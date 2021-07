Le SCRS contre la répression chinoise contre les géants chinois de la technologie comme Didi, Alibaba et Ant

Selon un universitaire du Center for Strategic and International Studies, la répression des entreprises technologiques par Pékin se « retourne contre la Chine », alors que les législateurs américains appellent à une surveillance des entreprises chinoises cherchant à s’inscrire aux États-Unis.

Le sénateur républicain Marco Rubio a déclaré au Financial Times dans un communiqué mercredi qu’il était « imprudent et irresponsable » d’autoriser Didi – une « entreprise chinoise irresponsable » – à vendre des actions à la Bourse de New York.

Depuis la répression de la Chine ce week-end, les actions Didi à New York ont ​​chuté de près de 28%.

« En réalité, si les États-Unis commencent à refuser les introductions en bourse ici … vous savez que le marché de Hong Kong, le marché Star, Shanghai ne peut pas prendre le relais en termes de pipeline d’introductions en bourse », a déclaré Blanchette. « Pékin cherche donc ici un équilibre délicat en essayant essentiellement de mettre ces sociétés au pied des mesures réglementaires, mais en veillant à ce qu’elles puissent toujours faire une introduction en bourse sélective à l’étranger. »