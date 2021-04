Alors que les médecins et les professionnels de la santé se battent contre le scepticisme de la vaccination Covid-19, certains producteurs, écrivains et showrunners hollywoodiens parient que l’introduction de vaccins dans les histoires télévisées peut aider à réduire la désinformation généralisée.

Des émissions sur les réseaux de télévision ont commencé à intégrer Covid-19 dans des scripts, y compris des questions sur la distance sociale et le masquage, alors que la pandémie se propageait aux États-Unis en mars dernier. Désormais, alors que les efforts de vaccination s’intensifient dans tout le pays, des émissions comme « This Is Us » – qui présentaient un personnage récurrent recevant deux doses d’un vaccin lors d’un épisode le mois dernier – intègrent des vaccins dans des épisodes et le public peut s’attendre à voir plus de points de vaccination, dit Kate Folb, directrice du programme Hollywood, Health and Society à l’Université de Californie du Sud.

Folb est membre d’un réseau croissant d’experts de l’industrie du divertissement travaillant en étroite collaboration avec des écrivains et des showrunners pour décrire avec précision les informations médicales et médicales, et utiliser le divertissement pour lutter contre les campagnes de désinformation et le scepticisme national alimenté par les médias sociaux.

Utiliser l’industrie du divertissement pour relayer les informations de santé publique n’est pas un phénomène nouveau. Les grands réseaux comme ABC, CBS et NBC dans les années 1980 sont crédités pour avoir sensibilisé à une campagne nationale de chauffeurs désignés en entrant des affiches et des références dans des émissions comme « Cheers » et « LA Law ».

«En fait, les gens croient ce qu’ils voient à la télévision et il est impératif que nous fournissions des informations précises», déclare Neal Baer, ​​médecin et écrivain et producteur d’émissions comme «ER» et «Designated Survivor».