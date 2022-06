Le script Depp v. Heard aurait pu se terminer différemment en Ontario

Mis à part le tribunal de l’opinion publique, l’affaire notoire Johnny Depp c. Amber Heard aurait pu se terminer très différemment si elle s’était déroulée sur une scène ontarienne.

C’est parce que des provinces comme la Colombie-Britannique et l’Ontario ont une législation « anti-SLAPP », qui aurait pu éliminer la poursuite de Depp dans le premier acte.

La loi anti-SLAPP de 2015 de l’Ontario protège la liberté d’expression sur les questions d’intérêt public. Si une action en justice semble limiter la liberté d’expression sur une question d’intérêt public, le défendeur peut présenter une requête rapide pour rejeter l’action. Cela empêche les intérêts aux poches profondes de fermer les voix opposées sous prétexte de plaintes en diffamation, bâillonnant efficacement les critiques valables.

En Ontario, les motions anti-bâillons sont entendues rapidement, généralement dans les 60 jours. Si Heard gagnait, tous ses frais de justice seraient couverts par Depp. Si elle perdait, il est peu probable qu’elle paierait des frais. Cela aurait été gagnant-gagnant pour Heard.

La jurisprudence est contre Depp. Dans Joshi c. Allstate, l’employeur a lancé une action en diffamation contre un employé lanceur d’alerte. Il a été rejeté sans procès, le tribunal accordant plus de 95 000 $ de dépens.

Ces résultats ne sont pas rares dans le cadre de la législation anti-SLAPP, qui impose un lourd fardeau à ceux qui prétendent à la diffamation si l’intérêt public est en jeu.

Pour sauver son procès, Depp devrait montrer à un juge (et non à un jury notamment) :

a) la procédure a un mérite substantiel, et,

b) Heard n’a pas de défense valable ; et,

c) le préjudice causé par l’article de Heard est suffisamment grave pour que l’intérêt public à permettre l’emporte sur l’intérêt public protégeant cette expression.

À l’inverse, en Ontario, Heard n’a qu’à prouver qu’elle a écrit sur une question d’intérêt public. Correctement ou non, malicieusement ou non, la position de Heard selon laquelle elle était une “personnalité publique représentant la violence domestique” répondrait, à mon avis, au test de l’intérêt public, en particulier compte tenu des discussions très médiatisées #metoo qui se déroulaient alors.

Pour compliquer davantage le cas de Depp, la Cour suprême du Canada dans Platnick c.Bent (2020) a conclu que pour satisfaire à l’exigence d’« absence de défense valable », il incombe à la partie qui poursuit en diffamation de réfuter chacune des défenses avancées.

Cependant, aucune partie du test posé par la loi anti-SLAPP ne permet de poursuivre une réclamation simplement parce qu’elle est fondée. Toutes les allégations qui limitent l’expression publique peuvent être rejetées, même si quelqu’un a été, en fait, diffamé. C’est une grande montagne à gravir, légalement parlant.

Ensuite, il y a pesée du préjudice subi entre les parties. Les tribunaux examinent un certain nombre de facteurs énoncés dans la décision de la Cour d’appel Platnick c. Bent, par exemple si le demandeur a menacé de poursuivre en justice pour faire taire les critiques, un déséquilibre financier ou de pouvoir entre les parties, si la vengeance était un motif et si les dommages subis étaient minimes ou nominaux.

Encore une fois, Heard tenait les cartes. Depp a déjà intenté une action en justice pour des déclarations similaires publiées dans le UK Sun et a perdu. La valeur nette de Depp dépasse de loin Heard, leur mariage s’est terminé de manière acrimonieuse et semble être une raison principale du procès, suggérant vengeance et rétribution.

Pourtant, cela reste hypothétique. Nous ne pouvons jamais être sûrs qu’une requête anti-SLAPP aurait prévalu ou si l’affaire aurait été jugée. Cela ne veut pas dire que les affaires de diffamation ne peuvent pas aboutir. Récemment, la Cour supérieure de l’Ontario a autorisé la poursuite de plusieurs poursuites, dont une, par exemple, portant sur des avis en ligne malveillants et anonymes.

Cette protection légale ne doit pas inciter quiconque à sortir et à écrire des déclarations malveillantes. Espérons toutefois que cela pourrait apaiser les inquiétudes de ceux de l’Ontario et de la Colombie-Britannique qui ont été choqués par le résultat de Depp c. Heard.

