Le SDSU défend le traitement de l’enquête sur les allégations de viol collectif d’Araiza

SAN DIEGO (AP) – L’entraîneur de football de l’État de San Diego, Brady Hoke, a déclaré lundi qu’il ne savait pas que le parieur vedette Matt Arazia avait été accusé d’avoir participé au viol collectif d’une jeune fille de 17 ans lors d’une fête hors campus en octobre jusqu’à une poursuite civile a été déposée la semaine dernière.

Le patron de Hoke, le directeur sportif John David Wicker, a défendu la décision de l’administration de l’école d’obéir à la demande du département de police de San Diego de retarder une enquête menée par le campus sur le viol collectif présumé jusqu’à ce que les autorités terminent leur enquête criminelle. L’incident s’est produit le 17 octobre lors d’une fête d’Halloween dans une maison où vivait Araiza.

Araiza, surnommé le “Punt God” et honoré en tant que consensus All-American pour ses coups de pied en plein essor qui ont aidé le SDSU à une meilleure saison scolaire 12-2, a été coupé par les Bills de Buffalo samedi, deux jours après le procès civil contenant graphique des détails ont été déposés contre lui et ses anciens coéquipiers Zaver Leonard et Nowlin “Pa’a” Ewaliko. Leonard et Ewaliko ne font plus partie de l’équipe, a déclaré Wicker.

La décision de l’école d’adhérer au SDPD a été critiquée par la survivante du viol et conférencière Brenda Tracy, qui a été amenée par le SDSU pour parler à l’équipe de football et à d’autres athlètes masculins près de trois semaines après l’agression présumée. Tracy a déclaré dans un communiqué publié sur Twitter dimanche soir qu’un membre du personnel du SDSU lui avait dit “qu’un incident s’était produit”.

Tracy a ajouté qu’à mesure qu’elle apprend plus de détails, “il devient de plus en plus évident que le SDSU n’a pas fait la bonne chose. Les établissements ne devraient pas s’en remettre aux enquêtes policières. Le titre IX et les affaires pénales peuvent être exécutés simultanément. … Même sans que la victime ne se présente directement à l’école, son père l’a fait, et l’école aurait pu lui tendre la main. Les conseils anonymes, dont l’un incluait un nom, auraient dû être suivis immédiatement.

Wicker a confirmé que Tracy avait été amenée sur le campus.

“Ce n’est absolument pas vrai que nous avons balayé cela sous le tapis parce que c’était du football, parce que nous avions une saison réussie”, a déclaré Wicker. “Ce n’est pas qui nous sommes et ce n’est pas qui je suis. Cela remet en question ma morale et mon éthique et ce n’est pas vrai.

Wicker et Hoke ont tenté d’éviter les questions sur le viol collectif présumé lors d’une conférence de presse lundi. Ils ont lu de courtes déclarations et ont proposé de répondre aux questions sur le match de samedi contre l’Arizona qui ouvrira le nouveau stade Snapdragon du SDSU. Lorsque les journalistes ont continué à poser des questions sur l’affaire, Wicker et Hoke sont sortis.

Cependant, Wicker est revenu quelques minutes plus tard et a commencé à répondre aux questions.

“Je crois toujours fermement que permettre au SDPD de gérer l’enquête à ce sujet était la bonne voie à suivre”, a déclaré Wicker. “Le SDPD nous a demandé de ne pas enquêter parce qu’ils pensaient que cela entraverait ou aurait un impact négatif sur leur enquête, nous avons donc choisi de le faire.”

Wicker a déclaré que cela incluait même une enquête informelle telle qu’un entraîneur demandant à un joueur s’il avait entendu quelque chose.

« Le SDPD nous a demandé de ne pas enquêter. Si nous commençons à poser des questions, vous pouvez avertir quelqu’un et nous n’allons pas enquêter », a déclaré Wicker.

Aucune arrestation n’a été effectuée et la police n’a identifié publiquement aucun suspect. Les résultats de l’enquête policière sont entre les mains du procureur de district, bien qu’il n’y ait pas de délai pour décider si des accusations seront portées. Le SDSU a déclaré qu’il avait été autorisé par le SDPD le 22 juillet à commencer une enquête sur le campus.

La plaignante dans le procès a maintenant 18 ans. Elle est identifiée dans la plainte comme “Jane Doe” parce qu’elle était mineure à l’époque.

L’avocat Kerry Armstrong, qui représente Araiza dans l’enquête criminelle, a qualifié les allégations de fausses sur la base des conclusions d’un enquêteur qu’il a engagé.

Le Los Angeles Times a rapporté que le nom d’Araiza a fait surface en relation avec l’allégation de viol quelques jours après la fête dans au moins un rapport fait par des étudiants-athlètes aux responsables de l’État de San Diego via un système de signalement anonyme.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était au courant de ce rapport anonyme, Hoke a répondu: “Je n’étais pas au courant.”

Lorsqu’on lui a demandé à quel moment il avait entendu le nom d’Araiza mentionné pour la première fois, Wicker a déclaré: “Nous n’avons reçu aucune confirmation de quiconque était partie à l’événement jusqu’à ce que le procès civil soit abandonné.”

Pendant ce temps, les Bills disent qu’ils ont quitté Araiza.

« Nous l’avons déjà dépassé. C’est fini », a déclaré le joueur de ligne offensive Dion Dawkins après le retour des Bills à l’entraînement lundi, deux jours après que l’équipe a annoncé la libération d’Araiza. “Il n’est pas ici. Ce n’est pas notre problème. Fait.”

Dawkins a reconnu qu’il était troublé par les allégations portées contre Araiza dans le cadre du procès.

“Les pensées viennent toujours, mais vous devez juste essayer de garder votre esprit droit et ne pas penser à des choses que vous ne pouvez pas vraiment contrôler”, a déclaré Dawkins. “Parce que si vous pensez à tout le reste des trucs foirés qui se passent dans le monde, vous allez littéralement mal fonctionner.”

Avant l’entraînement, l’entraîneur Sean McDermott s’est adressé aux joueurs au sujet de la libération d’Araiza, qui a été annoncée plus de deux heures après la fin de l’entraînement de l’équipe samedi. Les responsables de l’équipe, dont McDermott et le directeur général Brandon Beane, ont été informés des allégations pour la première fois lorsqu’ils ont appris fin juillet qu’Araiza était l’un des nombreux joueurs de l’État de San Diego ciblés dans une enquête policière.

Araiza devait devenir le parieur de Buffalo lorsque l’équipe a libéré Matt Haack la semaine dernière, mais les Bills ont ensuite inversé leur cap. Le centre Mitch Morse a défendu la gestion de la situation par l’équipe.

“Je pense qu’ils ont admirablement géré la situation parce que je n’envie pas ces situations”, a-t-il déclaré. “En fin de compte, je pense qu’ils ont pris la bonne décision.”

Wawrow a rapporté d’Orchard Park, New York.

Bernie Wilson et John Wawrow, Associated Press