un musée des dinosaures, qui présente, entre autres reptiles, un irritateur. C’est un genre de dinosaure spinosauridé qui vivait au Brésil il y a des années. Le musée des dinosaures, qui a ouvert ses portes en juillet 2021, présente 14 modèles mécaniques. Équipés de capteurs, ces modèles réagissent – bougeant la queue, relevant le cou et même rugissant – à chaque fois que quelqu’un passe devant eux.

Mohamed Riswan, le propriétaire du India Seashell Museum, a déclaré qu’ils avaient ajouté un musée des dinosaures pour les enfants afin qu’ils ne s’ennuient pas pendant que leurs parents visitent le musée des coquillages. Le parc n’est que le dernier ajout à l’arène qui abrite déjà un musée de la perle, qui a été créé en 2018. Non seulement cela, il abrite également un musée des minéraux, créé en 2020. Cependant, cette section pourrait également être ouverte au public. public seulement cette année en raison du verrouillage induit par la pandémie, a rapporté This Hindu.

Le musée des dinosaures présente également un T Rex à courte main, un vélociraptor. Fait intéressant, le nom Irritator, qui est l’attraction principale du musée, est le reflet des sentiments des paléontologues. On dit qu’ils avaient trouvé le crâne de l’Irritator fortement endommagé et altéré par les collectionneurs. Les paléontologues ont estimé que Irritator mesurait entre 6 et 8 mètres de long. La créature géante pesait environ 1 tonne. Et pourtant, les Irritators étaient les plus petits spinosauridés connus. Irritator n’est connu que par son crâne.

Raja Mohamed, le père de Riswan, est l’homme derrière la collection. Mohamed, un marchand de poisson de Rameswaram, a créé le musée en 2012. Riswan a déclaré que son père collectionnait des minéraux, des coquillages et des perles depuis 38 ans. Il a ajouté que le Raja n’avait décidé d’avoir un musée dédié aux minéraux qu’après sa visite à Singapour. « Quand mon père a vu le Merlion, il a voulu le recréer avec des coquillages », a déclaré Riswan à l’Hindou.

Parlant de l’amour de son père pour les perles et les coquillages, Riswan a déclaré que Raja avait commencé à travailler comme marchand de poisson alors qu’il n’avait que 19 ans. « Il traversait le bord de mer, ramassait des coquillages et les vendait sur les marchés. Une fois qu’il a commencé à gagner de l’argent en tant que marchand de poisson grâce à l’exportation, il a utilisé cet argent pour investir dans son passe-temps, la collecte de coquillages », a déclaré Riswan.

