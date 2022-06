Le «score de goût» génétique pourrait nous aider à manger plus sainement et à réduire le risque de maladie

29 juin 2022 – Accro aux cookies ? Vous ne supportez pas le brocoli ? Vous pourrez peut-être blâmer maman et papa.

C’est parce que nos préférences gustatives sont influencées par nos gènes. Et cela peut jouer un rôle important dans la détermination de nos choix alimentaires et, par conséquent, de notre santé, selon les premiers résultats d’études présentés lors de la réunion annuelle de cette année de l’American Society for Nutrition.

“Nos prédispositions génétiques à percevoir certains goûts pourraient être l’une des nombreuses raisons pour lesquelles certains d’entre nous ont du mal à faire des choix alimentaires sains”, déclare la chercheuse principale de l’étude, Julie Gervis, candidate au doctorat au Tufts Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center sur Vieillissement.

Comme le domaine de nutrition personnalisée – une branche de la science qui utilise la technologie pour aider les gens à déterminer ce qu’il faut manger pour être en bonne santé – progresse, les résultats pourraient nous rapprocher de conseils nutritionnels personnalisés plus efficaces, de meilleurs régimes alimentaires et de moins de risques pour des choses comme l’obésité, le diabète de type 2, et les maladies cardiaques.