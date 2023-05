Le SCRS a officiellement reçu l’ordre de partager plus d’informations avec les parlementaires menacés

Le gouvernement fédéral a ordonné au Service canadien du renseignement de sécurité de partager plus d’informations directement avec les parlementaires menacés et de créer une ligne directe avec le ministre de la Sécurité publique – des changements qui viennent en réponse aux questions sur qui, à Ottawa, savait que la Chine ciblait la famille d’un député canadien.

Une copie de la directive ministérielle a été rendue publique mardi soir. Le Parlement a été saisi de la question de l’ingérence étrangère dans les affaires du Canada depuis que des informations ont révélé que Pékin avait ciblé la famille du député conservateur Michael Chong à Hong Kong en représailles pour son parrainage d’une motion condamnant le traitement par la Chine de la minorité ouïghoure comme un génocide.

Alors que le Globe and Mail a rapporté que le SCRS surveillait Zhao Wei, le diplomate chinois qui aurait aidé à orchestrer le complot datant de 2021, plusieurs ministres fédéraux disent n’avoir appris les détails que récemment.

Chong lui-même a déclaré que bien qu’il ait reçu des « briefings défensifs » du SCRS, ils ont fourni peu de détails et qu’il ne connaissait pas le rôle de Zhao.

Plus tôt ce mois-ci, le premier ministre Justin Trudeau a laissé entendre qu’il enverrait plus d’instructions aux agences de renseignement sur la façon de gérer les menaces contre les députés, que ces menaces soient ou non considérées comme crédibles.

REGARDER | Le SCRS commence à informer davantage de députés sur l’ingérence étrangère

Le SCRS commence à informer davantage de députés sur l’ingérence étrangère La correspondante politique en chef Rosemary Barton s’entretient avec le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino au sujet de la décision d’aller de l’avant avec un registre des agents étrangers et de la façon dont cela pourrait aider à empêcher la Chine et d’autres pays de s’immiscer dans les affaires du Canada, alors que deux nouveaux députés sont nommés pour être informés par SCRS.

« Le SCRS s’efforcera, dans la mesure du possible, dans le cadre de la loi et tout en protégeant la sécurité et l’intégrité des opérations et des enquêtes de sécurité nationale et de renseignement, de s’assurer que les parlementaires sont informés des menaces à la sécurité du Canada dirigées contre eux », indique la nouvelle directive du SCRS.

« Cela peut impliquer des divulgations directes ou en travaillant avec d’autres organismes, tels que les ministères du gouvernement du Canada, la Gendarmerie royale du Canada ou d’autres organismes d’application de la loi, si la loi le permet. »

Le partage du renseignement remis en question

L’affaire Chong a également soulevé des questions sur le flux de renseignements au sein du gouvernement.

La députée a révélé que l’actuelle conseillère à la sécurité nationale, Jody Thomas, lui avait dit que le rapport avait été envoyé à l’un de ses prédécesseurs.

« Ce rapport contenait des informations selon lesquelles moi-même et d’autres députés étions ciblés par le [People’s Republic of China] », a déclaré Chong à la Chambre.

Le député conservateur Michael Chong se lève pendant la période des questions sur la colline du Parlement à Ottawa le mercredi 3 mai 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Mais les trois conseillers à la sécurité nationale et au renseignement qui ont servi le premier ministre Trudeau à l’été 2021 – lorsque le rapport du SCRS a été rédigé – ont déclaré qu’ils ne se souvenaient pas avoir vu un rapport de renseignement suggérant que la Chine ciblait la famille d’un député canadien.

La nouvelle séance d’information ministérielle semble créer une ligne directe avec le ministre de la Sécurité publique pour éviter toute confusion supplémentaire.

«Le ministre de la Sécurité publique sera informé de tous les cas de menaces à la sécurité du Canada dirigées contre le Parlement ou les parlementaires en temps opportun et avec une explication», indique-t-il.