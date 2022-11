Le SCRS a averti que la Loi sur les mesures d’urgence radicaliserait les manifestants et les pousserait à la violence

Le Service canadien du renseignement de sécurité a averti les ministres du Cabinet le 13 février que l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence pourrait pousser les manifestants du “Freedom Convoy” vers la violence, a annoncé lundi une enquête publique, tandis que le maire de Windsor, en Ontario, a déclaré qu’il espérait que cela agirait comme un moyen de dissuasion.

Un compte rendu des conseils du SCRS a été communiqué aux médias lundi par l’intermédiaire de la Commission d’urgence de l’ordre public, qui examine la toute première invocation de la loi par le gouvernement libéral pour éliminer les manifestations à Ottawa et aux passages frontaliers à travers le pays.

Le document présenté lors de l’audience publique suggère que des responsables du SCRS ont offert des conseils au Cabinet la veille de l’invocation de la loi.

Le SCRS a indiqué que l’invocation de la loi aiderait à chasser les manifestants d’Ottawa, mais « augmenterait probablement le nombre de Canadiens qui ont des opinions antigouvernementales extrêmes et pousserait certains à croire que la violence est la seule solution à ce qu’ils perçoivent comme un système défaillant et le gouvernement.

Après que la loi a été invoquée, le SCRS a de nouveau averti que davantage de personnes seraient poussées vers des idéologies violentes.

Le document, classé «secret», a également montré que le SCRS n’avait trouvé aucune indication que des extrémistes à motivation idéologique planifiaient des violences au 3 février.

Le document a été présenté à la commission par un avocat représentant les organisateurs de la manifestation d’Ottawa, mais a été retiré après une objection de l’avocat de la ville de Windsor.

Le directeur du SCRS, David Vigneault, devrait témoigner devant la commission la semaine prochaine.

Plus tôt lundi, le maire de Windsor, Drew Dilkens, a déclaré à l’enquête qu’il soutenait l’invocation par le gouvernement fédéral de la loi sur les mesures d’urgence le 14 février, même si la police avait déjà levé le blocus sérieux à un passage frontalier local.

Il a déclaré à la commission qu’il craignait que les manifestants ne reviennent au poste frontière du pont Ambassador, qui est le port terrestre le plus fréquenté du pays.

Le gouvernement a invoqué la loi pour dégager les manifestants du « Freedom Convoy » qui ont commencé à manifester et à bloquer les rues d’Ottawa et de plusieurs passages frontaliers fin janvier et début février.

Dilkens a déclaré que des convois “lents” avaient commencé à perturber la circulation le long de la route principale menant au pont Ambassador fin janvier et que le soir du 7 février, la manifestation l’avait complètement bloquée.

Les responsables municipaux de Windsor surveillaient attentivement l’occupation d’Ottawa par les manifestants, a déclaré Dilkens, et ils ont appris de cette expérience pour empêcher la manifestation de se développer au point qu’elle avait dans la capitale, où les manifestants avaient installé un château gonflable et un bain à remous dans le des rues.

Dilkens a décrit les manifestants comme menaçants, comme s’ils «recherchaient une bagarre». Parfois, il y avait jusqu’à 600 personnes qui manifestaient sur le pont, a-t-il dit.

Le blocus a déclenché « une urgence économique nationale », a-t-il dit, interrompant le commerce transfrontalier et les voyages pendant des jours pendant que les manifestants protestaient contre les mandats du COVID-19.

Des centaines de millions de dollars de commerce sont transportés quotidiennement sur le pont, en particulier pour l’industrie automobile, qui, selon la ville, a souffert de la fermeture temporaire.

Le 11 février, l’Association des fabricants de pièces automobiles a demandé avec succès une injonction du tribunal pour interdire aux manifestants de bloquer la frontière.

La police de Windsor a demandé des agents supplémentaires à la Police provinciale de l’Ontario, et les deux services de police ont rapidement élaboré un plan en seulement deux jours.

Les tentatives pour expulser les manifestants ont été bloquées lorsque plusieurs enfants ont été amenés au blocus, ce qui a incité la police à retarder leur avance sur la manifestation.

La police a finalement expulsé les manifestants qui refusaient de partir le 13 février, a porté 44 accusations et le pont a rouvert à la circulation aux premières heures du 14 février.

Mais Dilkens a déclaré qu’il craignait que les manifestants ne reviennent, c’est pourquoi il a demandé au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, si le gouvernement allait utiliser la loi sur les mesures d’urgence, puis a offert son soutien pour le faire.

“Tout ce qui enverrait un signal aux personnes envisageant de venir à Windsor pour recommencer, j’ai pensé depuis ma chaise, était extrêmement utile”, a déclaré Dilkens à l’enquête lundi.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré une urgence à l’ordre public dans l’après-midi du 14 février.

Le chef adjoint de la police par intérim, Jason Crowley, qui a également témoigné lundi, a déclaré que la police de Windsor n’avait pas besoin d’utiliser les pouvoirs de la loi sur les mesures d’urgence pour empêcher les manifestants de revenir, mais a émis l’hypothèse que cela aurait pu aider à dissuader les gens.

La commission a également appris que Dilkens était en contact direct avec le premier ministre ontarien Doug Ford, qui subissait des pressions de la part d’entreprises qui comptaient sur le pont pour transporter des marchandises et des travailleurs entre les États-Unis et le Canada.

“Nous devons ouvrir ce pont dès que possible”, a envoyé Ford à Dilkens le 13 février après que la police a repris le contrôle du pont. “J’ai toutes les grandes entreprises partout sur moi.”

Ford et la solliciteure générale de l’époque, Sylvia Jones, ont été invitées à comparaître devant l’enquête pour témoigner de leur réponse aux manifestations, mais ont contesté la convocation devant la Cour fédérale.

Un juge de la Cour fédérale a décidé lundi que le premier ministre et son ministre n’auront pas à témoigner en raison de l’immunité que leur confère le privilège parlementaire, bien que les deux témoins « puissent avoir des preuves précieuses à offrir ».

La Commission d’urgence de l’ordre public, qui est requise en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, a prévu des audiences publiques à Ottawa jusqu’au 25 novembre.

Au cours des trois premières semaines de témoignages, la commission s’est concentrée sur la manifestation à Ottawa et a entendu des résidents, des organisateurs de la manifestation, des employés municipaux et des politiciens, ainsi que la police d’Ottawa et de l’Ontario.

Au cœur de la question est de savoir si la déclaration d’urgence et les pouvoirs en vertu de la loi étaient nécessaires pour éliminer les manifestations qui ont duré plus de trois semaines.

Parmi les pouvoirs spéciaux mais temporaires adoptés en vertu de la loi figuraient la possibilité de geler les comptes bancaires de certains participants, de forcer l’annulation de l’assurance pour les véhicules stationnés dans des zones rouges désignées et d’obliger les entreprises de remorquage à aider à retirer les véhicules.

Jusqu’à présent, les preuves suggèrent que le chaos a éclaté à Ottawa l’hiver dernier alors que les organisateurs luttaient pour garder le contrôle de la manifestation et que la police luttait pour former une réponse efficace.

—Laura Osman, David Fraser et Stephanie Taylor, La Presse Canadienne

