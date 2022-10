Le SCRS a examiné si les blocus ferroviaires soutenant les Wet’suwet’en pouvaient être qualifiés de terrorisme

Le service d’espionnage civil du Canada a évalué si les militants des droits fonciers des Premières Nations qui perturbent les trains devraient être classés comme une “menace terroriste” pour la sécurité nationale aux côtés d’Al-Qaïda et d’ISIS, selon des documents déclassifiés.

Mais le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a finalement décidé que l’étiquette ne collerait pas après avoir sondé la question dans des études internes secrètes dont les conclusions ont été partagées avec des responsables gouvernementaux lors d’un briefing antiterroriste non classifié de mars 2021.

Le SCRS est parvenu à cette conclusion en analysant les Code criminel canadienen vertu de laquelle, pour être considérée comme du terrorisme, l’ingérence ou la perturbation des services essentiels doit entraîner la mort ou des blessures par la violence, ou autrement causer un risque grave pour la santé et la sécurité publiques.

“Actes d’intervention illicite non sophistiqués

ne franchissez pas le seuil du terrorisme », a déclaré le Centre intégré d’évaluation du terrorisme (ITAC) dans un rapport publié en vertu de la loi sur l’accès à l’information.

“Bien que ces actions perturbatrices nuisent à l’économie et à l’exploitation du réseau ferroviaire, elles ne constituent pas encore des actes de terrorisme.”

Inquiétude liée aux blocages, manifestations de solidarité

L’ACTI emploie des fonctionnaires de l’ensemble de la bureaucratie de la sécurité et du renseignement du Canada et produit des rapports pour les dirigeants fédéraux basés sur des sources accessibles et classifiées.

Il est hébergé par le SCRS, qui est chargé de surveiller et de signaler les menaces potentielles à la sécurité nationale découlant d’actes hostiles de subversion, de sabotage, d’espionnage et de terrorisme.

Bien que fortement censurés, les documents confirment que les préoccupations du service d’espionnage étaient en partie liées aux manifestations de solidarité Wet’suwet’en de février 2020, qui ont perturbé les corridors ferroviaires pendant des semaines.

Les chefs héréditaires Wet’suwet’en s’opposent à la construction du gazoduc Coastal GasLink à travers le territoire de leur nation dans le nord de la Colombie-Britannique.

Le SCRS s’inquiétait également d’une impasse au sujet d’un lotissement à Caledonia, en Ontario, que des militants Haudenosaunee des Six Nations voisines ont commencé à occuper en juillet 2020 dans le cadre d’un différend de longue date sur les revendications territoriales, le surnommant 1492 Land Back Lane. Des militants ont érigé des barrages routiers et fermé une ligne ferroviaire du CN à la suite de descentes de police en août 2020 et octobre 2020, respectivement.

La version de 247 pages commence par un reportage de novembre 2020 sur les troubles en Calédoniedéjà publié par APTN News, où le service a soulevé des “préoccupations notables” concernant l’impact du camp sur les infrastructures essentielles du sud de l’Ontario.

Des militants Haudenosaunee ont occupé une parcelle de terrain baptisée 1492 Land Back Lane à Caledonia, en Ontario, en juillet 2020 et ont monté ce blocus en octobre 2020 à la suite d’une confrontation avec la police. (Evan Mitsui/CBC)

Puis, le 15 décembre 2020, la Direction de l’évaluation du renseignement du SCRS a rédigé un rapport classifié déclenché par une décision des procureurs américains de porter des accusations de terrorisme contre deux femmes accusées d’avoir tenté de saboter des trains dans l’État de Washington.

“Les auteurs auraient agi en faveur de la [2020] Wet’suwet’en pipeline proteste et avait des liens avec des mouvements anti-autoritaires qui recherchent l’anarchie et plaident pour des troubles civils”, a déclaré l’ITAC.

L’ACTI a toutefois estimé que « ces actes ne constituent probablement pas du terrorisme, ou sont définis comme tels dans la loi canadienne, et ont probablement plus à voir avec le vandalisme contre un symbole de soi-disant [oppression].”

Des manifestants se tiennent devant l’édifice de Justice Canada à Ottawa en février 2020. Les dossiers du SCRS révèlent que l’agence s’inquiétait de la solidarité des groupes « anti-autoritaires » avec les chefs héréditaires Wet’suwet’en. (Adrian Wyld/Presse Canadienne)

Même ainsi, le SCRS s’inquiétait manifestement de l’ingérence des anarchistes dans les manifestations dirigées par les Premières Nations, décrivant ces groupes comme des agitateurs qui s’accrochent à la dissidence démocratique pour attiser le désordre social “là où leur idéologie peut en profiter”.

Et bien qu’ils ne soient pas tout à fait des terroristes, les documents indiquent que le SCRS qualifie les militants et alliés des Premières Nations qui participent à des blocus d'”extrémistes violents à motivation idéologique”, et donc de menaces potentielles pour la sécurité nationale qui justifient la surveillance de l’État.

Un criminologue qualifie les rapports de “gênants”

Jeffrey Monaghan, professeur agrégé de criminologie à l’Université Carleton, a analysé les documents et a trouvé une grande partie de cela préoccupant.

Les poursuites pour terrorisme ont ralenti ces dernières années, a déclaré Monaghan, il a donc qualifié d’intéressant de voir le SCRS “faire le tour” de l’idée de porter potentiellement des accusations de terrorisme contre les perturbateurs ferroviaires.

“Nous avons étendu la guerre contre le terrorisme si largement que les militants des droits des autochtones sont examinés en tant que terroristes potentiels”, a-t-il déclaré.

“C’est vraiment un symptôme de la guerre contre le terrorisme qui s’étend si loin et développe toutes ces ressources qu’elles doivent être utilisées.”

Monaghan craint que l’ITAC ne diffuse par l’intermédiaire de la bureaucratie fédérale de la sécurité des affirmations “fausses” qui discréditent politiquement l’activisme dirigé par les Premières Nations, le dépeignant comme l’œuvre de terroristes potentiels, d’extrémistes violents ou d’agitateurs intrus.

Il a déclaré que la tendance à attribuer les tactiques d’action directe des Premières Nations à des étrangers subversifs fait partie de la culture institutionnelle du SCRS depuis des années. En 1990, le chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Georges Erasmus, a dénoncé ce récit comme « implicitement raciste ».

Monaghan a qualifié l’utilisation des documents de cadrage extrémiste de “gênante” parce que les rapports de l’ITAC circulent en interne vers d’autres agences, et a déclaré qu’ils offrent des renseignements “préventifs” que la police peut utiliser pour justifier la brutalité.

“Cela soulève tellement de questions sur la raison pour laquelle ils essaieraient si rapidement de délégitimer les manifestations dirigées par des autochtones en essayant, en gros, de dire que c’est antifa”, a déclaré Monaghan.

“Leur volonté de passer presque au-dessus des griefs politiques réels, du mouvement politique réel et, tout d’un coup, de s’accrocher à ces tropes de délégitimation brosse vraiment une image interne de la culture du renseignement policier qui ne prend pas au sérieux les affaires autochtones. “

Aucun commentaire du SCRS

Le SCRS a refusé de rendre son directeur disponible ou de répondre directement aux questions de CBC News, affirmant par déclaration qu’il n’enquête pas sur les manifestations légales ou la dissidence démocratique, et que le service est lié par la définition de menace à la sécurité nationale dans la Loi sur le SCRS.

Le service a refusé de répondre à l’affirmation de Monaghan selon laquelle le SCRS ne devrait pas surveiller l’activisme non violent et non armé des Premières Nations dans la catégorie des menaces terroristes potentielles, même si ces actions sont prétendument illégales.

L’agent des relations avec les médias du SCRS, Eric Balsam, a déclaré que le service investit dans des activités de renforcement de la confiance et explore les possibilités d’engagement avec les communautés des Premières Nations, inuites et métisses. Lorsqu’on lui a demandé quelles communautés le service avait engagées, Balsam a déclaré que les informations étaient classifiées.

Le directeur du SCRS, David Vigneault, tient une conférence de presse sur la colline du Parlement à Ottawa en juillet 2020. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

“Nous ne commentons pas publiquement, ni ne confirmons ou nions les détails de nos enquêtes, intérêts opérationnels, méthodologies ou activités”, a déclaré Balsam.

Toutes les activités et tous les dossiers du SCRS sont soumis à des organismes de surveillance – l’Agence de surveillance des activités de renseignement de sécurité nationale (NSIRA) et le Comité des parlementaires sur le renseignement de sécurité nationale (NSICOP), a ajouté Balsam.

Les personnes préoccupées par les activités du SCRS ont recours à l’OSSNRS mécanisme de plaintesil ajouta.