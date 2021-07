Le sculpteur du Bihar fabrique des statues PM Modi qui servent également de banque de stockage d’argent

Un sculpteur basé au Bihar a réalisé une statue miniature du Premier ministre Narendra Modi qui peut être utilisée comme banque de stockage d’argent. Jai Prakash de Muzaffarpur a eu l’idée lorsque Modi a annoncé un « Couvre-feu Janata » le 22 mars de l’année dernière visant à contenir la propagation du COVID-19. Selon Prakash, la banque de stockage peut contenir jusqu’à Rs 1 lakh, en pièces et en espèces. Prakash a dit qu’il voulait faire des sculptures pour inspirer les enfants à devenir comme Modi. Il a dit qu’il pourrait être utilisé pour leur faire connaître le Premier ministre, qui, selon lui, est « le meilleur au monde ».

« Je sentais qu’il faisait des efforts pour sauver le pays », a déclaré Prakash, faisant référence au Premier ministre, selon un rapport de l’ANI. « J’ai décidé de le faire pour économiser de l’argent. » La banque d’argent a pris environ un mois à faire, a-t-il ajouté. Il a commencé à le vendre au marché peu de temps après l’avoir fabriqué.

Cependant, l’artiste n’a pas encore reçu d’avantage financier au titre de son œuvre. Espérant obtenir la même chose, il a déclaré que même un prêt aiderait son entreprise.

Nous pouvons économiser de l’argent (pièces et billets) d’une valeur d’environ Rs 1 Lakh. Il m’a fallu environ un mois pour le faire, après quoi j’ai commencé à le vendre sur le marché. Cela peut également être utilisé pour enseigner aux enfants notre PM, qui est le meilleur au monde : Jai Prakash, un sculpteur à Muzaffarpur (2/2) pic.twitter.com/cSNb3OqYHP– ANI (@ANI) 13 juillet 2021

Le Premier ministre n’est pas étranger aux statues réalisées à son image. En 2017, l’un de ses fans a annoncé son intention de construire un temple à son nom avec une statue de 100 pieds. JP Singh, un ingénieur à la retraite de Meerut, dans l’ouest de l’Uttar Pradesh, envisage de construire une statue de Modi de 100 pieds dans la ville de Sardhana. Singh, qui a pris sa retraite du service gouvernemental la semaine dernière, envisage également de construire un temple nommé « Modi Mandir », bien qu’il ait clairement indiqué qu’il n’était nommé qu’en l’honneur du Premier ministre et qu’il ne serait en aucun cas utilisé pour vénérer l’homme. Singh a déclaré qu’il organiserait un « Bhoomi Pujan » pour commencer la construction le 23 octobre.

La statue de cire de Modi a été officiellement dévoilée au musée de cire Madame Tussauds à Londres en 2016. Louant le travail acharné des artistes, Modi avait déclaré : « Que puis-je dire ? En ce qui concerne l’art, l’équipe de Madame Tussauds est exceptionnelle dans ce qu’elle fait. Ce que Lord Brahma fait normalement, c’est ce que font les artistes là-bas. » La figure était vêtue de sa signature kurta en crème avec une veste et figurait dans une pose traditionnelle faisant un geste de namaste. Il avait été impliqué dans la création de sa figure et avait donné Les artistes de Madame Tussauds sont assis à New Delhi.

