Le SDLP boycottera les événements à la Maison Blanche en raison de sa position à Gaza

Le leader du SDLP, Colum Eastwood, a déclaré qu’il n’assisterait pas aux célébrations de la Saint-Patrick à la Maison Blanche pour protester contre l’échec des États-Unis à appeler à un cessez-le-feu à Gaza.

M. Eastwood a déclaré que les liens étroits entre l’Irlande et les États-Unis imposaient aux hommes politiques irlandais de plaider en faveur de la paix.

“C’est parce que nous sommes si proches historiquement, diplomatiquement et, pour beaucoup d’entre nous personnellement, que nous avons le devoir d’être honnêtes avec nos amis et alliés – surtout lorsque nous pensons qu’ils ont tort”, a-t-il déclaré.

M. Eastwood a ajouté que les États-Unis avaient une énorme influence dans la région et qu’ils devraient l’utiliser pour contribuer à un cessez-le-feu.

S’exprimant sur Morning Ireland sur RTÉ, il a déclaré qu’il y avait des choses plus importantes que de collecter des fonds en Amérique.

Il a déclaré que le conflit se déroulait d’une manière « catastrophique pour le peuple palestinien » et qu’il y avait là une occasion de faire valoir ce point.

Il a déclaré que le Sinn Féin pouvait prendre sa propre décision en la matière.

“Je pense franchement que certaines choses sont plus importantes que collecter des fonds en Amérique.”

“Je ne pense pas que ni moi ni Mary Lou McDonald serons capables de faire une véritable protestation en attrapant Joe Biden entre des pintes de Guinness. Je ne pense tout simplement pas que ce soit réaliste…

“Nous allons évidemment continuer à dialoguer avec l’Amérique irlandaise et avec les gens qui s’intéressent à la question irlandaise, mais étant donné que nous regardons le génocide se dérouler sur nos écrans de télévision tous les soirs de la semaine et que l’administration américaine a été totalement faible en essayant de l’arrêter, je ne pense tout simplement pas que cela soit approprié pour moi.

“Pour moi, aller boire de la Guinness et prétendre que tout va bien à la Maison Blanche lors de cette célébration. Je ne pense tout simplement pas que ce soit la bonne chose à faire.”

Il a déclaré qu’ils continueraient à dialoguer avec l’administration américaine, mais a ajouté qu’il était plus influent de prendre position à ce stade.

M. Eastwood a déclaré que le parti enverrait une délégation qui rencontrerait des représentants des Américains irlandais et palestiniens pour plaider en faveur de la fin de la violence.

Il a déclaré qu’ils utiliseraient toute l’influence dont ils disposent pour faire pression en faveur d’un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de la libération des otages détenus par le Hamas.

Interrogé aujourd’hui sur les commentaires de M. Eastwood, le chef du Parti Vert, Eamon Ryan, a déclaré qu’il était plus important que jamais que le gouvernement irlandais se rende à l’étranger cette année “pour diffuser un message sur notre vision de Gaza et d’autres questions”.

“Ce qui se passe est inacceptable. Il faut un cessez-le-feu maintenant”, a-t-il déclaré.

“Pourquoi ne profiterions-nous pas de l’occasion offerte par la scène que nous avons le jour de la Saint-Patrick pour faire passer ce message ? Je pense que c’est ce que nous ferons et devrions faire”, a ajouté M. Ryan.

Lorsqu’on lui a demandé où il voyagerait lui-même le jour de la Saint-Patrick, il a répondu que cela n’avait pas encore été entièrement convenu et qu’il attendait l’approbation du ministère des Affaires étrangères.

La dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec le SDLP et a déclaré que beaucoup de travail était fait pendant la période de la Saint-Patrick à Washington.

S’adressant à News at One de RTÉ, elle a déclaré : « Je pense qu’il y a une opportunité très importante en ce jour de la Saint-Patrick, parmi tous les jours de la Saint-Patrick, d’apporter un message très clair de l’Irlande aux États-Unis concernant Gaza, l’Occident. Bank, ce qui s’est passé en Palestine et que cela soit clair.”

Elle a déclaré que les États-Unis étaient « du mauvais côté depuis très longtemps ».

Mme McDonald a ajouté que c’est le Taoiseach qui rencontre le président et lui présente le trèfle.

Ses commentaires interviennent alors que le Sinn Féin a déposé une requête auprès du Dáil engageant l’Irlande à se joindre à l’Afrique du Sud dans sa cause devant la Cour internationale de Justice.

La motion doit être débattue demain soir.

Mme McDonald a déclaré : “Je pense que le tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle il existe un cas plausible et je pense que le gouvernement doit agir maintenant.”

Rapports supplémentaires Eleanor Burnhill